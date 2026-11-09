 O fetiță de 3 ani a fost împușcată mortal de sora ei de numai 5 ani. Părinții au fost treziți de zgomotul împușcăturii | adevarul.ro
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O fetiță de 3 ani a fost împușcată mortal de sora ei de numai 5 ani. Părinții au fost treziți de zgomotul împușcăturii

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O fetiță în vârstă de trei ani a murit după ce a fost împușcată de sora sa, în vârstă de numai cinci ani, într-o locuință din Rio de Janeiro, Brazilia. Părinții au fost treziți din somn de zgomotul împușcăturii și au alergat în camera copiilor, unde și-au găsit fiica grav rănită.

Poliția braziliană a deschis o anchetă în acest caz cutremurător
Poliția braziliană a deschis o anchetă în acest caz cutremurător Foto: Getty Images

Copilul de cinci ani le-ar fi spus anchetatorilor că se juca cu pistolul tatălui său în momentul în care arma s-a declanșat și a rănit-o pe sora mai mică. Tatăl deținea legal arma, fiind autorizat în calitate de colecționar, trăgător sportiv și vânător, potrivit The Sun.

După ce au descoperit ce s-a întâmplat, părinții au transportat-o de urgență pe fetița de trei ani la Spitalul Municipal Rocha Faria. Medicii au constatat că aceasta se afla în stop cardiorespirator. În ciuda eforturilor depuse de personalul medical pentru a-i salva viața, copila a murit duminică dimineață.

Poliția a deschis o anchetă

Moartea fetiței a fost confirmată de poliția militară locală. Divizia de Omucideri din Capitală a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

Anchetatorii urmează să efectueze cercetări criminalistice în locuința familiei.

Printre aspectele verificate se numără locul în care era păstrată arma, existența unor sisteme de siguranță și modul în care copilul de cinci ani a reușit să ajungă la pistol.

Din cauza vârstei fragede, fetița nu poate fi trasă la răspundere penală.

Un alt adolescent a murit împușcat cu o zi înainte

Tragedia s-a produs la numai o zi după un alt incident grav petrecut în Brazilia. Un adolescent de 15 ani, Daniel Antunes da Rocha, a murit după ce a fost împușcat în cap în timpul unui joc în care era implicată o armă de foc.

Potrivit presei locale, un adolescent de 16 ani ar fi manevrat pistolul în momentul în care acesta s-a descărcat. Băiatul rănit a fost transportat la spital, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața. Polițiștii nu au recuperat încă arma folosită.

Publicația britanică amintește și un caz petrecut anul trecut, tot în Brazilia, când un băiețel de doi ani și-a împușcat mortal mama după ce a luat pistolul tatălui său de pe o masă. Este vorba despre o armă Glock de 9 milimetri.

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