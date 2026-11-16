 Monarhiile din Golf se tem de anchetele democraților americani privind legăturile financiare cu familia Trump | adevarul.ro
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Monarhiile din Golf se tem de anchetele democraților americani privind legăturile financiare cu familia Trump

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Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatarul se pregătesc pentru o serie de investigații ale Congresului SUA privind presupuse cazuri de corupție și tranzacții financiare care implică administrația Donald Trump și familia președintelui american. Democrații vor să afle dacă investițiile și cadourile oferite de statele din Golf au influențat deciziile Washingtonului.

Avionul oferit de Qatar președintelui SUA
Avionul de 400 de milioane de dolari oferit de Qatar lui Donald Trump Foto: X

Guvernele din zona Golfului Persic se pregătesc pentru o perioadă dificilă, pe fondul perspectivelor unor anchete privind presupuse legături financiare între monarhiile din regiune, președintele Donald Trump, administrația sa și membrii familiei acestuia, scrie The Washington Post.

Democrații, care au obținut victorii importante la alegerile de la jumătatea mandatului, intenționează să investigheze tranzacțiile financiare și investițiile care au implicat familia Trump și statele din Golf.

Potrivit unor oficiali americani și diplomați din regiune, congresmenii democrați au avertizat deja Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatarul că urmează o serie de investigații.

Anchetele ar urma să vizeze în special tranzacții imobiliare, investiții financiare și alte operațiuni controversate, inclusiv oferirea unui avion de lux în valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari de către Qatar.

Democrații au transmis că refuzul statelor din Golf de a coopera cu investigațiile ar putea afecta relațiile acestora cu Washingtonul.

Cu toate acestea, diplomații și persoanele familiarizate cu poziția guvernelor din regiune nu se așteaptă ca acestea să furnizeze informațiile solicitate de congresmeni, în special corespondența privată și documentele care ar putea clarifica natura înțelegerilor.

Această situație ar putea provoca o confruntare între viitoarea majoritate democrată din Congres și unii dintre cei mai importanți parteneri ai Statelor Unite în Orientul Mijlociu.

Ambasadele Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului au refuzat să comenteze investigațiile anunțate.

Investigațiile ar putea afecta relațiile SUA cu aliații din Golf

Posibila deteriorare a relațiilor dintre Washington și monarhiile din Golf apare într-un moment delicat pentru Orientul Mijlociu.

Conflictul cu Iranul a intrat în a noua lună, fără o perspectivă clară de încheiere. După mai multe luni de atacuri iraniene care au provocat pagube importante bazelor americane din regiune, Pentagonul își reevaluează prezența militară.

Guvernele din Golf au susținut că relațiile lor comerciale și financiare cu administrația Trump sunt legale și transparente. De asemenea, au respins acuzațiile potrivit cărora ar fi încercat să obțină influență politică la Washington prin investiții sau cadouri, notează WP.

Cu toate acestea, perspectiva unor investigații a provocat îngrijorare în rândul oficialilor din regiune, potrivit unor diplomați și persoane familiarizate cu pozițiile guvernelor implicate.

Una dintre tranzacțiile care ar putea fi analizate în detaliu este investiția unui fond asociat familiei regale din Emiratele Arabe Unite într-o companie de criptomonede susținută de familia Trump.

Cu doar câteva luni înainte ca Emiratele să primească acces la microcipuri americane avansate, o entitate asociată șeicului Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, un membru important al familiei regale, a cumpărat o participație de 500 de milioane de dolari în World Liberty Financial.

Compania de criptomonede a fost fondată de trei dintre fiii lui Donald Trump și de Zach Witkoff, fiul emisarului american Steve Witkoff.

Senatoarea democrată Elizabeth Warren a criticat tranzacția la momentul respectiv.

„Aceasta este corupție, pur și simplu”, a declarat ea.

Investițiile saudite în afacerile familiei Trump

Arabia Saudită a direcționat, la rândul său, sume importante către afaceri asociate familiei președintelui american.

În 2021, fondul suveran de investiții al regatului a investit două miliarde de dolari în Affinity Partners, compania de investiții private fondată și condusă de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

După revenirea lui Trump la Casa Albă pentru al doilea mandat, afacerile imobiliare ale familiei sale în Arabia Saudită s-au extins considerabil.

Printre proiectele anunțate se numără construirea unui turn Trump în Jeddah, prezentat în 2024, un proiect Trump Plaza în valoare de un miliard de dolari, anunțat anul acesta, și două ansambluri rezidențiale de lux în Riyadh, capitala Arabiei Saudite, prezentate tot în 2024.

Un alt subiect care ar putea intra în atenția congresmenilor este acordul semnat de administrația Trump în iulie, prin care Arabia Saudită a primit posibilitatea de a construi centrale nucleare folosind tehnologie americană.

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Riyadhul urmărește de mult timp dezvoltarea unui program nuclear civil, iar acordul îi oferea o cale către îmbogățirea combustibilului nuclear.

Proiectul a întâmpinat însă opoziție puternică în Congres, inclusiv din partea unor republicani. Ulterior, Trump a părut să își modifice poziția, condiționând înțelegerea de normalizarea relațiilor dintre Arabia Saudită și Israel.

Avionul de 400 de milioane de dolari oferit de Qatar

Un alt posibil subiect al investigațiilor este avionul Boeing 747-8 de lux, evaluat la aproximativ 400 de milioane de dolari, pe care Qatarul a acceptat să îl ofere administrației americane.

Inițial, oficialii administrației Trump au analizat posibilitatea achiziționării aeronavei. Ulterior, autoritățile din Qatar au acceptat să o ofere drept cadou.

Democrații au criticat tranzacția, pe care au comparat-o cu o formă de mită, și au propus o lege care ar fi blocat vânzări de armament american către Qatar în valoare de 1,9 miliarde de dolari, subliniază WP.

Senatorul democrat Chris Murphy, care a vizitat regiunea Golfului Persic în octombrie, a declarat că a discutat despre riscurile de corupție cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, și cu emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani.

„Era nevoie să transmitem mesaje ferme în Arabia Saudită și Qatar. Politica noastră externă a fost coruptă”, a afirmat senatorul la un eveniment organizat la Washington după întoarcerea din regiune.

Murphy a spus că le-a atras atenția liderilor celor două state că extinderea legăturilor financiare cu familia Trump ar putea pune și mai mult în pericol relațiile acestora cu Statele Unite.

Congresul ar putea folosi vânzările de armament ca instrument de presiune

Deși Congresul american nu are autoritatea de a obliga direct guvernele străine să furnizeze documente în cadrul unor anchete, democrații dispun de alte instrumente de presiune.

Potrivit unor consilieri ai parlamentarilor democrați, Congresul ar putea folosi atribuțiile sale de supraveghere în domenii precum vânzările de armament și asistența militară pentru a reacționa la eventualele probleme identificate.

Unul dintre consilierii citați a avertizat că parlamentarii vor fi mai puțin dispuși să colaboreze pe deplin cu un stat despre care consideră că încearcă să influențeze sistemul politic american prin tranzacții financiare.

Anchetatorii din Congres încearcă să obțină informații care să le permită să înțeleagă strategia din spatele investițiilor și cadourilor oferite de statele din Golf.

Donald Sherman, directorul organizației Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, care monitorizează activitatea guvernului american, spune că parlamentarii vor căuta în special corespondența dintre oficialii din Golf, membrii administrației Trump și familia președintelui.

Scopul este de a stabili dacă investițiile și cadourile au fost legate de anumite decizii politice ale Washingtonului.

„Publicul american înțelege că banii influențează deciziile, dar este cu totul altceva să poți vedea concret cum se întâmplă acest lucru. Una este să bănuiești, alta este să știi”, a explicat Sherman.

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Diplomații familiarizați cu poziția monarhiilor din Golf consideră însă puțin probabil ca acestea să furnizeze documentele solicitate.

Un diplomat din regiune a declarat că informațiile căutate de congresmeni ar putea fi stânjenitoare din punct de vedere politic pentru guvernele implicate. În plus, furnizarea lor le-ar putea expune la eventuale măsuri punitive din partea Congresului.

Democrații au și alte nemulțumiri față de statele din Golf

Allison Minor, care a condus departamentul pentru Peninsula Arabică din cadrul Consiliului Național de Securitate în primul mandat al lui Donald Trump, consideră că investigațiile vor complica și mai mult relațiile dintre democrați și monarhiile din Golf.

„Cred că statele din Golf au o misiune dificilă în relația cu democrații”, a declarat aceasta.

Potrivit lui Minor, nemulțumirile nu se limitează la presupusele cazuri de corupție.

Printre subiectele sensibile se numără conflictul din Sudan, unde Emiratele Arabe Unite sunt acuzate că ar sprijini grupări paramilitare implicate în uciderea a mii de oameni, precum și intervenția militară a Arabiei Saudite în Yemen împotriva rebelilor houthi.

Operațiunile saudite au fost criticate inclusiv din cauza acuzațiilor privind numărul mare de victime civile.

Aceste dosare, spune Minor, sunt subiecte în care democrații au acumulat nemulțumiri și au o experiență politică îndelungată.

Investigațiile anunțate ar putea transforma astfel relațiile dintre Washington și monarhiile din Golf într-un nou punct de tensiune, într-un moment în care Statele Unite au nevoie de cooperarea acestor parteneri pentru gestionarea crizelor de securitate din Orientul Mijlociu.

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