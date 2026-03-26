Maduro se prezintă din nou în faţa justiţiei americane, la aproape trei luni de la capturarea sa. De ce cazul este unul dificil

Nicolás Maduro, fostul președinte al Venezuelei, va încerca joi să convingă un judecător federal că guvernul SUA îi afectează capacitatea de a se apăra în dosarul de narcoterorism și că procesul ar trebui anulat.

Judecătorul Alvin Hellerstein stabilise inițial termenul pentru a le oferi avocaților lui Maduro și ai soției sale, Cilia Flores de Maduro, timp să analizeze probele, să contureze strategia juridică și, eventual, să fixeze data procesului, potrivit CNN.

Într-o evoluție neașteptată într-un caz deja neobișnuit, avocatul lui Maduro, Barry Pollack, a anunțat luna trecută că ar putea renunța la apărare dacă SUA nu permit guvernului Venezuelei să-i plătească onorariul.

Maduro și soția sa au fost capturați la începutul lunii ianuarie din complexul prezidențial din Caracas, într-o operațiune nocturnă spectaculoasă a armatei și autorităților americane, și aduși la New York pentru a răspunde acuzațiilor.

SUA, acuzată că împiedică plata avocatului

Pollack a precizat că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei SUA a emis inițial o licență care permitea guvernului venezuelean să-i plătească onorariul, dar ulterior a revocat-o. Atât familia Maduro, cât și guvernul Venezuelei sunt supuse sancțiunilor americane, astfel că orice plată necesită o autorizație specială pentru a nu încălca legislația în vigoare.

Avocatul susține că această decizie încalcă dreptul constituțional al lui Maduro la apărare. Și apărătorul lui Flores de Maduro s-a alăturat cererii. Dacă judecătorul nu va respinge dosarul, aceștia solicită organizarea unei audieri pentru a analiza modul în care a fost luată decizia de către autorități.

Procurorii au explicat că licența inițială acordată de OFAC a fost o „eroare administrativă” și au subliniat că li se permite în continuare soților Maduro să folosească fonduri personale din Venezuela pentru a-și acoperi cheltuielile juridice.

„OFAC a respins însă solicitarea inculpaților pentru o excepție suplimentară: aceea de a plăti onorariile avocaților dintr-un fond controlat de un guvern sancționat. Regulamentele interzic explicit utilizarea fondurilor unei entități sancționate pentru a plăti serviciile juridice ale unei alte persoane sancționate”, au arătat procurorii într-un document depus la dosar.

Șanse reduse și strategia apărării

Experții juridici consideră însă că Maduro are șanse reduse de succes.

„Din moment ce nu este recunoscut ca lider legitim al Venezuelei, iar regimul de sancțiuni are tocmai scopul de a-l izola, este puțin probabil ca instanța să considere că are dreptul la aceste fonduri pentru apărare”, a declarat Duncan Levin, fost procuror specializat în legislația sancțiunilor.

Totuși, Maduro nu ar rămâne fără reprezentare. Conform legislației americane, are dreptul la un avocat desemnat din oficiu.

Soții Maduro s-au declarat nevinovați în dosarul care include acuzații de conspirație pentru import de arme și cocaină, fapte care, potrivit procurorilor, s-ar fi întins pe o perioadă de peste 25 de ani. În prezent, aceștia sunt deținuți într-un centru federal din Brooklyn.

Pollack a indicat deja că va contesta legalitatea arestării lui Maduro și va susține că acesta beneficiază de imunitate, întrucât presupusele fapte au fost comise în perioada în care era președinte.

Capturare controversată și dispută juridică

Maduro a fost ales pentru prima dată în funcția de președinte în 2013. Însă guvernul SUA, alături de zeci de alte state, nu l-a mai recunoscut drept lider legitim al Venezuelei după alegerile din 2018. În acest an, după înlăturarea sa de la putere, Departamentul de Stat al SUA a recunoscut-o pe Delcy Rodríguez ca șef al statului venezuelean.

La începutul lunii ianuarie, forțele americane au descins în complexul prezidențial, au fost implicate într-un schimb intens de focuri cu sistemele de apărare aeriană venezuelene și i-au capturat pe Maduro și pe soția sa din reședința puternic fortificată.

Avocații spun că, deși capturarea lui Maduro a fost una ieșită din comun, cadrul legal din SUA este clar.

„Potrivit Constituției SUA, președintele este cel care decide pe cine recunoaște drept șef de stat, iar o instanță americană nu va pune sub semnul întrebării această decizie”, a declarat William Dodge, profesor de drept internațional la Universitatea George Washington.

„Aducerea sa în fața justiției a fost ilegală din perspectiva dreptului internațional”, a adăugat acesta, „însă în SUA este bine stabilit faptul că ilegalitatea aducerii unei persoane în fața instanței nu afectează jurisdicția acesteia”.

Dodge este sceptic și în privința argumentului privind imunitatea invocat de Maduro.

„Traficul de droguri nu este un act oficial”, a concluzionat el.

Problema cu acuzațiile de narcoterorism

Legea invocată în acest caz, adoptată în 2006 pentru a combate traficul de droguri asociat activităților considerate teroriste de către Statele Unite, a dus până acum la doar patru condamnări în urma unor procese, potrivit unei analize Reuters a dosarelor federale. Dintre acestea, două au fost ulterior anulate din cauza problemelor legate de credibilitatea martorilor.

Infracțiunea de narcoterorism presupune o pedeapsă minimă obligatorie de 20 de ani de închisoare, dublu față de minimul prevăzut pentru traficul obișnuit de droguri. În ambele cazuri, pedeapsa poate ajunge până la închisoare pe viață.

Legea definește terorismul drept violență premeditată, motivată politic, îndreptată împotriva civililor.

„Dacă aplici definiția juridică a terorismului, poți include o gamă destul de largă de activități în această categorie”, a explicat Shane Stansbury, profesor la Facultatea de Drept a Universității Duke și fost procuror federal.

Pentru a obține o condamnare, procurorii trebuie să demonstreze că Maduro știa că traficul de droguri pe care l-ar fi facilitat aducea beneficii financiare unei grupări implicate în activități considerate teroriste de către SUA, chiar dacă acesta avea și alte motive.

„Nu trebuie să fie neapărat motivația principală”, a spus Artie McConnell, fost procuror federal și actual partener într-o firmă de avocatură.

Cazul ar putea depinde de martori colaboratori

Experții juridici spun că dosarul împotriva lui Maduro ar putea include mărturiile a doi foști generali venezueleni inculpați alături de el în 2020: Cliver Alcalá și Hugo Carvajal. Amândoi au pledat vinovați pentru acuzații legate de relațiile lor cu FARC, dar niciunul nu a acceptat să colaboreze cu procurorii la momentul respectiv.

Într-un interviu telefonic din închisoarea federală din Cumberland, Maryland, Alcalá a declarat că este dispus să coopereze. Totuși, el susține că procurorii i-au cerut anterior să recunoască implicarea în trafic de droguri – acuzație pe care o neagă – ca condiție pentru colaborare.

„Nu pot, doar pentru a-mi reduce pedeapsa, să mă declar traficant de droguri dacă nu sunt”, a spus acesta.

Alcalá s-a retras din armată la scurt timp după ce Maduro a preluat puterea în 2013 și a devenit ulterior un critic vocal al regimului.

Întrebat dacă acuzațiile împotriva lui Maduro sunt reale, el a spus că există „o anumită bază” și că ar crede că Maduro ar avea legături cu un traficant de droguri încarcerat la Caracas, fără a oferi detalii.

Alcalá, în vârstă de 64 de ani, execută o pedeapsă de aproape 22 de ani de închisoare, după ce a pledat vinovat în 2023 pentru sprijin material acordat grupării FARC.

În fața instanței, el a recunoscut că a furnizat arme grupării – susținând că a făcut acest lucru la ordinele fostului președinte venezuelean Hugo Chávez – dar a negat că ar fi ajutat la transportul cocainei.

Sentința în cazul lui Carvajal este programată pentru 16 aprilie. Avocatul său a refuzat să precizeze dacă acesta va colabora cu procurorii.