NASA va trimite turiști pe Stația Spațială Internațională

NASA a semnat un acord cu compania Axiom Space pentru desfășurarea celei de-a cincea misiuni comerciale către Stația Spațială Internațională (ISS), anunță agenția spațială.

Zborul este programat să aibă loc nu mai devreme de ianuarie 2027, iar lansarea va fi efectuată de pe cosmodromul Kennedy din Florida. Data exactă va depinde însă de numărul de nave spațiale deja aflate pe orbită și de alți factori logistici.

În cadrul acestei misiuni, echipajul va petrece pe Stația Spațială aproximativ două săptămâni. Axiom Space urmează să propună NASA patru candidați pentru echipaj, care, după aprobarea finală, vor trece printr-un program special de pregătire.

Cea de-a patra misiune comercială, Axiom-4, a avut loc vara anului 2025 și a durat 18 zile. Atunci, nava Crew Dragon a transportat la bord un echipaj internațional: fostul astronaut NASA Peggy Whitson în calitate de comandant, pilotul indian Shubanshu Shukla, precum și specialiști din Polonia și Ungaria, Slawosz Uznanski și Tibor Kapu.