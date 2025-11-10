search
Imagini dramatice surprinse în localitatea Camaligan arată cum un pod suspendat de 50 de metri s-a legănat violent, ca și cum ar fi fost făcut din hârtie, în timp ce Furtuna tropicală Fung-Wong a măturat regiunea. Rafalele de vânt care au atins 200 de kilometri pe oră au făcut ca structura să se îndoaie și să vibreze periculos, în timp ce localnicii îngroziți filmau scena din casele lor, notează The Sun. 

FOTO: Captură Video / The Sun
FOTO: Captură Video / The Sun

„Dacă podul se prăbușește, va trebui să ocolim printr-un alt sat ca să putem trece”, a declarat localnicul Fronie pentru postul de televiziune GMA.

Furtuna a lovit Filipine duminică seară, aducând ploi torențiale, inundații masive și alunecări de teren de la regiunea Bicol până în Ilocos.

Autoritățile au anunțat cel puțin opt victime, printre care trei copii surprinși de o alunecare de teren în provincia Nueva Vizcaya și un bătrân luat de viitură în Mountain Province. Alte persoane au murit înecate sau după ce locuințele lorau cedat în fața rafalelor puternice de vânt. 

Peste 1,4 milioane de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele, refugiindu-se în centre speciale sau la rude. Luni, aproximativ 318.000 de oameni se aflau încă în adăposturi, în timp ce echipele de salvare încercau să ajungă în satele izolate din zonele muntoase.

Furtuna tropicală Fung-Wong a smuls copaci, a distrus mii de locuințe și a provocat pene majore de curent, lăsând întregi provincii fără electricitate. Cel puțin 14 linii de înaltă tensiune au fost avariate, iar mai multe aeroporturi au fost închise.

În total, peste 325 de zboruri interne și 61 internaționale au fost anulate, iar 6.600 de pasageri și lucrători portuari au rămas blocați, după ce paza de coastă a interzis transportul maritim.

„Deși furtuna a trecut, ploile sale continuă să reprezinte un pericol în anumite zone din nordul Luzonului, inclusiv în zona metropolitană Manila”, a declarat Bernardo Rafaelito Alejandro IV, oficial din cadrul agenției de gestionare a dezastrelor. Acesta a precizat că misiunile de salvare și ajutorare sunt în desfășurare.

Furtuna a lovit duminică noapte provincia Aurora, cu viteze ale vântului de 185 km/h și rafale de până la 230 km/h, pierzând din intensitate pe măsură ce a traversat câmpiile nordice.

Luni, Fung-Wong s-a deplasat spre Marea Chinei de Sud, îndreptându-se către sudul Taiwanului, dar a lăsat în urmă zone întregi din Luzon sub ape și localități devastate în regiunea Bicol.

MAE a emis o avertizare de călătorie în Filipine

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Filipine cu privire la furtuna tropicală Fung-Wong (Uwan) va afecta teritoriul acestei ţări.

