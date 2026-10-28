Sateliții ruși ajută trupele huthi să lanseze lovituri de precizie asupra țintelor militare, potrivit AP

Luna trecută, milițiile susținute de Iran au lansat un atac de precizie asupra stațiilor de pompare de pe cea mai importantă conductă de petrol din Arabia Saudită. Câteva zile mai târziu, un alt atac a lovit o bază aeriană saudită, avariind un avion de vânătoare italian aflat în hangarul său.

Rebelii houthi ajută Iranul în războiul cu SUA Foto: EPA/EFE

Ceea ce se întâmpla pe cerul de deasupra țintelor ar fi putut juca un rol crucial în succesul acestor atacuri. Cu câteva zile înainte de atacuri, un grup de sateliți de recunoaștere ruși s-au concentrat asupra conductei de petrol și a bazei aeriene, adunând informații, a relatat Associated Press .

O companie privată specializată în informații geospațiale a declarat că a analizat 40 de atacuri cu rachete și drone asupra Arabiei Saudite, efectuate între 1 iulie și 19 octombrie de către houthii yemeniți, susținuți de Iran, și de grupuri armate din Irak.

În fiecare caz, compania a constatat același tipar: sateliții guvernamentali și militari ruși au survolat zonele viitoarelor atacuri timp de câteva zile înainte și după atacuri.

„Am descoperit o corelație de 100% între activitatea sateliților și lovituri”, a declarat Nawaf Obeid, fondatorul companiei AURORAH Geosignal Intelligence, cu sediul la Geneva.

Aceste descoperiri sugerează că Rusia probabil ajută Iranul și aliații săi regionali să atace infrastructura petrolieră și militară a Arabiei Saudite, care au contribuit la creșterea prețurilor globale la energie.

Trei oficiali, inclusiv un oficial saudit și o figură importantă a mișcării Houthi, precum și un analist privat de informații, au declarat pentru Associated Press că mișcările Houthi și alți aliați ai Iranului folosesc serviciile secrete rusești, precum și capacitățile tehnologice chineze.

Potrivit AP, consilierii iranieni care se aflau direct în zona de luptă au analizat informațiile primite și le-au transmis grupurilor aliate.

Ministrul adjunct de externe saudit pentru diplomație publică, Raed Krimli, a declarat reporterilor săptămâna trecută că Iranul și houthii primesc informații de la „anumite structuri din Rusia și China, uneori chiar comerciale”.

„Discutăm în mod regulat aceste probleme cu China și Rusia și vom continua să facem acest lucru”, a spus el.

Oficialii ruși nu au comentat acuzațiile, inclusiv concluziile AURORAH.

Rusia și Iranul cooperează de mult timp în domeniul militar, inclusiv în transferul de tehnologie a dronelor. Deși Rusia nu este implicată direct în războaiele din regiune, oficiali americani și europeni au declarat anterior că Moscova împărtășește informații cu Iranul.

Grupările susținute de Iran au reușit să efectueze atacuri de precizie

În dimineața zilei de 10 septembrie, mai multe drone lansate din Irak au atacat trei stații de pompare critice de pe conducta petrolieră saudită est-vest, oprind transportul de petrol.

Conducta de 1.200 de kilometri care traversează regatul a devenit o rută alternativă vitală pentru exporturile de petrol saudite, pe fondul atacurilor iraniene asupra navelor din Strâmtoarea Hormuz.

Stațiile de pompare sunt cruciale pentru transportul petrolului pe această rută. Conducta pornește din estul Arabiei Saudite, traversând Platoul Najd, ajungând la o altitudine de peste 1.100 de metri, înainte de a coborî spre coasta de vest a regatului, la Marea Roșie.

Aceasta a fost afirmată de Obeid, cercetător la Departamentul de Studii de Război de la King's College London, care a lucrat și ca și consilier pentru diverși oficiali saudiți între 2004 și 2016.

Din iulie, compania sa urmărește cum 11 sateliți ruși din seria Kosmos-2600 se concentrează asupra acestor trei secțiuni ale conductei de petrol.

Potrivit lui Obeid, numărul survolurilor a crescut în săptămânile premergătoare atacurilor, precum și în orele imediat anterioare și de după atacuri, ceea ce indică culegerea de informații înainte și după operațiuni.

În ultima săptămână, houthii, susținuți de Iran, au lansat mai multe rachete asupra bazei aeriene Regele Fahd din orașul saudit Taif. Potrivit Ministerului italian al Apărării, atacul a avariat hangarele bazei aeriene și un avion de vânătoare italian Eurofighter Typhoon.

Armata italiană își staționează forțele și echipamentele în Arabia Saudită de mulți ani, ca parte a operațiunilor coaliției conduse de SUA în Irak și Siria.

În ambele cazuri, compania lui Obeida a înregistrat o creștere de 50% a numărului de sateliți ruși care orbitează țintele în cele 72 de ore dinainte și după atacuri, comparativ cu luna iulie.

Deosebit de grăitor, potrivit lui Obeid, este faptul că în timpul atacului asupra bazei aeriene din Taif a fost lovită o aeronavă militară italiană, și nu o aeronavă saudită staționată la aceeași bază.

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„Acest lucru indică un sprijin de informații extrem de specializat pe care houthii și iranienii pur și simplu nu îl au ”, a remarcat el.

Houthii au avertizat anterior puterile străine să nu ofere ajutor Arabiei Saudite.

Se observă un model clar în mișcarea sateliților

Potrivit lui Obeid, AURORAH a folosit informații open-source, precum și alte date de informații, pentru a identifica 72 de sateliți de recunoaștere ruși dintre peste 11.000 de nave spațiale care orbitează Pământul.

Compania a urmărit apoi traiectoriile și manevrele acestora, corelând datele cu activitatea militară de la sol. Obeid a recunoscut că firma nu a interceptat transmiterea efectivă a informațiilor către Iran sau aliații săi.

În schimb, cercetătorii au descoperit un tipar clar în amplasarea sateliților ruși și în activitatea lor de recunoaștere în apropierea țintelor strategice în perioada premergătoare atacurilor.

Potrivit lui Obeid, acest lucru indică faptul că informațiile au fost colectate și transmise houthilor și grupărilor armate din Irak pentru a determina țintele atacurilor.

El a raportat, de asemenea, că modele similare în activitatea sateliților au fost observate în timpul atacurilor iraniene asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu, în timpul războiului dintre Statele Unite și Iran, care a început în februarie.

„Aceasta este schimbarea fundamentală a echilibrului militar din regiune: sistemul de informații din spatele armelor devine la fel de important ca armele în sine”, a spus Obeid.

Adam Marsh, vicepreședinte al diviziei de soluții tehnologice de la Leolabs, o companie cu sediul în California specializată în inteligență orbitală, a declarat că concentrația de sateliți este destul de consistentă cu ceea ce te-ai aștepta atunci când colectezi informații.

Potrivit acestuia, rușii pot nega astfel de activități, dar există doar principii generale în acest domeniu și nu există un organism de reglementare special.

„Cum poți măcar să oprești pe cineva?”, a întrebat el.

Informațiile satelitare i-au ajutat pe houthi și în războiul din Yemen

Un oficial familiarizat cu ancheta privind recentele atacuri din Arabia Saudită a declarat că informațiile indică faptul că sateliții ruși îi ajută pe houthi și grupările armate irakiene să atace ținte cheie, inclusiv stațiile de pompare de pe conducta de petrol Est-Vest.

Potrivit acestuia, sateliții au ajutat și Iranul să lanseze atacuri în martie asupra bazei aeriene saudite Prince Sultan, unde un avion de recunoaștere american a fost grav avariat , precum și asupra unei unități CIA de pe teritoriul complexului ambasadei americane din Riyadh.

Investigațiile au descoperit că rachetele și dronele folosite de houthi în atacuri conțineau componente fabricate în Rusia și China, a adăugat oficialul.

Potrivit lui Obeid și a unui lider houthi, informațiile satelitare rusești i-au ajutat, de asemenea, pe rebeli să obțină progrese semnificative în războiul civil din Yemen împotriva forțelor susținute de Arabia Saudită.

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Obeid a declarat că AURORAH a detectat o configurație distinctă a sateliților deasupra unor ținte legate de atacul houthi din 15 octombrie asupra palatului prezidențial din orașul portuar Aden din sudul țării și de un centru de comandă din apropiere folosit de coaliția condusă de Arabia Saudită.

Activitate similară prin satelit a fost înregistrată în legătură cu atacul asupra unui centru de recrutare guvernamental din provincia Shabwa, care a ucis 75 de recruți.

Consilierii de la Teheran, care au sediul direct în Yemen, furnizează rebelilor date de informații satelitare rusești, ajutându-i să identifice ținte pentru atacuri, a declarat pentru AP un lider houthi de rang înalt.

El a fost de acord să vorbească sub condiția anonimatului pentru a discuta despre activitățile confidențiale ale consilierilor iranieni.

Mzahem Alsalum, un analist în domeniul securității care investighează grupările susținute de Iran de aproape un deceniu și care acum conduce o firmă privată de informații, a declarat că acești consilierii folosesc informații de la sateliții de recunoaștere ruși pentru a compila liste de ținte și a le oferi iranienilor date operaționale.

Liderul Houthi a mai spus că iranienii le oferă rebelilor echipamente mai moderne, inclusiv sisteme de control al dronelor și mijloace care ajută rachetele să depășească apărarea aeriană.

Potrivit acestuia, acest echipament a fost fie dezvoltat chiar de iranieni, fie achiziționat de pe piața comercială, fie furnizat de Rusia și China. În același timp, interlocutorul nu știe dacă Moscova și Beijingul au fost informate că acest echipament era folosit în războiul din Yemen.