„Pregătiți-vă pentru condiții spartane”. Mesajul Consulatului Rusiei din Dubai pentru turiștii ruși blocați după închiderea spațiului aerian

Consulatul General al Rusiei din Dubai le-a transmis turiștilor ruși aflați în vacanță în Emiratele Arabe Unite (EAU) că, în contextul incertitudinii privind redeschiderea spațiului aerian din cazul conflictului din Orientul Mijlociu, este recomandat să își calculeze bugetul „pentru cel puțin o săptămână de ședere”.

Nota diplomaților ruși precizează că nu se știe când va fi redeschis spațiul aerian și că „nu sunt planificate” zboruri speciale de evacuare din Dubai. De asemenea, se menționează că este „inoportun” ca turiștii să ceară companiilor aeriene reemiterea biletelor în acest moment, scrie Meduza, citând un comunicat al instituției transmis pe Telegram.

Consulatul avertizează că operatorii de turism cel mai probabil nu vor putea acoperi costurile cazării suplimentare ale turiștilor, invocând forța majoră.

„Vacanțele de tip ultra all-inclusive nu vor mai fi posibile”, se arată în mesaj.

Diplomații le recomandă turiștilor să își „evalueze în mod rezonabil capacitățile financiare”, să fie pregătiți să își plătească singuri cazarea și să ia în considerare mutarea la un hotel mai accesibil.

„Calculați-vă bugetul pentru cel puțin o săptămână de ședere”, se mai precizează.

Dacă turiștii rămân fără bani sau sunt pe cale să îi epuizeze, li se recomandă să solicite personalului hotelului „prelungirea gratuită a șederii”, invocând forța majoră și anularea zborurilor.

„Informați-i că sunteți pregătiți să acceptați o înrăutățire a condițiilor de cazare”, se arată în recomandări.

În cazul în care turiștii „nu mai au deloc bani” și „hotelul insistă să părăsească clădirea”, diplomații sugerează să fie contactat consulatul rus.

„Vom căuta hoteluri și voluntari dispuși să vă cazeze, fie contra cost, fie gratuit. Pregătiți-vă pentru condiții spartane”, se arată în mesaj. „Vă rugăm să rămâneți calmi și să acționați prudent și rațional.”

Autoritățile din Emirate vor acoperi cazarea pentru turiștii blocați

Autoritățile din EAU au anunțat că vor acoperi cazarea, mesele și reprogramarea zborurilor pentru peste 20.000 de pasageri blocați, afectați de perturbările din aviație și închiderea spațiului aerian.

Măsura a fost comunicată printr-o scrisoare transmisă de autoritățile din Abu Dhabi către managerii hotelurilor din țară.

Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă din Emiratele Arabe Unite a activat planuri speciale pentru a gestiona perturbările din trafic, în contextul atacurilor din regiune, și susține că aeroporturile și companiile aeriene operează coordonat pentru a limita întârzierile și aglomerația.

Monitorizarea continuă, iar pasagerii sunt sfătuiți să urmărească doar informațiile oficiale și să țină legătura direct cu operatorii aerieni.

Celebrul „Burj Al Arab”, lovit de drone iraniene

Celebrul hotel Burj Al Arab, singurul de șapte stele din lume, a fost lovit de o dronă iraniană. De asemenea, Aeroportul Internațional Dubai (DXB) a fost vizat de un atac, patru persoane fiind rănite, iar traficul aerian a fost complet suspendat.

Autoritățile din Dubai au precizat că drona a fost interceptată, iar fragmentele căzute au provocat un incendiu pe fațada exterioară a hotelului.

Un comunicat al Biroul de presă al Dubaiului a transmis: „Autoritățile competente din Dubai au anunțat că o dronă a fost interceptată, iar fragmentele acesteia au cauzat un incendiu mic pe fațada exterioară a hotelului Burj Al Arab. Echipele de protecție civilă au reușit să controleze incidentul fără victime.”