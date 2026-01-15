Video Evacuare medicală fără precedent de pe Stația Spațială Internațională. Capsula cu patru astronauți a ajuns pe Pământ

O capsulă SpaceX cu patru astronauți de pe Stația Spațială Internațională (ISS), dintre care unul se confruntă cu o problemă medicală gravă, a ajuns joi dimineață pe Pământ. Este pentru prima dată în istorie când NASA întrerupe o misiune de pe ISS și aduce întregul echipaj acasă din motive medicale.

Capsula Dragon Endeavour s-a desprins de stația spațială miercuri, la ora 22:20 GMT (joi, 00:20, ora României), și a început coborârea de pe orbită. Aterizarea a avut loc la ora 8:41 GMT (10:41, ora României), în Oceanul Pacific, în largul coastelor orașului San Diego, California, după mai bine de zece ore de zbor, relatează News.ro. După reintrarea în atmosferă, capsula a coborât cu ajutorul parașutelor, încheind o misiune de 167 de zile în spațiu pentru cei patru astronauți.

NASA nu a oferit detalii despre care dintre membrii echipajului este bolnav și nici despre natura exactă a problemei medicale, invocând motive de confidențialitate, dar a precizat că astronautul respectiv se află într-o stare stabilă.

La bordul capsulei s-au aflat doi astronauți americani ai NASA, Zena Cardman și Mike Fincke, astronautul japonez Kimiya Yui și cosmonautul rus Oleg Platonov. Cei patru au ajuns pe ISS în luna august, după o lansare din Florida.

Problemă medicală „gravă”, dar neprecizată

Planul de a aduce echipajul Crew-11 acasă cu câteva săptămâni mai devreme decât era prevăzut a fost anunțat pe 8 ianuarie. Atunci, administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că unul dintre astronauți se confruntă cu o „afecțiune medicală gravă” care necesită îngrijiri imediate la sol.

Este pentru prima dată când NASA întrerupe o misiune a unui echipaj de pe ISS din cauza unei urgențe medicale. Oficialii agenției nu au precizat nici până acum cine este astronautul afectat și nici care este problema de sănătate, subliniind că aceste informații țin de viața privată.

Săptămâna trecută, Mike Fincke, colonel în rezervă al Forțelor Aeriene și comandantul desemnat al stației, și Zena Cardman, un astronaut aflat la prima misiune și geobiolog, desemnată inginer de zbor, ar fi trebuit să efectueze o ieșire în spațiu de peste șase ore pentru instalarea unor echipamente în exteriorul stației. Activitatea a fost însă anulată pe 7 ianuarie din cauza a ceea ce NASA a numit atunci o „problemă medicală” a unui astronaut.

Ulterior, James Polk, directorul medical al NASA, a precizat că urgența medicală nu a implicat „o accidentare survenită în timpul operațiunilor”.

Într-o postare pe Instagram publicată cu câteva zile înainte de revenirea pe Pământ, Mike Fincke, care își încheie a cincea misiune spațială din carieră, scria că cei patru membri ai echipajului Crew-11 „sunt toți bine”, adăugând: „Toți cei de la bord sunt stabili și bine îngrijiți”.

Tot el explica și decizia de a reveni mai devreme: „A fost o decizie deliberată pentru a permite efectuarea evaluărilor medicale corespunzătoare la sol, unde există întreaga gamă de capacități de diagnosticare. Este decizia corectă, chiar dacă este puțin amară”.

Ce urmează pentru Stația Spațială Internațională

Următoarea misiune de rotație, Crew-12, asigurată tot de SpaceX, este programată să fie lansată la mijlocul lunii februarie și va duce pe ISS alți patru astronauți. Până atunci, stația spațială rămâne ocupată de astronautul NASA Christopher Williams și de doi cosmonauți care au ajuns pe ISS în noiembrie, la bordul unei nave rusești Soiuz.