 Alertă OMS: cea mai mare epidemie de Ebola din istoria Republicii Democrate Congo se extinde rapid | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 1 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alertă OMS: cea mai mare epidemie de Ebola din istoria Republicii Democrate Congo se extinde rapid

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo se intensifică într-un ritm „excepțional”, devenind cea mai mare epidemie înregistrată vreodată în această țară. Până la sfârșitul lunii iulie au fost confirmate peste 3.600 de cazuri și aproape 1.600 de decese.

Alertă OMS: Cea mai mare epidemie de Ebola din istoria Congo. FOTO: Shutterstock
Alertă OMS: Cea mai mare epidemie de Ebola din istoria Congo. FOTO: Shutterstock

Potrivit OMS, epidemia, declarată oficial pe 15 mai, este provocată de varianta virală Bundibugyo, pentru care nu există în prezent niciun vaccin, niciun tratament aprobat, notează AFP. 

„Această epidemie este de acum cea mai importantă epidemie de Ebola semnalată vreodată în RDC”, a transmis Organizația Mondială a Sănătății.

Datele centralizate până la 30 iulie arată că au fost confirmate 3.605 cazuri, dintre care 1.587 s-au soldat cu deces, ceea ce înseamnă o rată a mortalității de aproximativ 44%.

Număr record de îmbolnăviri într-o singură săptămână

OMS avertizează că virusul continuă să se răspândească rapid.

„Epidemia se intensifică, cu o transmitere virală susținută şi o creștere continuă a numărului de cazuri semnalate şi de decese”, se arată în raportul organizației.

În ultima săptămână pentru care există date complete au fost înregistrate 567 de cazuri noi și 296 de decese, cel mai ridicat bilanț săptămânal de la începutul epidemiei.

Virusul s-a extins din provincia Ituri în alte patru provincii: Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uele și Tshopo.

Personalul medical, printre victime

Epidemia afectează inclusiv cadrele medicale. Până în prezent au fost confirmate 151 de infectări în rândul personalului sanitar, dintre care 44 s-au soldat cu decese.

OMS avertizează că insecuritatea din regiune, deplasările populației și mișcările transfrontaliere îngreunează intervenția echipelor medicale și cresc riscul ca virusul să ajungă în alte zone.

În prezent, nu există un vaccin aprobat împotriva tulpinii Bundibugyo. Totuși, cercetările continuă.

Un vaccin considerat de OMS drept „cel mai promițător” va fi dezvoltat de compania Hilleman Laboratories din Singapore. În paralel, Universitatea Oxford a început deja testarea unui alt vaccin experimental, primul voluntar primind recent prima doză.

Autoritățile din Republica Democrată Congo, împreună cu OMS și partenerii internaționali, continuă măsurile de răspuns, însă organizația avertizează că este nevoie de o intensificare semnificativă a intervenției pentru a limita răspândirea epidemiei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu niște panarame de miniștri”
digi24.ro
image
Guvernul cere reducerea consumului de energie. România încearcă să evite importurile mari în următoarea perioadă
stirileprotv.ro
image
Un COLAPS energetic anunțat. USR a blocat la CCR legea de finalizare a hidrocentralelor abandonate/Partidul susținea că nevoia de securitate energetică este „o manipulare ticăloasă”
gandul.ro
image
Haos la granița Spaniei cu Marocul. Zeci de mii de migranți s-au întors voluntar
mediafax.ro
image
Era singur la 6 metri de poarta goală! Ce a putut să facă atacantul pe care FCSB a cheltuit 500.000 de euro. Video
fanatik.ro
image
Sute de trenuri ar putea dispărea din circulație în perioada următoare. Avertismentul operatorilor feroviari către Guvern
libertatea.ro
image
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
digi24.ro
image
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
gsp.ro
image
FOTO I-a furat un sărut, apoi a ajuns desfigurată. ”O adevărată bestie”
digisport.ro
image
Andreea Popescu, ironie usturătoare la adresa fostului soț? „E suficient să se mărite”
click.ro
image
Niște turiști cazați la un hotel de 4 stele din Constanța au plecat în cameră cu 2,6 kg de salam și cașcaval de la micul dejun
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Oraşul din România unde temperatura resimţită la ora 15 a fost de 42 de grade la umbră
observatornews.ro
image
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
cancan.ro
image
Anunțul care schimbă totul pentru pensionari. Liber la creșterea pensiilor din 1 ianuarie 2027. Cu ce procent?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
Cât costă un bilet cu trenul care urcă pe un feribot și traversează marea spre Sicilia. Experiența unică pe care o poți trăi în Italia
playtech.ro
image
Veste teribilă pentru U Craiova: starul lui Coelho ratează și meciul cu KuPS! Exclusiv
fanatik.ro
image
Un român a cumpărat o casă în Japonia cu 10.000 de euro. Cât a plătit pentru factura la curent
ziare.com
image
Italienii s-au convins de Cristi Chivu, după Manchester City - Inter
digisport.ro
image
Noua cucerire a lui Rareș Cojoc a pus pe jar bărbații. Claudia Dumitru s-a afișat pe jumătate îmbrăcată
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Roxana Nemeș, imagini de colecție cu gemenii la plajă. Cântăreața a dezvăluit cum a rămas gravidă!
romaniatv.net
image
Energie gratis timp de patru ore, din luna august. Soluția propusă consumatorilor de către unul dintre furnizori
mediaflux.ro
image
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu, primele declarații după acuzațiile lansate de Eli Lăslean: „Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? A intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri. Ferească Dumnezeu de un AVC”
actualitate.net
image
INTERVIU | Marcela Rădulescu, fostă profesoară de Arte din Brașov, la 83 de ani: „Diferența dintre libertate și dictatură este de la cer la pământ. Tineretul trebuie să aibă grijă să nu se lase păcălit și dus pe un drum greșit”
actualitate.net
image
Un român și-a cumpărat casă în Japonia. Cât a plătit pentru factura la curent: „Cam ăsta este costul”
click.ro
image
Dana Nicolaescu, de nerecunoscut la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Cum arată acum „văduva albă”
click.ro
image
3 zodii vor trece prin momente complicate în luna august. Vor avea de depășit cumpene la care nici nu s-ar fi gândit
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Efectul Regina Letizia în vacanță. Toți îi admiră ținutele, iar multe dintre piesele sale sunt mai accesibile decât ai crede
okmagazine.ro
emperor trajan jpg
Cei cinci împărați „buni” ai Romei. Secolul în care Imperiul a ajuns la apogeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce l-a uimit pe un vlogger american în România: „Unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa”
image
Un român și-a cumpărat casă în Japonia. Cât a plătit pentru factura la curent: „Cam ăsta este costul”

OK! Magazine

image
Socrii băgăreți. Tensiuni la Palat din cauza părinților lui Kate Middleton: au o „influență enormă” asupra viitorilor regi

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?