Iranul ripostează cu tiruri de rachete după ce un petrolier iranian a fost atacat de armata SUA

Televiziunea de stat iraniană IRIB a anunţat joi seară că Iranul a deschis focul „ca represalii”, după ce un petrolier iranian a fost atacat de armata americană. Informaţia a fost transmisă la scurt timp după ce au fost raportate explozii pe insula Qeshm, situată în Strâmtoarea Ormuz.

Nave blocate în Golful Persic. FOTO
Nave blocate în Golful Persic. FOTO

„Unităţile inamice din strâmtoare au fost ţinta rachetelor iraniene şi au fost forţate să se retragă după ce au suferit daune”, a spus un oficial militar la televiziunea de stat, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Agenţiile iraniene Fars şi Tasnim au confirmat, la rândul lor, existenţa unor explozii în zonă. În schimb, un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat pentru AFP că „nu are cunoştinţă de un astfel de atac”.

Armata SUA a anunțat miercuri că a tras asupra unui petrolier sub pavilion iranian care a încercat să forțeze blocada impusă de Washington asupra porturilor Iranului.

„Forţele americane care operează în Golf au acţionat pentru respectarea blocadei, neutralizând un petrolier sub pavilion iranian fără încărcătură, care încerca să navigheze către un port iranian miercuri, la 09:00 ora Washingtonului”, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom) pe reţeaua X.

Potrivit militarilor americani, echipajul nu a răspuns la avertismentele repetate, iar un avion de pe portavionul USS Abraham Lincoln a deschis focul, avariind cârma navei. În urma intervenției, petrolierul nu și-a mai continuat deplasarea spre Iran.

Amintim că operațiunea de a permite navelor să treacă prin strâmtoare, inițiată de președintele american Donald Trump, a durat doar 48 de ore, iar în acest timp doar două nave au putut fi scoase, scrie CNN.  

Organizației Maritime Internaționale (OMI) arată că, de la începutul războiului, atacurile cu rachete au lovit 32 de nave, soldate cu zece morți și cel puțin câteva zeci de răniți. De asemenea, OMI continuă să îndemne navele să dea dovadă de maximă prudență și subliniază că escorta militară nu poate fi considerată o soluție pe termen lung.

