Un tânăr care a trăit în Japonia a decis să se mute în București, iar vestea i-a luat prin surprindere familia și prietenii. Rudele l-au întrebat dacă România este o țară sigură și dacă aici există vampiri, în timp ce mama sa l-a avertizat că trebuie să se pregătească pentru trenuri care întârzie și birocrație.

Kenji Miura, cunoscut în mediul online drept „Kenji-The Japan Guy”, a povestit într-un videoclip cum au reacționat apropiații săi când au aflat că urmează să se mute în România.

„Prieteni și rudele mele din Japonia m-au întrebat imediat: «De ce? Acolo sunt vampiri? Acolo sunt vampiri? E sigur pe stradă?» Pentru ei, România era o altă planetă”, a relatat tânărul.

Pentru cei din jurul său, România părea o destinație foarte diferită de Japonia, unde transportul public este recunoscut pentru punctualitate, iar trenurile ajung uneori la destinație cu o precizie de câteva secunde.

Mama lui Kenji, care cunoștea deja realitățile din România, a avut însă un avertisment special pentru fiul său.

„Ea știa cum e. Așa că mi-a zis direct: «Pregătește-te psihic. Acolo trenurile întârzie trei ore, birocrația te omoară și o să mănânci prea multă pâine»”, a povestit acesta.

„Iubesc haosul ăsta”. Ce l-a surprins după mutarea în România

Odată ajuns în România, tânărul a descoperit diferențele dintre cele două țări, iar unele dintre avertismentele mamei sale s-au confirmat. Transportul și birocrația au fost printre lucrurile care l-au făcut să observe cel mai mult contrastul dintre viața din Japonia și cea din România.

Chiar dacă a remarcat întârzierile trenurilor și lipsa punctualității cu care era obișnuit în Japonia, Kenji spune că nu regretă alegerea făcută.

„Ai trenul care vine la secundă în Tokyo. (...) În România, trenurile întârzie, e haos. Dar iubesc haosul ăsta. Oamenii sunt calzi, mâncarea e genială și nu regret nicio secundă decizia”, a mărturisit el.

Kenji este student în București Foto: captură video FB

Kenji s-a născut în România și a ajuns în Japonia la cinci ani

Povestea lui Kenji este una aparte. Născut în România, acesta a ajuns în Japonia la vârsta de cinci ani, unde a crescut și a urmat școala. Adaptarea nu a fost ușoară, mai ales că nu cunoștea deloc limba japoneză când a intrat în sistemul de învățământ.

„La 5 ani am intrat la școală în Japonia fără să știu nicio boabă de japoneză. Primul an n-am înțeles nimic. Nici prieteni n-aveam. Apoi am ajuns să iau note mai bune decât colegii japonezi”, a povestit el.

Treptat, a învățat limba și s-a adaptat mediului în care trăia, ajungând să obțină rezultate școlare foarte bune. Ulterior, a decis să revină în România pentru a-și continua studiile. În prezent, este student în București și vorbește despre experiențele sale prin intermediul videoclipurilor publicate pe rețelele sociale.

Tânărul publică materiale în care compară cele două culturi și povestește ce i se pare diferit după ce a trăit în ambele țări. Printre subiectele abordate se numără transportul, mâncarea, obiceiurile sociale și modul în care oamenii interacționează.

Deși recunoaște avantajele Japoniei în privința punctualității și organizării, Kenji spune că s-a atașat de România și că nu regretă că a venit în București.