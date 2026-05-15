Fiul lui Maduro rupe tăcerea. Dezvăluiri despre condițiile din închisoare și noaptea în care a avut loc raidul SUA: „Credea că va muri”

Nicolás Maduro Guerra, fiul fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro, a oferit primul interviu amplu pentru presa occidentală după capturarea tatălui său de către forțele americane, în cadrul unei operațiuni desfășurate la Caracas la începutul lunii ianuarie. El a povestit despre condițiile actuale de detenție ale lui Maduro și despre situația politică actuală din Venezuela.

Într-un dialog acordat publicației germane Der Spiegel, „Nicolasito”, așa cum este cunoscut în Venezuela, a descris momentele dramatice din noaptea de 3 ianuarie, când forțele americane au descins la reședința lui Maduro, iar fostul lider venezuelean și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și transferați ulterior la New York.

Maduro Guerra relatează că a fost trezit de sunetul exploziilor care au zguduit capitala venezueleană și că, inițial, familia nu a realizat că este vorba de o operațiune americană, care nu era în orice caz așteptată să aibă loc la Caracas.

„Am fost trezit de primele explozii de bombe. M-am întors către soția mea și i-am spus: «E un zgomot ciudat, nu-i așa?»”, a povestit acesta despre sunetele auzite, care nu mai sunau ca niște artificii.

Fiul fostului lider venezuelean a relatat că a încercat să ia legătura cu tatăl său după ce a aflat de rude de un posibil atac, dar că tatăl său i-a închis apelul iar apoi nu i-a mai răspuns. Abia câteva zile mai târziu a descoperit în telefonul acestuia, lăsat în urmă, un mesaj audio neexpediat.

„Am găsit un mesaj audio pe care îl înregistrase, dar nu îl mai trimisese: că vor cădea bombe, că poporul venezuelean trebuie să continue lupta și că patria nu va fi niciodată o colonie. A fost un mesaj de rămas bun. El credea că va muri”, a declarat Maduro Guerra.

Condițiile din închisoare

Fostul lider venezuelean este în prezent încarcerat într-o închisoare din New York, după ce a fost sub acuzare pentru narco-terorism și trafic internațional de droguri, acuzații pe care le respinge. Potrivit fiului său, Maduro împarte celula cu alți 18 deținuți. Acesta a afirmat inclusiv că rapperul american Tekashi 6ix9ine ar fi fost închis pentru scurt timp în aceeași celulă după încălcarea condițiilor de eliberare condiționată.

Maduro Guerra a recunoscut că regimul de la Caracas a fost complet luat prin surprindere de incursiunea americană și că autoritățile venezuelene au subestimat capacitățile militare ale Statelor Unite.

„A fost întotdeauna foarte precaut. Din motive de securitate, de multe ori nici măcar eu nu știam unde doarme. Dar nu ne așteptam să atace Caracas. Dacă totuși atacă, mă gândeam că o vor face în altă parte, cu scopul de a deschide un spațiu pentru negocieri”, a explicat el.

Cât despre faptul că paza a fost neputincioasă să-l apere, acesta a spus: „Au folosit tehnologii pe care nu le-am mai văzut aici până acum. Eu le-am subestimat capacitățile. În același timp, am supraestimat ceea ce eram capabili să facem”.

Considerat un posibil succesor al tatălui său, Maduro Guerra este la rândul său vizat în dosarul deschis de autoritățile americane împotriva fostei conduceri venezuelene.

În același interviu, acesta a respins afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora Washingtonul ar fi preluat controlul asupra Venezuelei după capturarea lui Maduro. El a susținut că măsuri recente, precum legea amnistiei pentru prizonierii politici și deschiderea sectorului petrolier, reprezintă inițiative interne ale autorităților de la Caracas.

În prezent, funcția de președinte interimar al Venezuelei este ocupată de Delcy Rodríguez.