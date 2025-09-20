search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Prăpăd în Antalya. Flăcările au cuprins patru cartiere: peste 150 de case evacuate de urgenţă, energia electrică a fost întreruptă

Publicat:

Un incendiu de vegetație s-a extins și a afectat patru cartiere din Antalya. 100 de case și aproximativ 50 de vile au fost evacuate. Energia electrică a fost întreruptă ca măsură de precauție, din cauza vântului puternic. 

Un incendiu forestier puternic a izbucnit vineri, 19 septembrie, în Antalya. Focul a izbucnit în jurul orei 23:00, în cartierul Aliefendi din districtul Alanya. Din cauza vântului puternic, focul s-a extins rapid, amenințând locuințele din zonă, potrivit publicaţiei locale Haberler.

Incendiul a amenințat zonele rezidențiale din apropiere, astfel că autoritățile au inițiat demersuri pentru evacuarea locuințelor. Zeci de echipe de pompieri au continuat eforturile de stingere a incendiului.

Incendiu puternic în Antalya FOTO: X
Pe măsură ce cetățenii se îndepărtau de flăcări, pompierii au evacuat și animalele domestice. Unele sere cuprinse de flăcări au ars, iar zeci de case au fost avariate.

Incendiul s-a extins și către cartierul İspatlı, unde echipele au intervenit toată noaptea cu 20 de cisterne de apă.

Guvernatorul districtului Alanya, Şakir Öner Öztürk, și primarul Osman Tarık Özçelik au inspectat zona. 

„Nu avem victime, dar se depun eforturi intense pentru stingerea flăcărilor, iar intervențiile continuă”, a declarat guvernatorul.

