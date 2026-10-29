Trei petroliere au luat foc în Strâmtoarea Ormuz, după ce ar fi lovit mine marine în timp ce încercau să traverseze o rută neautorizată, potrivit Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC). Teheranul susține că echipajele au abandonat navele și avertizează operatorii maritimi să nu urmeze indicațiile armatei americane.

Nave în Strâmtoarea Ormuz Foto: Profimedia

Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a anunțat că trei petroliere au fost cuprinse de flăcări în timpul traversării Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, potrivit presei de stat iraniene.

Conform agenției Tasnim, navele ar fi încercat să utilizeze un coridor sudic considerat neautorizat de autoritățile iraniene, ignorând avertismentele transmise de forțele navale ale Teheranului, scrie Mediafax.

„Petrolierele și-au oprit toate sistemele radar și de navigație și încercau să părăsească Strâmtoarea Ormuz pe ruta sudică neautorizată, ignorând avertismentele Marinei IRGC”, a transmis agenția iraniană, citând comunicatul militar.

Potrivit autorităților iraniene, cele trei nave au lovit mine marine, au izbucnit incendii la bord, iar echipajele le-au abandonat în apropierea țărmului sudic al strâmtorii.

Identitatea petrolierelor, pavilionul sub care navigau, cantitatea de petrol transportată și situația membrilor echipajelor nu au fost precizate.

Iranul acuză echipajele de poluarea Strâmtorii Ormuz

Marina IRGC susține că incendiile au provocat și consecințe asupra mediului, prin poluarea apelor din zona în care navele au fost abandonate.

Autoritățile iraniene consideră că responsabilitatea pentru eventualele pagube ecologice aparține proprietarilor și echipajelor, întrucât acestea ar fi ales să navigheze pe rute interzise de Teheran.

Nu există, deocamdată, informații independente despre amploarea poluării sau despre eventuale scurgeri de petrol.

Avertisment direct către armata americană

În același comunicat, Gardienii Revoluției au transmis un avertisment companiilor de transport maritim, îndemnându-le să nu țină cont de mesajele Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM).

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Marina iraniană a cerut operatorilor să nu se lase influențați de ceea ce a numit „iluziile CENTCOM în spațiul cibernetic” și a avertizat că orice acțiune considerată provocatoare va primi un răspuns „decisiv”.

Declarațiile reflectă disputa dintre Iran și Statele Unite privind controlul și securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz.

Washingtonul susține libertatea navigației pe coridoarele maritime internaționale, în timp ce Teheranul încearcă să impună respectarea rutelor stabilite de propriile autorități.

Atacurile cu mine, contestate de autoritățile maritime internaționale

Anunțul iranian trebuie privit în contextul unor incidente similare raportate în ultimele săptămâni.

Gărzile Revoluționare au susținut în repetate rânduri că petroliere care ignorau instrucțiunile iraniene au lovit mine marine în Strâmtoarea Ormuz.

Totuși, evaluările organismelor internaționale de securitate maritimă au contestat mai multe dintre aceste afirmații, din cauza absenței unor dovezi verificabile.

Potrivit unei analize publicate de publicația specializată gCaptain, centrul internațional de informații maritime JMIC a semnalat că anumite incidente prezentate de Iran drept explozii provocate de mine nu au putut fi confirmate.

În alte cazuri, autoritățile maritime au raportat lovituri provocate de proiectile, fără să confirme versiunea iraniană privind minele.

De ce este atât de importantă Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran și Oman, reprezintă una dintre principalele căi de transport maritim al petrolului și gazelor naturale din Golful Persic către piețele internaționale.

În condiții normale, prin această rută tranzitează aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol, ceea ce o transformă într-un punct strategic pentru securitatea energetică globală.

Orice perturbare majoră a navigației poate afecta exporturile producătorilor din Golf, costurile asigurărilor maritime și prețurile internaționale ale energiei.