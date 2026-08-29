Panică în Ungaria. Un bărbat a furat un avion și a zburat spre centrala nucleară Paks

Forțele Aeriene Ungare au ridicat de la sol două avioane de luptă Gripen după ce o aeronavă ușoară, despre care autoritățile susțin că a fost furată de pe aerodromul din Kalocsa, s-a îndreptat spre zona centralei nucleare de la Paks, unul dintre cele mai bine protejate obiective strategice ale Ungariei.

Armata ungară a ridicat de la sol aeronave Gripen Foto: FB Dr. Ruszin-Szendi Romulusz

Potrivit ministrului Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, aeronava a fost detectată de radarele militare la scurt timp după decolare, iar armata a dispus imediat intervenția unei perechi de avioane Gripen

Incidentul s-a încheiat după câteva minute, când avionul de mici dimensiuni a efectuat o aterizare de urgență în apropierea localității Gerjen, relatează Daily News Hungary

Avioanele militare au localizat aeronava și au rămas în zonă până la sosirea elicopterului de salvare și a echipajelor de intervenție de la sol.

La fața locului au ajuns și polițiștii, care au demarat o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor incidentului.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, nicio persoană nu a fost rănită.

Centrala Nucleară Paks beneficiază de restricții stricte de zbor. Aeronavelor civile le este interzis accesul într-un perimetru de trei kilometri în jurul instalației, la altitudini sub 6.000 de metri, motiv pentru care apropierea aparatului de zbor a declanșat o reacție rapidă din partea autorităților.

Presa maghiară relatează că aeronava implicată este un Cessna 172, care ar fi fost luat fără autorizare de pe aeroportul din Kalocsa de un bărbat în vârstă de 24 de ani. Acesta ar fi aterizat pe un teren agricol din apropierea satului Gerjen.

Aparatul a fost avariat la aterizare, trenul de aterizare fiind distrus, iar avionul oprindu-se înclinat pe o aripă.

Pompierii și un elicopter de salvare au intervenit în zonă, însă autoritățile nu au oferit deocamdată informații suplimentare despre persoana care s-ar afla în spatele incidentului.

Ministrul ungar al Apărării a descris situația drept o alertă neobișnuită, subliniind că intervenția a demonstrat capacitatea de reacție a sistemului de apărare aeriană al țării.

Ancheta privind furtul aeronavei și zborul către zona centralei nucleare este în desfășurare.

Amintim că, în iunie, două avioane de luptă Gripen au fost ridicate de urgență de la sol după ce un avion de pasageri care zbura de la Tel Aviv la Praga a întrerupt legătura cu controlul traficului aerian. Alerta a fost declanșată la solicitarea NATO, iar aeronava a fost interceptată deasupra Ungariei.