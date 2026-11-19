Sub presiunea lui Donald Trump, guvernul de la Tokyo ar putea ridica interdicția privind importul de cartofi americani, o măsură pe care fermierii japonezi o consideră o amenințare la adresa mijloacelor lor de trai.

Japonia nu vrea cartofi din SUA Foto: Istock

Poate fi o crochetă fierbinte, mâncată din mers, un castron de tocăniță nikujaga sau o farfurie de cartofi prăjiți făcuți în casă. În toate se regăsește același ingredient: cartoful japonez.

Alături de orez, cartoful este foarte bine protejat, fiind unul dintre puținele alimente de bază cultivate în țară, într-un stat care importă peste 60% din hrana sa.

Lucrurile ar putea însă să se schimbe. Sub presiunea lui Trump, Japonia se îndreaptă spre ridicarea unei interdicții vechi de 76 de ani asupra importurilor de cartofi americani, scrie The Guardian.

Cultivatorii japonezi de cartofi spun că ridicarea interdicției le-ar pune în pericol existența și că ar expune consumatorii la un produs de calitate inferioară. Ei se tem că loturile de cartofi americani ar putea aduce în plantațiile japoneze insecte dăunătoare și alți paraziți.

Tokyo a ridicat parțial interdicția în 2006, permițând importul de cartofi americani exclusiv pentru fabricarea de chipsuri. Legumele trebuie transportate în containere sigilate și apoi gătite la temperatură ridicată, pentru a se preveni răspândirea dăunătorilor și a bolilor.

O ridicare completă a interdicției ar aduce cartofi proaspeți americani în meniurile restaurantelor și pe rafturile supermarketurilor pentru prima dată din 1950.

„Ne-am exprimat în mod repetat și fără echivoc opoziția față de importuri“, a declarat Toshihide Numasawa, angajat al organizației Japan Agriculture din Hokkaido, insula unde se cultivă circa 80% din cartofii țării. El a precizat că există mai multe motive pentru această opoziție, printre care „riscul ca dăunători și boli să ajungă în țară și să afecteze zonele de producție din Hokkaido“.

De la obiect de colecție la aliment de bază

Cartofii au început prin a fi obiecte de colecție pentru pasionații de plante, când au fost aduși în Japonia de comercianții olandezi, în 1598. Până la mijlocul secolului al XIX-lea, ei deveniseră o alternativă hrănitoare la orez, o cultură nepotrivită pentru clima mai rece din Hokkaido. Astăzi stau la baza unui preparat îndrăgit, jaga bata (cartofi copți, unși din belșug cu unt), iar salata de cartofi (poteto sarada) a ajuns aproape un fel de mâncare național.

Cea mai cunoscută varietate din Hokkaido este Danshaku (Irish Cobbler), un cartof bogat în amidon, cu miez pufos și absorbant, ideal pentru unt și alte toppinguri sau pentru a absorbi sosul din tocănițele de carne.

„Credem că și consumatorii au ajuns să știe care soiuri se potrivesc cel mai bine anumitor preparate“, a spus Numasawa. El a adăugat că fermierii din Hokkaido se confruntă și cu focare de dăunători din țară, cu încălzirea globală și cu depopularea zonelor rurale.

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Japonia cultivă în prezent peste 90 de soiuri de cartofi. Potrivit Ministerului Agriculturii, consumatorii japonezi au mâncat 3,5 milioane de tone de cartofi în 2024, între care 1,2 milioane de tone de cartofi proaspeți din import, folosiți la fabricarea chipsurilor.

Un dosar sensibil pentru noul ministru al Agriculturii

Faptul că această legumă se află în centrul negocierilor comerciale dintre Japonia și SUA i-a creat o primă dificultate noului ministru japonez al Agriculturii, Arata Takebe, a cărui circumscripție se află într-o zonă de prim rang pentru cultura cartofului din Hokkaido.

Planul de ridicare a interdicției „ar trebui să avanseze după discuții științifice și tehnice aprofundate“, a declarat recent Takebe pentru agenția Jiji Press, adăugând că o decizie ar putea dura „destul de mult“.

„Știu că partea americană are așteptări mari, dar interdicția nu va fi ridicată fără discuții suficiente sau fără un acord acceptabil pentru ambele părți“, a spus el.

Cartofii importați pentru chipsuri sunt supuși unor măsuri stricte de carantină, dar fermierii se tem că loturile de cartofi proaspeți din import ar putea aduce insecte și microbi dăunători. Guvernul japonez a identificat 21 de dăunători și boli care ar putea reprezenta un risc de invazie.

Presiunea de la Washington

La începutul acestui an, congresmani americani l-au îndemnat pe Trump să continue să ridice problema interdicției în discuțiile cu premierul japonez, Sanae Takaichi.

„Cultivatorii americani produc cei mai buni cartofi din lume“, au scris ei într-o scrisoare. „Japonia reprezintă o piață uriașă, cu oportunități de export semnificative pentru cultivatorii americani de cartofi.“

După ce a abordat subiectul și în primul mandat, Trump a convins guvernul de la Tokyo să înceapă discuții, în condițiile în care politicile sale sunt acuzate că ar fi „dezastruoase“ pentru America rurală.

Susținătorii ridicării interdicției spun că ea ar reduce prețurile pentru consumatorii japonezi și ar aduce fermierilor americani venituri suplimentare din export de 150 de milioane de dolari pe an.

Fermierii din Hokkaido susțin însă că nu s-a făcut suficient pentru a elimina riscul reprezentat de dăunători și boli.

„Protejarea agriculturii din Hokkaido nu înseamnă doar protejarea Hokkaido“, se arată într-o declarație a Asociației Societăților Agricole din Hokkaido. „Înseamnă și protejarea bazei de producție care va susține aprovizionarea cu hrană a Japoniei în viitor.“

Naohiro Makino, fermier din Hokkaido, a declarat că interdicția privind cartofii proaspeți trebuie menținută. „Odată ce dăunătorii pătrund, nu mai poți cultiva cartofi mai bine de zece ani“, a spus el pentru cotidianul Asahi Shimbun. „De dragul pământului pe care strămoșii noștri l-au apărat, mă opun categoric ridicării interdicției.“