Minele invizibile ale Iranului din Strâmtoarea Ormuz. Amenințarea care planează asupra uneia dintre cele mai importante rute petroliere din lume

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai strategice rute maritime globale, se află din nou în centrul tensiunilor, după ce informații recente indică desfășurarea unor mine navale iraniene capabile să distrugă nave comerciale și militare.

Potrivit unor oficiali americani citați de CBS, Iranul ar fi plasat în zonă mai multe tipuri de mine, inclusiv modele cunoscute sub denumirile Maham 3 și Maham 7, considerate parte esențială a arsenalului naval al Iran.

Arme greu de detectat, cu efect devastator

Mina Maham 3 este descrisă ca un dispozitiv ancorat, capabil să funcționeze la adâncimi de până la aproximativ 90 de metri. După lansare, aceasta se ridică sub nivelul de navigație al navelor și rămâne în așteptare, activându-se prin senzori acustici atunci când detectează apropierea unei ținte. Încărcătura explozivă, estimată la circa 120 de kilograme, poate provoca distrugeri majore.

De cealaltă parte, Maham 7 — cunoscută și drept „mină aderentă” — este concepută pentru a se fixa direct pe corpul navei. Dispozitivul este dificil de detectat și poate fi lansat atât de pe nave, cât și din aer, vizând în special ambarcațiuni de dimensiuni medii sau submarine.

Surse din domeniul securității estimează că cel puțin câteva zeci de astfel de mine ar fi deja active în zonă, însă capacitatea totală a Iranului ar depăși câteva mii de unități, inclusiv modele de proveniență sovietică, occidentală sau dezvoltate local.

Trafic vital, sub presiune

Până recent, aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol traversau această strâmtoare care leagă Golful Persic de Golful Oman. În prezent, navigația este afectată de riscurile crescute, deși unele nave comerciale din India, Pakistan și China ar fi reușit să tranziteze zona fără incidente.

Oficiali britanici au confirmat existența minelor, dar au precizat că ar exista încă un culoar sigur, limitat, pentru navigație.

Răspuns internațional

Regatul Unit intenționează să trimită în zonă sisteme robotizate de deminare, într-o operațiune susținută de o coaliție internațională de aproximativ 30 de state. Scopul este asigurarea unui traseu sigur pentru petroliere, fără a expune personalul uman.

Marina Regală britanică dispune de sisteme autonome, precum platformele SWEEP, capabile să simuleze prezența unor nave mari pentru a declanșa minele de la distanță.

În paralel, sunt analizate și soluții de escortă cu nave fără echipaj, dotate cu sisteme de apărare antiaeriană, pentru a proteja transporturile comerciale de eventuale atacuri cu drone.

Operațiuni militare și tensiuni în creștere

Generalul Dan Caine a declarat că forțele americane continuă să vizeze infrastructura navală iraniană, inclusiv depozite de mine și nave implicate în desfășurarea acestora.

În același timp, conflictul din regiune rămâne activ, în ciuda declarațiilor recente ale lui Donald Trump privind posibile negocieri cu Teheranul.

Negocieri și mesaje contradictorii

Potrivit unor informații neconfirmate oficial, Washingtonul ar fi transmis Iranului un plan de pace în mai multe puncte, care ar include un armistițiu temporar și renunțarea la programul nuclear.

De cealaltă parte, oficiali iranieni, inclusiv Mohammad Bagher Ghalibaf, au respins ideea unor negocieri, catalogând informațiile drept „știri false”.

Totuși, Trump a sugerat recent că dialogul ar exista, afirmând că Iranul ar fi făcut un „gest semnificativ”, fără a oferi detalii concrete.

Un echilibru fragil

În timp ce discuțiile diplomatice rămân neclare, situația din Strâmtoarea Hormuz evidențiază riscurile majore pentru securitatea energetică globală.

Prezența minelor navale, combinată cu tensiunile militare și incertitudinile politice, transformă această rută vitală într-un punct critic al confruntării din Orientul Mijlociu.