Japonezul plătit să nu facă nimic câștigă zeci de mii de dolari anual. „Nu voi fi niciodată prieten cu oamenii care mă închiriază”

Povestea unui japonez care câștigă zeci de mii de dolari anual fără să facă, aparent, nimic a devenit virală. Shoji Morimoto este plătit pentru a le ține companie unor necunoscuți, fără să le ofere sfaturi sau să îi ajute cu ceva. Afacerea sa neobișnuită a stârnit controverse.

Japonezul are 544.000 de urmăritori pe Instagram Foto: Shoji Morimoto INSTAGRAM

Un japonez a devenit faimos pentru meseria sa neobișnuită: este plătit de oameni care au nevoie de companie. Shoji Morimoto, în vârstă de 42 de ani, a fost prezentat în septembrie 2026 de publicația argentiniană La Nación drept un exemplu surprinzător de succes în afaceri, cu venituri anuale estimate la aproximativ 90.000 de dolari.

„Nu voi fi niciodată prieten cu oamenii care mă închiriază”, explica japonezul, citat de publicația sud-americană.

Morimoto se oferă să însoțească necunoscuți la restaurant, în parc, în călătorii sau în momente importante din viața lor. Nu trebuie să întrețină conversații, să îi distreze ori să le rezolve problemele, ci doar să fie prezent și să răspundă unor întrebări simple.

Publicația La Nación relata la 25 septembrie 2026 că japonezul a ajuns să aibă mii de solicitări pentru serviciile sale. În trecut, percepea aproximativ 10.000 de yeni (circa 300 de lei) pentru o întâlnire, însă ulterior a experimentat și un sistem de plată voluntară, în care clienții decideau cât să îi ofere. În august 2026, Morimoto a anunțat un tarif de 30.000 de yeni pentru solicitările programate înainte de ora 9, după ora 18 sau în weekend și de sărbători.

Estimarea veniturilor sale anuale la aproximativ 90.000 de dolari nu este însoțită de o confirmare publică a încasărilor actuale. În ianuarie 2025, CNBC Make It relata că japonezul obținuse aproximativ 80.000 de dolari în anul precedent.

Cum a devenit celebru japonezul plătit să nu facă nimic

Povestea lui Shoji Morimoto a început în 2018, după ce a lucrat într-o editură, unde superiorii îl criticau pentru lipsa de inițiativă și pentru că nu ar fi adus suficientă valoare companiei. Japonezul a decis să transforme tocmai această caracteristică într-un serviciu, promovându-se pe Twitter, actuala platformă X, drept omul care poate fi închiriat pentru a nu face nimic.

Întâlnire cu japonezul Foto: Shoji Morimoto INSTAGRAM

În septembrie 2022, Reuters i-a dedicat un reportaj care i-a adus notorietate internațională.

„Practic, mă închiriez. Treaba mea este să fiu acolo unde vor clienții mei și să nu fac nimic anume”, declara Morimoto pentru agenția de presă.

La acea vreme, el relata că participase la aproximativ 4.000 de întâlniri în patru ani, iar un sfert dintre clienții săi reveneau. Unul dintre ei apelase la serviciile japonezului de 270 de ori.

Solicitările au fost dintre cele mai diverse. Morimoto a fost angajat pentru a sta pe un balansoar într-un parc, pentru a face cu mâna unei persoane care pleca din gară, pentru a însoți o femeie la restaurant sau pentru a sta lângă cineva care își termina o lucrare de studii. O clientă l-a angajat să îi fie alături în timpul formalităților de divorț.

Unele experiențe au fost mai neobișnuite. Japonezul a petrecut 17 ore într-un tren care circula pe aceeași linie din Tokyo, efectuând 13 ture alături de un client. A acceptat și să aștepte la linia de sosire a unui maraton, pentru a întâmpina un alergător.

În schimb, a refuzat solicitările care presupuneau muncă fizică, ca mutarea unui frigider, și pe cele de natură sexuală.

„Sunt multe momente diferite care îmi plac la această muncă: atunci când primesc un mesaj cu o solicitare, când întâlnesc un client, când îl însoțesc într-un loc necunoscut sau când pur și simplu ascult o poveste. Mă simt fericit în fiecare dintre aceste momente”, declara japonezul într-un interviu acordat CNBC Make It, publicat în ianuarie 2025.

Morimoto a devenit și autorul unei cărți despre experiențele sale, intitulată Rental Person Who Does Nothing, publicată în limba engleză în 2023.

Povestea sa a revenit în atenție în octombrie 2026, când o postare publicată pe comunitatea Reddit, intitulată „Getting paid to do nothing” („Plătit să nu facă nimic”), a strâns mii de aprecieri și sute de comentarii.

De ce ar plăti cineva pentru compania unui necunoscut

Mulți dintre utilizatorii Reddit au încercat să explice succesul japonezului prin singurătate, anxietate socială și presiunea resimțită de cei care apar singuri în anumite locuri publice.

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„Anxietatea socială este unul dintre motive. Mulți oameni se luptă cu propriii demoni, iar prezența unei alte persoane îi ajută să treacă mai ușor peste anumite situații. Alții vor pur și simplu să pară că ceea ce fac este mai important decât în realitate”, a comentat un utilizator.

Altul a oferit exemplul restaurantelor în care oamenii merg de obicei în cuplu sau cu grupuri de prieteni.

„Ați avut vreodată un loc în care ați simțit că ar trebui să aveți un prieten sau un partener alături și că ar fi ciudat să apăreți singuri? De exemplu, un restaurant elegant, romantic. Am auzit adesea oameni făcând observații despre cei care stau singuri în locuri frecventate de cupluri sau grupuri. Dacă ai pe cineva care stă lângă tine, te integrezi mai ușor. O persoană timidă poate prefera asta în loc să pară ciudată sau singuratică, fără prieteni”, a explicat acesta.

O utilizatoare a povestit însă că obișnuiește să iasă singură la restaurant, la cinema, în călătorii sau la diverse activități și că problema nu este neapărat singurătatea, ci felul în care ceilalți îi privesc pe oamenii care nu sunt însoțiți.

„Este incredibil câți oameni se uită insistent la mine, fac comentarii suficient de tare încât să le aud sau se oferă să mi se alăture. Pentru că sunt femeie, unii bărbați presupun că ies singură fiindcă îmi caut companie, dar se înșală. Să ieși singur devine ciudat doar atunci când ceilalți fac ca lucrurile să pară ciudate. Am o prietenă care nu poate face nimic singură. Îmi cere să merg cu ea până și la bancă sau la magazin. Mi se pare mult mai ciudat decât faptul că mie îmi place să fac lucruri singură”, a relatat ea.

Altcineva a observat că nu toți oamenii au alături persoane cu care se simt confortabil să petreacă timp fără să fie obligați să vorbească.

„Uneori, oamenii au nevoie doar de companie, fără obligația de a interacționa. Este diferit față de a fi complet singur. Nu toți locuiesc cu familia sau cu prieteni alături de care pot sta fără să fie nevoiți să converseze. El a găsit o piață pentru asta”, a explicat un utilizator.

Altcineva a remarcat că japonezul oferă ceva aparent simplu, dar greu de găsit pentru unii oameni.

„Poți fi înconjurat de oameni și totuși să te simți complet singur. El doar se află acolo pentru cineva, nu neapărat în sens emoțional, ci în sensul propriu al cuvântului. Este surprinzător că nu au încercat mai mulți oameni această idee”, a notat acesta.

Cum au privit oamenii afacerea japonezului

Alți utilizatori au contestat ideea că japonezul ar fi plătit fără să muncească și au remarcat că prezența sa poate fi considerată un serviciu, chiar dacă nu presupune efort fizic sau intelectual deosebit.

„De fapt, el face lucruri, doar că sunt lucruri mici”, a comentat cineva.

„Sună mai degrabă ca un serviciu de închiriere a unui însoțitor decât ca închirierea unui tip care nu face nimic”, a adăugat un alt utilizator.

Un comentator a atras atenția că Morimoto trebuie totuși să își administreze activitatea și să respecte solicitările clienților.

„El nu stă chiar degeaba. Conduce o afacere. Trebuie să își facă publicitate, să găsească clienți, să discute cu ei, să stabilească detaliile întâlnirilor. Trebuie să fie prezent la ora șapte dimineața fix, dacă asta i se cere”, a explicat acesta.

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Altcineva a remarcat că și simpla prezență a unui necunoscut poate fi utilă în situații în care oamenii sunt preocupați de ceea ce cred ceilalți despre ei.

„Când aveam un stand la un târg, unde îmi vindeam fotografiile, șansele ca cineva să se oprească și să cumpere o imagine creșteau de trei ori dacă vedea deja o altă persoană interesată. Ar fi trebuit să îl plătesc pe tipul acesta să stea pe lângă standul meu”, a povestit un utilizator.

Un alt participant la discuție a spus că a făcut ceva asemănător, fără să fie plătit, pentru prietenii săi.

„Am făcut asta de câteva ori pentru prietenii mei. Aveam un costum și știam cum să arăt ca un om de afaceri, așa că mergeam la câte o întâlnire și doar luam notițe. Ei mă prezentau drept cineva din firmă, dar eu nu participam deloc, doar dădeam aprobator din cap, iar firma părea că are mai mulți angajați. O făceam gratis, ca o favoare, dar îmi imaginez că unii ar plăti pentru asemenea lucruri”, a relatat acesta.

Alții au încercat să estimeze câți bani poate câștiga japonezul din întâlnirile sale. Un utilizator a apreciat că veniturile lunare ar putea fi cuprinse între 1.500 și 3.000 de dolari, în funcție de numărul clienților, în timp ce alții au susținut că sumele sunt atractive pentru o activitate care presupune atât de puțin efort.

„Pentru faptul că nu faci nimic, sunt bani destul de buni”, a remarcat cineva.

„Dacă ești bun la ceva, nu face acel lucru niciodată gratis. Dacă ești bun la nimic, nici atât”, a concluzionat altcineva.

În interviul acordat Reuters în 2022, Morimoto afirma că societatea pune prea mult accent pe productivitate și pe nevoia fiecăruia de a demonstra că este folositor.

„Oamenii tind să creadă că faptul că eu nu fac nimic este valoros pentru că le este util altora. Dar este în regulă și să nu faci cu adevărat nimic. Oamenii nu trebuie să fie folositori într-un anumit fel”, explica el.