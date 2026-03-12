Iranul respinge acuzațiile SUA privind minele navale din Strâmtoarea Ormuz: „Nu este adevărat”

Iranul neagă că ar fi amplasat mine navale în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol la nivel global. Declarația a fost făcută joi de ministrul adjunct de externe al Iranului, Majid Takht-Ravanchi, după acuzațiile lansate de Washington.

Ministrul adjunct de externe al Iranului, Majid Takht-Ravanchi, a respins categoric afirmațiile făcute de președintele american Donald Trump, potrivit cărora nave iraniene ar fi instalat mine în strâmtoare.

Întrebat despre declarațiile liderului de la Casa Albă, oficialul iranian a răspuns scurt: „Deloc. Nu este adevărat”, relatează Agerpres.

Trump susținuse anterior că Statele Unite au atacat „28 de nave iraniene care instalau mine” în Strâmtoarea Ormuz și a cerut Iranului să retragă imediat aceste dispozitive explozive. Președintele american a avertizat că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, vor urma „consecințe militare drastice”.

Transportul maritim, grav afectat

Deși autoritățile iraniene au limitat în mare măsură traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, Takht-Ravanchi a declarat că unele state au cerut permisiunea de a tranzita zona și că Teheranul a cooperat cu acestea.

În contextul conflictului declanșat de Statele Unite și Israel, exporturile de petrol și gaze naturale lichefiate prin această rută strategică au fost practic oprite. Situația a dus la o creștere puternică a prețurilor la petrol și gaze pe piețele internaționale.

Germania: nu există dovezi privind mine navale

La rândul său, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat miercuri că, în prezent, nu există indicii că Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran și Oman, ar fi fost minată.

Totuși, informațiile apărute în ultimele zile despre posibila amplasare de mine navale au amplificat temerile legate de securitatea aprovizionării globale cu hidrocarburi.

Wadephul a subliniat că evoluțiile din zonă pot avea efecte majore asupra pieței energetice mondiale, deoarece traficul prin această strâmtoare este esențial pentru livrările de petrol și gaze către numeroase state.