O femeie în vârstă de 26 de ani, mamă a doi copii, a murit după ce fereastra unui hotel din Brazilia a cedat, iar aceasta a căzut în gol de la etajul al șaptelea. Momentul dramatic a fost surprins de camerele de supraveghere. Poliția investighează cazul ca pe un accident și a exclus, până acum, ipoteza unei agresiuni din partea iubitului victimei.

Tragedia s-a produs marți dimineață, în jurul orei 1:30, la hotelul Rio Poty din orașul São Luís, Brazilia. Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos se afla pe holul hotelului alături de iubitul său, când s-a sprijinit de peretele de lângă o fereastră și apoi a căzut în gol, potrivit dailymail.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum rama geamului cedează brusc, iar femeia cade de la etajul al șaptelea. În urma zgomotului, un angajat al hotelului apare pe coridor. Iubitul victimei rămâne lângă fereastra deschisă, apoi se așază și ridică mâinile.

Potrivit presei locale, femeia a căzut pe copertina de la intrarea în hotel. Deși a primit îngrijiri medicale, medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

Femeia s-a sprijinit de geamul hotelului Foto: captura video

Anchetatorii au deschis o investigație pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia. Iubitul femeii a fost reținut inițial și audiat, însă ulterior a fost eliberat. Acesta le-a spus polițiștilor că se afla sub influența alcoolului în momentul incidentului.

George Marques, șeful poliției care coordonează ancheta, a declarat că imaginile și verificările efectuate până acum nu indică o agresiune.

„Nu a împins-o. Nici măcar nu era aproape de ea”, a precizat oficialul.

Anchetatorii au examinat rama ferestrei, însă nu au stabilit deocamdată cauza desprinderii acesteia. Potrivit poliției, nu există încă rezultate tehnice care să permită identificarea motivului pentru care structura a cedat sau să indice eventuale nereguli.

Conducerea hotelului Rio Poty a transmis un mesaj de condoleanțe familiei victimei, exprimându-și regretul pentru tragedia produsă în incinta unității.

Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos era originară din Ananindeua. Ea și iubitul său ajunseseră în São Luís pe 28 octombrie și urmau să se întoarcă acasă chiar în ziua producerii tragediei. Avea doi copii.