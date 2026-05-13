Foto Marco Rubio, fotografiat în timp ce purta un trening identic cu cel al lui Maduro din momentul capturării. Imaginea a devenit virală

Secretarul de stat american Marco Rubio a fost fotografiat a bordul avionului prezidențial, în drum spre China, îmbrăcat într-un trening identic cu cel pe care îl purta fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, în momentul capturării sale, pe 3 ianuarie, de către un comando american.

„Secretarul Rubio poartă modelul Nike Tech „Venezuela” la bordul Air Force One!”, a postat pe contul său de pe platforma X directorul pentru comunicare al Casei Albe, Steve Cheung, sub imaginea lui Rubio la bordul avionului AF1 care se îndreaptă spre Beijing pentru întâlnirea președintelui Donald Trump cu omologul său chinez, Xi Jinping.

Imaginea lui Rubio, îmbrăcat într-un trening gri și sprijinindu-se de una dintre ușile avionului prezidențial, a devenit rapid virală pe rețelele de socializare, în special datorită activiștilor republicani și funcționarilor de la Casa Albă, potrivit Agerpres.

Treningul lui Rubio este identic cu cel purtat de liderul venezuelean Nicolas Maduro când a fost capturat la Caracas și transferat în SUA, conform fotografiilor publicate de Trump la începutul anului pe contul său Truth Social.

Marco Rubio (54 de ani) și vicepreședintele JD Vance au fost menționați atât în sondaje, cât și de media locale ca două dintre opțiunile cele mai vizibile republicane în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028.

La începutul anului 2026, Trump a fost întrebat despre acest subiect și a afirmat că amândoi (Rubio și Vance) sunt „mari lideri”, deși a subliniat că unul dintre ei este mai „diplomat” decât celălalt, referindu-se la secretarul de stat.

Înainte de arestarea liderului venezuelean în ianuarie, Rubio a fost unul dintre funcționarii americani cei mai critici la adresa guvernului de la Caracas, pe care l-a calificat drept „nelegitim” și a susținut utilizarea forței de către Washington pentru capturarea lui Maduro în capitala venezueleană.