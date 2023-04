Kaley Cuoco a născut primul copil. „Nu am niciun plan, n-am citit nicio carte, așa că genul acesta de mamă voi fi“ FOTO

Actrița din „The Big Bang Theory“ a devenit mamă pentru prima dată și a postat deja primele fotografii adorabile cu bebelușul său.

Kaley Cuoco (37 de ani) și partenerul ei, actorul Tom Pelphrey (40 de ani), au devenit săptămâna trecută părinții unei fetițe.

Vedeta a postat sâmbătă, pe 1 aprilie, pe Instagram, primele fotografii ale micuței și a dezvăluit că aceasta a venit pe lume cu două zile mai devreme, pe 30 martie.

„V-o prezentăm pe Matilda Carmine Richie Pelphrey, noua lumină a vieții noastre! Suntem foarte bucuroși și recunoscători pentru acest mic miracol“, a scris actrița americană.

„Mulțumim medicilor, asistentelor, familiei și prietenilor care ne-au ajutat enorm în ultimele zile. Suntem binecuvântați. @tommypelphrey nu am crezut că aș putea să mă îndrăgostesc și mai mult de tine, dar am făcut-o“, a adăugat ea.

→ Imaginea 1/4: Kaley Cuoco și Tom Pelphrey FOTO profimedia 0766914292 jpg

„Nu am niciun plan și nu am citit nicio carte, așa că genul acesta de mamă voi fi“, declara actrița la începutul acestui an, în show-ul Entertainment Tonight.

Kaley și Tom Tom Pelphrey formează un cuplu oficial din mai 2022, iar în octombrie au anunțat că așteaptă primul lor copil. Actrița a fost căsătorită de două ori înainte de a avea această relație.

Cuoco a apărut timp de 12 sezoane în sitcomul CBS „The Big Bang Theory“ și a jucat rolul principal în serialul „The Flight Attendant“ de la HBO Max, fiind nominalizată la Premiile Emmy pentru acest rol.