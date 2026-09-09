 Houthi lovesc infrastructura energetică a Arabiei Saudite. Riadul anunță represalii | adevarul.ro
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Houthi lovesc infrastructura energetică a Arabiei Saudite. Riadul anunță represalii

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Atacurile lansate de mișcarea yemenită Houthi asupra sudului Arabiei Saudite au provocat incendii și întreruperi temporare ale operațiunilor în mai multe instalații energetice, în timp ce autoritățile de la Riad au anunțat represalii, într-o nouă escaladare a conflictului din Yemen care pune presiune suplimentară asupra infrastructurii energetice și a rutelor comerciale strategice din Orientul Mijlociu.

Lumina unei explozii
Houthi lovesc infrastructura energetică a Arabiei Saudite Foto: arhivă

Multe instalații și infrastructuri din sectorul energetic din partea de sud a regatului au fost vizate” în cursul dimineții de marți, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului saudit al Energiei, potrivit agenției oficiale SPA. Atacurile au provocat incendii în mai multe instalații, iar unele operațiuni au fost suspendate temporar. Autoritățile saudite au raportat, de asemenea, peste 70 de răniți în urma atacurilor, inclusiv femei și copii.

Atacurile au vizat mai multe obiective din sud-vestul Arabiei Saudite, inclusiv orașele Abha, Khamis Mushait, Jazan și Najran. Potrivit mișcării Houthi, printre țintele atacate s-au aflat instalații ale gigantului petrolier Aramco din Abha și Jizan, baza aeriană King Khalid și Aeroportul Internațional Abha, potrivit  energypress.gr.

Dronele și rachetele yemenite lovesc inamicul saudit”, a transmis mișcarea Houthi pe Telegram, revendicând atacurile.

Pentru piața energetică, elementul cel mai important este faptul că atacurile au vizat infrastructura energetică a celui mai mare exportator de țiței din lume, într-un moment în care regiunea este deja afectată de perturbări majore ale transporturilor și de tensiunile din jurul rutelor maritime strategice.

Riadul promite represalii

Arabia Saudită a transmis că își rezervă dreptul de a răspunde atacurilor, iar generalul-maior Turki al-Malki, purtătorul de cuvânt al alianței militare conduse de Riad, a avertizat că vor fi luate măsuri împotriva celor considerați responsabili.

„Toate măsurile” sunt luate și „toate acțiunile necesare” vor urma pentru a identifica sursele amenințării și pentru a neutraliza pericolul, a declarat acesta.

Ministerul saudit de Externe a condamnat atacurile și a transmis că regatul își va apăra suveranitatea națională, reafirmând „dreptul legitim de a lua toate măsurile necesare” pentru protejarea teritoriului.

Riadul a cerut, în același timp, încetarea escaladării și a atras atenția asupra amenințărilor la adresa navigației internaționale.

Mesajele celor două tabere indică astfel riscul unei noi spirale de atacuri și represalii, într-o regiune în care infrastructura petrolieră și rutele maritime au devenit deja ținte centrale ale confruntării.

Houthii susțin că au atacat ca răspuns la loviturile saudite

Atacurile asupra Arabiei Saudite au venit după ce mișcarea Houthi a acuzat Riadul că a efectuat lovituri aeriene în nord-vestul Yemenului. Rebelii susțin că 14 persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite.

Printre obiectivele afectate în Yemen s-a numărat și o închisoare. Potrivit informațiilor prezentate de partea yemenită, mai mulți prizonieri au fost transportați la spitale, în timp ce alții au rămas prinși sub dărâmături. Un oficial local a declarat pentru AFP că 11 persoane au fost ucise în închisoarea al-Hazm din provincia Jawf.

Yahya Sharia, purtătorul de cuvânt al mișcării pentru afaceri militare, a avertizat că atacurile saudite nu vor rămâne fără răspuns.

Conflictul dintre cele două părți se desfășoară pe fondul destrămării armistițiului informal care a redus semnificativ intensitatea luptelor începând din 2022. Din iulie, situația s-a deteriorat din nou, iar Houthii și-au intensificat atacurile împotriva obiectivelor militare și a zonelor controlate de forțele loiale guvernului yemenit recunoscut internațional și susținut de Riad.

Rebelii houthi au atacat o navă de marfă în Marea Roșie. Trei membri ai echipajului au fost uciși

Bab el-Mandeb, noul punct de presiune asupra transporturilor

Escaladarea din Yemen are o importanță care depășește cu mult granițele țării, deoarece rebelii și-au anunțat intenția de a avansa spre strâmtoarea Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul dintre Asia și Europa.

Bab el-Mandeb face legătura între Marea Roșie și Golful Aden, iar prin Canalul Suez reprezintă una dintre principalele conexiuni maritime dintre Asia și Europa. Orice deteriorare a securității în această zonă poate afecta transporturile de petrol, gaze și mărfuri și poate determina navele comerciale să aleagă rute mai lungi și mai costisitoare.

Importanța acestei rute este cu atât mai mare în actualul context regional, în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz, aflată la celălalt capăt al Peninsulei Arabice, este deja afectată de conflictul din Orientul Mijlociu și de restricțiile impuse de Teheran.

Astfel, cele două puncte de trecere maritime se află în centrul aceleiași probleme: securitatea transporturilor energetice dintre principalele zone producătoare din Orientul Mijlociu și piețele de consum din Europa și Asia.

Arabia Saudită, vulnerabilă prin dimensiunea infrastructurii energetice

Pentru piețele petroliere, atacurile asupra infrastructurii saudite reprezintă un risc important chiar și atunci când întreruperile efective de producție sunt temporare.

Arabia Saudită este unul dintre principalii producători și exportatori de petrol la nivel mondial, iar infrastructura sa energetică are o importanță sistemică pentru piața internațională. În consecință, orice atac asupra unor instalații petroliere sau asupra infrastructurii logistice poate alimenta rapid temerile privind oferta disponibilă și poate amplifica volatilitatea prețurilor.

Situația este cu atât mai sensibilă într-un moment în care piața petrolului este deja influențată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu.

În plus, amenințarea nu se limitează la instalațiile de producție. Atunci când riscul de securitate se extinde către porturi, terminale, rafinării, petroliere sau rute maritime, efectul asupra pieței poate fi mai larg decât pierderea temporară a unei capacități de producție.

Într-un asemenea scenariu, costurile de transport și de asigurare pot crește, iar comercianții pot fi obligați să regândească rutele și sursele de aprovizionare.

Un conflict care se extinde din nou

Escaladarea actuală marchează o nouă etapă într-un război care a provocat deja o criză umanitară majoră în Yemen și care, de-a lungul anilor, a atras direct sau indirect mai multe puteri regionale.

Rebelii houthi au lansat cinci rachete balistice spre zona strâmtorii Bab al-Mandab

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile și grupările implicate în conflict, ostilitățile reluate începând din iulie au provocat peste 300 de morți și au forțat sute de familii să își părăsească locuințele.

În paralel, ofensiva Houthi către zona Bab el-Mandeb și anunțarea unei blocade navale împotriva Arabiei Saudite sporesc riscul ca infrastructura petrolieră și transporturile maritime să devină ținte permanente.

Mișcarea a anunțat că va viza petrolierele și instalațiile petroliere saudite, în special rafinăriile.

Pentru piețele internaționale, aceasta este evoluția care trebuie urmărită în perioada următoare: nu doar amploarea atacurilor individuale, ci dacă acestea se transformă într-o campanie susținută împotriva infrastructurii energetice și a transporturilor.

În cazul în care atacurile și represaliile se multiplică, iar riscul se extinde asupra rutelor maritime din Marea Roșie și Golful Aden, presiunea asupra piețelor energetice ar putea crește din nou, într-un moment în care petrolul și gazele sunt deja puternic influențate de tensiunile geopolitice din regiune.

Conflictul din Yemen nu mai este, astfel, doar o confruntare regională. Prin poziția geografică a țării și prin apropierea de Bab el-Mandeb, orice escaladare poate avea consecințe asupra comerțului mondial, iar prin atacurile asupra infrastructurii saudite, riscul ajunge direct în centrul pieței globale a petrolului.

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