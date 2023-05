O mamă adolescentă recunoaște că și-a omorât bebelușul cu o supradoză de paracetamol: „Nu-mi pasă”

O mamă adolescentă a recunoscut astăzi că și-a omorât propriul fiu, în vârstă de 38 de zile, cu o supradoză de paracetamol. Șocant este faptul că tânăra spune că nu își regretă deloc fapta.

Familia, lovită de o serie de evenimente tragice

Ellie Jacobs avea numai 16 ani când l-a născut pe Archie. Locuia împreună cu mama ei, Sarah Jacobs, și tatăl său vitreg, Christopher Mattin, în vârstă de 34 de ani. Femeia și-a întreținut fiica și nepotul, dar a murit într-un accident rutier, ce a avut loc pe 10 mai 2020. Din cauza vitezei excesive, partenerul său de viață a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un copac. În 2022, Christopher a fost condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare.

Rămasă singură pe lume și fiind doar un copil la rândul său, adolescenta nu a putut face față creșterii unui copil, cu toate că fusese plasată într-un program de protecție a copilului, potrivit Daily Mail.

Archie s-a născut pe 28 aprilie 2020 și a murit pe 5 iunie, când avea doar 5 săptămâni. Anchetatorii au constat că micuțul a murit din cauza unei supradoze de paracetamol. Mai multe pastile destinate adulților au fost zdrobite și adăugate în conținutul biberonului, în seara de 4 iunie, până la primele ore ale zilei de 5 iunie.

Când corpul lui Archie a fost examinat, s-a descoperit că avea două seturi de fracturi: una la tibia dreaptă și patru la degetele piciorului drept. Ar fi fost provocate cu 3 până la 7 zile înainte de moartea lui. Cu toate acestea, Ellie Jacobs, acum în vârstă de 19 ani, a negat crima și cruzimea față de bebeluș.

Adolescenta, în depresie după moartea mamei sale

Cazul tinerei se judecă la Luton Crown Court.

„După moartea mamei sale, Ellie Jacobs a primit oferte de la rude și prieteni de familie, ca ea și Archie să locuiască cu ei, dar a refuzat. De asemenea, a refuzat inclusiv asistența din partea Serviciilor Sociale pentru a merge și a rămâne la o unitate destinată tinerelor mame vulnerabile. A rămas să locuiască singură, la rulotă cu Archie”, spune procurorul de caz, Jane Bickerstaff KC.

Ea a fost pusă în legătură, în mod regulat, cu un asistent social, precum și asistenta medicală și moașa, care au ajutat-o să nască în vreme de Covid. O parte din contacte au fost prin intermediul apelurilor video.

Un asistent social a vizitat-o săptămânal, în ciuda pandemiei. Ea a remarcat că rulota era curată, dar aglomerată cu o mulțime de animale care au făcut ca locul să pară „ocupat”.

Poliția a găsit un jurnal al fetei.

„Nici nu mai știu cum e să fii bine. Nu cred că voi mai simți asta vreodată. Adică simt că am totul, chiar și casa mea, care este o nebunie pentru că am un acoperiș deasupra capului, dar acest loc pur și simplu nu se simte ca acasă. Nu mai știu unde e acasă. Casa mea a fost întotdeauna acolo unde era mama mea. Atâta timp cât am avut-o pe mama, am fost ok. Urăsc fiecare secundă pe care o petrec pe acest pământ fără ea”, a scris adolescenta, în legătură cu moartea mamei ei.

Și-a împărtășit, apoi, gândurile legate de copilaș.

„Mă urăsc atât de mult pentru că de fiecare dată când mă uit la Archie nu simt absolut nimic, când plânge pur și simplu nu-mi pasă (...) Nu știu dacă este corect, dar când sunt departe de Archie, nu-mi este deloc dor de el, simt doar o greutate ridicată de pe umeri”, este continuarea însemnărilor.

După moartea lui Archie, biberonul a fost examinat, iar dovezile sugerau că, în compoziție fuseseră amestecate 6 comprimate de paracetamol.