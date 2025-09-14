Incendiu puternic la mansarda unui bloc din Constanța: un bărbat a fost găsit inconștient, 60 de oameni au fost evacuați

Un incendiu puternic a izbucnit duminică după-amiaza la mansarda unui bloc din Constanţa. Un bărbat a fost găsit inconştient de salvatori, iar aproape 60 de persoane s-au autoevacuat, după ce s-a dat alarma, potrivit Antena 3 CNN. Fumul se vedea de la câțiva kilometri distanţă, iar traficul în zonă a fost blocat.

Focul s-a aprins la mansarda blocului DR 27 de pe strada Soveja, din Constanța. Astfel, pompierii au avut o intervenţie extrem de dificilă, pentru că s-a derulat pe tot parcursul ei la înălţime. 56 de persoane s-au autoevacuat până la sosirea salvatorilor.

"Incendiul a început din faţă şi acum a venit pe faţă" a declarat o femeie, iar alta a spus: "Tot fumul a intrat în casă. Fum mult şi ardea. Pompierii au venit târziu, maşinile de poliţie erau aici, dar pompierii au venit târziu".

Pompierii au scos din apartamentul în care a izbucnit incediul o victimă. Este vorba despre un bărbat care era inconştient şi pe care medicii l-au transportat la Spitalul Județean Constanța. Potrivit primelor informaţii, flăcările s-au aprins, cel mai probabil, în urma unui scurtcircuit la instalaţia electrică a apartamentului în care a fost găsit proprietarul de pompieri.

Potrivit sursei citate, pompierii au fost nevoiţi să folosească echipamentul din dotate: o autoscară, o autoplatformă. De asemenea, la locul incidentului au ajuns şapte autospeciale de intervenţie de stingere cu apă şi spumă. În plus, a fost trimisă şi autospeciala pentru transport victime multiple, dar şi mai multe ambulanţe de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă sau ambulanţe de tip SMURD.

Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Anamaria Stoica, a declarat că incendiul se manifestă la întreaga mansardă, construită din lemn și vată minerală, fiind însoțit, din această cauză, de degajări mari de fum.

Traficul rutier a fost perturbat pe strada Soveja, între Barbu Șt. Delavrancea și Baba Novac, autobuzele CT Bus înregistrând întârzieri. Ulterior, traseul autobuzelor de pe liniile 102 și 13 a fost deviat temporar pe str. Baba Novac – b-dul Aurel Vlaicu – str. Ștefăniță Vodă – str. Soveja în ambele sensuri, urmând a se reveni la ruta obișnuită după lichidarea incendiului.