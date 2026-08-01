Alertă OMS: cea mai mare epidemie de Ebola din istoria Republicii Democrate Congo se extinde rapid

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo se intensifică într-un ritm „excepțional”, devenind cea mai mare epidemie înregistrată vreodată în această țară. Până la sfârșitul lunii iulie au fost confirmate peste 3.600 de cazuri și aproape 1.600 de decese.

Potrivit OMS, epidemia, declarată oficial pe 15 mai, este provocată de varianta virală Bundibugyo, pentru care nu există în prezent niciun vaccin, niciun tratament aprobat, notează AFP.

„Această epidemie este de acum cea mai importantă epidemie de Ebola semnalată vreodată în RDC”, a transmis Organizația Mondială a Sănătății.

Datele centralizate până la 30 iulie arată că au fost confirmate 3.605 cazuri, dintre care 1.587 s-au soldat cu deces, ceea ce înseamnă o rată a mortalității de aproximativ 44%.

Număr record de îmbolnăviri într-o singură săptămână

OMS avertizează că virusul continuă să se răspândească rapid.

„Epidemia se intensifică, cu o transmitere virală susținută şi o creștere continuă a numărului de cazuri semnalate şi de decese”, se arată în raportul organizației.

În ultima săptămână pentru care există date complete au fost înregistrate 567 de cazuri noi și 296 de decese, cel mai ridicat bilanț săptămânal de la începutul epidemiei.

Virusul s-a extins din provincia Ituri în alte patru provincii: Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uele și Tshopo.

Personalul medical, printre victime

Epidemia afectează inclusiv cadrele medicale. Până în prezent au fost confirmate 151 de infectări în rândul personalului sanitar, dintre care 44 s-au soldat cu decese.

OMS avertizează că insecuritatea din regiune, deplasările populației și mișcările transfrontaliere îngreunează intervenția echipelor medicale și cresc riscul ca virusul să ajungă în alte zone.

În prezent, nu există un vaccin aprobat împotriva tulpinii Bundibugyo. Totuși, cercetările continuă.

Un vaccin considerat de OMS drept „cel mai promițător” va fi dezvoltat de compania Hilleman Laboratories din Singapore. În paralel, Universitatea Oxford a început deja testarea unui alt vaccin experimental, primul voluntar primind recent prima doză.

Autoritățile din Republica Democrată Congo, împreună cu OMS și partenerii internaționali, continuă măsurile de răspuns, însă organizația avertizează că este nevoie de o intensificare semnificativă a intervenției pentru a limita răspândirea epidemiei.