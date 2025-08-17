search
Duminică, 17 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Incendii devastatoare în Turcia. Peste 250 de persoane evacuate dintr-o provincie apreciată de turiști

0
0
Publicat:

Un nou incendiu a izbucnit sâmbătă în provincia turistică Çanakkale, în nord-vestul Turciei. Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Peste 250 de persoane evacuate după un nou incendiu în Turcia FOTO: X
Peste 250 de persoane evacuate după un nou incendiu în Turcia FOTO: X

Incendiul s-a răspândit rapid din cauza vânturilor puternice care au suflat către colinele din apropierea orașului Gelibolu, situat lângă Strâmtoarea Dardanelelor. „Ca măsură de precauție, 251 de locuitori din cinci sate au fost relocați în zone sigure”, a scris pe X guvernatorul din Çanakkale, Omer Toraman, citat de Agerpres.

Imagini și clipuri video difuzate de televiziuni arătau dealuri iluminate de flăcări intense și nori uriași de fum care se ridicau în aerul nopții. Operațiunile de stingere au implicat 900 de persoane, sprijinite de douăsprezece avioane și 18 elicoptere, a declarat conducerea pădurilor pe X.

Impact asupra turismului și siturilor istorice

Provincia Çanakkale, foarte vizitată pentru ruinele antice ale Troiei și pentru câmpul de luptă de la Gallipoli, unde mii de soldați și-au pierdut viața în Primul Război Mondial, a fost afectată anul trecut de o „secetă extrem de severă”, a adăugat guvernatorul.

Accesul la siturile istorice din apropierea orașului Eceabat a fost închis „din cauza incendiului de pădure în curs”, a precizat conducerea unui memorial local dedicat Primului Război Mondial.

Contextul incendiilor în nord-vestul Turciei

Nord-vestul Turciei a fost afectat în ultimele zile de vânturi violente, care s-au atenuat abia duminică. Pe 11 august, un alt incendiu violent a forțat evacuarea a peste 2.000 de persoane și a provocat daune considerabile locuințelor, intoxicând zeci de locuitori.

Turcia a înregistrat luna iulie cea mai călduroasă perioadă din ultimii 55 de ani și s-a confruntat în ultimele săptămâni cu mai multe incendii de amploare. Paisprezece persoane și-au pierdut viața în lupta cu flăcările în vestul țării.

Experții avertizează că schimbările climatice sporesc frecvența și intensitatea incendiilor de pădure și a altor catastrofe naturale, subliniind necesitatea unor măsuri urgente pentru prevenirea și limitarea acestora.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”
stirileprotv.ro
image
Descoperirea misterioasă care ar putea RESCRIE istoria evoluției umane. E un instrument vechi de 1,5 milioane de ani
gandul.ro
image
Rogobete introduce formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private
mediafax.ro
image
Gest extrem făcut de o mamă. Femeia a dat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice pentru a fi mâncat de lei. „Nu am niciun regret”
fanatik.ro
image
Lista completă a cerințelor prezentate de Vladimir Putin în Alaska, pentru a pune capăt războiului cu Ucraina
libertatea.ro
image
Un mister nedeslușit de 35 de ani. Soluția codului secret ascuns în faimoasa sculptură Kryptos din sediul CIA va fi scoasă la licitație
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
digisport.ro
image
VIDEO 'Atenție la picioarele lui Putin. Ce nu e în regulă cu ele?': toată lumea a observat mișcările suspecte de la finalul întrevederii cu Trump
stiripesurse.ro
image
HĂRȚI. Teritoriul cerut de Putin înseamnă retragerea Ucrainei de pe „centura de fortificații”. Ce mai vrea Rusia în plus
antena3.ro
image
Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
observatornews.ro
image
Alertă în România: închideți geamurile și nu ieșiți din case! 29 de județe, afectate de avertizarea ANM
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
Legenda polițiștilor falși din Bulgaria i-a speriat pe români. Ce spun cei care au mers în această vară spre Grecia
playtech.ro
image
S-au lansat roboții umanoizi care fac totul, de la curățenie la mâncare. Cum arată, de fapt, noua eră a inteligenței artificiale
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Rămasă fără 500 de milioane €, Mihaela Rădulescu a reacționat în ziua în care ar fi împlinit 8 ani cu Felix Baumgartner
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Avion în flăcări după decolarea din Corfu! 250 de pasageri au trăit clipe de coșmar
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Alertă de inundații în 29 de județe! Hidrologii au emis cod galben de viituri pentru următoarele ore. Care sunt zonele afectate?
wowbiz.ro
image
Ministerul Educației, anunț de ultimă oră despre burse și salarii. Ce se întâmplă cu acestea la începutul anului școlar
romaniatv.net
image
Întârzieri la pensii și salarii. Consilierul lui Nicușor Dan dă vestea proastă românilor
mediaflux.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
Ce cadouri i-a făcut Daniela Gyorfi fiicei sale, Maria. Artista îi face toate poftele adolescentei: „Este un copil foarte bun” Cu ce rețetă le răsfață George Tal
click.ro
image
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
click.ro
Kate și William în Kefalonia foto trucaj png
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii primesc un semn divin în săptămâna următoare, începând de luni – Universul le deschide ușa către noroc și abundență
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!