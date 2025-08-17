Video Incendii devastatoare în Turcia. Peste 250 de persoane evacuate dintr-o provincie apreciată de turiști

Un nou incendiu a izbucnit sâmbătă în provincia turistică Çanakkale, în nord-vestul Turciei. Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Incendiul s-a răspândit rapid din cauza vânturilor puternice care au suflat către colinele din apropierea orașului Gelibolu, situat lângă Strâmtoarea Dardanelelor. „Ca măsură de precauție, 251 de locuitori din cinci sate au fost relocați în zone sigure”, a scris pe X guvernatorul din Çanakkale, Omer Toraman, citat de Agerpres.

Imagini și clipuri video difuzate de televiziuni arătau dealuri iluminate de flăcări intense și nori uriași de fum care se ridicau în aerul nopții. Operațiunile de stingere au implicat 900 de persoane, sprijinite de douăsprezece avioane și 18 elicoptere, a declarat conducerea pădurilor pe X.

Impact asupra turismului și siturilor istorice

Provincia Çanakkale, foarte vizitată pentru ruinele antice ale Troiei și pentru câmpul de luptă de la Gallipoli, unde mii de soldați și-au pierdut viața în Primul Război Mondial, a fost afectată anul trecut de o „secetă extrem de severă”, a adăugat guvernatorul.

Accesul la siturile istorice din apropierea orașului Eceabat a fost închis „din cauza incendiului de pădure în curs”, a precizat conducerea unui memorial local dedicat Primului Război Mondial.

Contextul incendiilor în nord-vestul Turciei

Nord-vestul Turciei a fost afectat în ultimele zile de vânturi violente, care s-au atenuat abia duminică. Pe 11 august, un alt incendiu violent a forțat evacuarea a peste 2.000 de persoane și a provocat daune considerabile locuințelor, intoxicând zeci de locuitori.

Turcia a înregistrat luna iulie cea mai călduroasă perioadă din ultimii 55 de ani și s-a confruntat în ultimele săptămâni cu mai multe incendii de amploare. Paisprezece persoane și-au pierdut viața în lupta cu flăcările în vestul țării.

Experții avertizează că schimbările climatice sporesc frecvența și intensitatea incendiilor de pădure și a altor catastrofe naturale, subliniind necesitatea unor măsuri urgente pentru prevenirea și limitarea acestora.