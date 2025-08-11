Strâmtoarea Dardanele şi un aeroport din Turcia, închise din cauza incediilor masive de vegetaţie. Sute de persoane au fost evacuate

Incendii masive de vegetație au cuprins provincia turcă Canakkale, ceea ce a dus la evacuarea a sute de persoane și la închiderea Strâmtorii Dardanele, a unui aeroport local şi a unei autostrăzi.

Provincia Canakkale, situată în nord-vestul Turciei, se confruntă cu unul dintre cele mai grave incendii de vegetație din ultima perioadă. Flăcările, alimentate de rafale de vânt ce ating viteze de până la 66 de kilometri pe oră, s-au extins rapid în mai multe zone, determinând autoritățile să ia măsuri drastice.

Potrivit guvernatorului municipal Omer Toraman, citat de Reuters, aproximativ 700 de pompieri, sprijiniți de aeronave, elicoptere și numeroase autospeciale, luptă pentru a ține focul sub control.

Evacuările au început în zone cu risc ridicat, printre care un campus universitar, o unitate militară și mai multe cartiere rezidențiale, şi autoritățile au lansat apeluri ferme către populație să evite deplasările inutile, pentru a permite vehiculelor de intervenție să circule.

Gravitatea situației a impus și închiderea aeroportului din Canakkale, precum și a Strâmtorii Dardanele, una dintre cele mai importante rute maritime din regiune. O porțiune din autostrada principală a fost, de asemenea, blocată.

Imagini difuzate de televiziunile locale arată coloane uriașe de fum ce se ridică deasupra dealurilor, în timp ce echipaje de poliție, echipate cu tunuri de apă, intervin pentru a proteja clădirile amenințate de flăcări.

Condițiile meteorologice agravează situația: temperaturile au urcat până la 33 de grade Celsius, iar vântul puternic a îngreunat considerabil operațiunile de stingere.

Până acum, circa 50 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum, însă niciuna nu se află în stare gravă, potrivit datelor furnizate de serviciile de urgență.

Autoritățile turce rămân în alertă maximă, pregătite să extindă evacuările dacă incendiile continuă să se propage.