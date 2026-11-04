Patru petroliere au fost distruse de mine maritime în Strâmtoarea Ormuz

Patru petroliere au fost distruse după ce au lovit mine maritime, a anunțat miercuri Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran, la o zi după ce oficiali americani au anunțat că armata americană a lansat atacuri asupra țării.

Nave în Strâmtoarea Ormuz Foto: Profimedia

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a declarat că două dintre nave încă ardeau și că alte două petroliere au fost confiscate, potrivit agenției de știri semi-oficiale Tasnim. Aceasta a precizat că acestea încercau să călătorească printr-o rută sudică interzisă în Strâmtoarea Ormuz, scrie Mediafax.

BBC, care a publicat informația nu a verificat independent afirmația IRGC, care a venit în contextul în care alegătorii americani i-au pedepsit pe republicani la alegerile de la jumătatea mandatului, ceea ce l-a determinat pe principalul negociator al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, să afirme că rezultatele arată că americanii au spus nu războiului.

IRCG a mai raportat că trei petroliere au fost distruse după ce au lovit mine marți dimineață și că au doborât o dronă MQ-9 deasupra strâmtorii.

Atacurile americane anterioare asupra Qeshm au fost un răspuns la focul de armă al IRGC asupra unui avion american.

„Americanii au spus nu războiului”

Ghalibaf, care este și președintele parlamentului Iranului, a postat pe X că rezultatele alegerilor intermediare au arătat că, fie că a fost vorba de „conștiință sau de costul vieții, americanii au spus nu războiului și susținem acest mesaj”.

„Dacă guvernul SUA își trădează voința publică de a servi plătitorii și șantajiștii internaționali, va învăța că «nu»-ul nostru vine la pachet cu un coșmar”, a mai scris oficialul iranian.