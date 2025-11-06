MAE a emis o avertizare de călătorie în Filipine: Furtuna tropicală Fung-Wong va afecta teritoriul ţării

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Filipine cu privire la furtuna tropicală Fung-Wong (Uwan) va afecta teritoriul acestei ţări.

Se prognozează că furtuna tropicală ar putea atinge categoria de taifun în data de 7 noiembrie şi categoria de super taifun pe parcursul zilei de 8 noiembrie, transmite MAE.

„De asemenea, vor fi afectate nordul şi centrul regiunii Luzon luni (10 noiembrie 2025) şi marţi (11 noiembrie 2025), existând risc crescut de producere a inundaţiilor în zonele de coastă, în special în nordul şi estul acestei regiuni. Sunt preconizate rafale de vânt cu viteze de peste 185 km/h.

MAE reaminteşte cetăţenilor români că în Republica Filipine sunt frecvente fenomenele naturale extreme: erupţii vulcanice, cutremure, taifunuri, tsunami, inundaţii”, adaugă ministerul.

Cetăţenii români sunt sfătuiţi să nu se deplaseze în zone de risc şi să respecte cu stricteţe recomandările/instrucţiunile autorităţilor locale.

MAE recomandă cetăţenilor români să consulte paginile de internet https://www.pagasa.dost.gov.ph/tropical-cyclone-advisory-iframe şi https://manila.mae.ro/www.mae.ro.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Manila: +63288439014, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Filipine: +639178170939.