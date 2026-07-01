Posibil caz de Ebola în Marea Britanie. Testele sunt în desfășurare

Autoritățile sanitare din Marea Britanie investighează un posibil caz de Ebola după internarea unui pacient la un spital din Glasgow, fiind demarate testele pentru confirmarea diagnosticului.

Autoritățile sanitare din Marea Britanie analizează un posibil caz de Ebola după ce un pacient suspectat că ar avea Ebola a fost internat la Queen Elizabeth University Hospital din Glasgow și a fost supus unor teste pentru confirmarea infecției.

Pacientul a ajuns la unitatea medicală în cursul nopții de marți, 30 iunie, iar echipele medicale au declanșat imediat procedurile specifice în astfel de situații, în timp ce analizele de laborator sunt în desfășurare.

Dacă suspiciunea se confirmă, ar fi primul caz de Ebola înregistrat în Regatul Unit în ultimii ani, în contextul unor focare active în Republica Democrată Congo și Uganda, unde Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență de sănătate publică de interes internațional.

Ţinând cont de faptul că Ebola nu se transmite pe cale aeriană, așa cum se întâmplă în cazul unor virusuri respiratorii precum gripa sau COVID-19, ci prin contact direct cu fluide biologice infectate, reprezentanții NHS Greater Glasgow and Clyde au transmis că activitatea spitalului continuă în mod normal în toate secţiile unităţii medicale, iar pacienții și vizitatorii îşi pot vedea de programul obişnuit.

Potrivit BBC, Public Health Scotland colaborează cu UK Health Security Agency pentru a analiza eventualele rute de transmitere și pentru a evalua riscul asociat călătoriilor din zonele afectate.

„În prezent nu există cazuri confirmate de Ebola în Scoția, iar riscul pentru populația generală rămâne scăzut”, au transmis reprezentanții instituției.

Autoritățile au precizat că sunt pregătite să declanșeze anchete epidemiologice și testări pentru contacții pacientului, dacă acest lucru se va impune în urma rezultatelor.

La nivel european, Franța a confirmat recent un caz de Ebola la un medic revenit dintr-o misiune umanitară în Republica Democrată Congo, iar în 2014 Scoția a mai înregistrat un caz, în cazul asistentei Pauline Cafferkey, care s-a infectat după o misiune în Sierra Leone și ulterior s-a recuperat, în ciuda unor complicații.