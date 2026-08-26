 Student de 22 de ani, împușcat mortal de poliție după ce ar fi ajuns la casa greșită. Părinții cer explicații | adevarul.ro
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Student de 22 de ani, împușcat mortal de poliție după ce ar fi ajuns la casa greșită. Părinții cer explicații

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Un student în vârstă de 22 de ani din Pennsylvania a fost împușcat mortal de polițiști după ce ar fi ajuns la o locuință greșită, unde proprietarii au alertat autoritățile. Familia tânărului cere acum explicații și vrea să afle ce s-a întâmplat în minutele dinaintea intervenției.

Student de 22 de ani, împușcat mortal de poliție după ce ar fi ajuns din greșeală la casa greșită.
Student de 22 de ani, împușcat mortal de poliție după ce ar fi ajuns din greșeală la casa greșită. Foto: Istock

Glenn Pysher, pe care apropiații îl strigau „Bubba”, își petrecuse seara de sâmbătă împreună cu mai mulți prieteni, într-un bar din Upper Pottsgrove. Grupul a decis ulterior să continue întâlnirea la o casă din apropiere, însă tânărul a plecat singur și ar fi confundat locuința, notează CBS News. 

Mama lui spune că este posibil ca fiul său să se fi „încurcat”, mai ales că imobilul se află într-o zonă împădurită.

Proprietarii casei au sunat la 911, după ce au crezut că un intrus încearcă să pătrundă în locuință. Polițiștii au ajuns la fața locului în primele ore ale zilei de duminică și l-au găsit pe Pysher în spatele casei.

„Probabil bătea la ușă spunând: «Hei, lăsați-mă să intru, unde sunteți, ce faceți?» Iar proprietarii au crezut că încearcă să pătrundă în casă și au chemat poliția”, a declarat Erin Pysher pentru CBS News, încercând să reconstituie momentul.

Potrivit Biroului Procurorului Districtual din Montgomery County, între tânăr și polițiști a avut loc o confruntare, în urma căreia acesta a fost împușcat mortal. Departamentul de Poliție din Upper Pottsgrove nu a oferit detalii despre incident, precizând că ancheta este în desfășurare.

Mama tânărului susține că acesta vorbea la telefon cu prietenii săi chiar înainte de intervenția poliției.

„La 12:32 avem înregistrarea apelului, iar el vorbea la telefon cu prietenii lui”, a spus femeia.

„Până la 12:35, cred că polițiștii ajunseseră deja și îl împușcaseră. Niciun Taser. Nimic. Direct folosirea forței letale”, a mai afirmat ea, precizând că familia nu a primit, până la acel moment, informații suficiente despre cele întâmplate.

Biroul Detectivilor din Montgomery County nu a răspuns solicitării CBS News pentru un punct de vedere.

Tatăl studentului spune că își dorește ca ancheta să stabilească exact circumstanțele în care fiul său și-a pierdut viața.

„Vreau doar ca lucrurile să fie făcute cum trebuie. Vreau să cunosc adevărul”, a declarat Glenwood Pysher.

Glenn Pysher era pasionat de baseball și se pregătea să înceapă studiile la Saint Elizabeth University din Florham Park, New Jersey, după ce se transferase recent la această instituție.

„Urma să-l duc la facultate și să-l ajut să-și pregătească camera din cămin. Trebuia să înceapă cursurile luni”, a povestit mama sa.

Familia spune că moartea lui a fost cu atât mai greu de acceptat cu cât, potrivit părinților, tânărul nu era considerat o persoană violentă.

„Este ireal. Nici măcar nu știu cum să explic. Simt atât de multă tristețe în suflet. Nu pot… îmi este greu să respir”, a spus Erin Pysher.

„Era un copil atât de bun”, a declarat tatăl său.

„Comunitatea de aici îl iubea și nimeni nu putea să creadă că i s-a întâmplat așa ceva acestui tânăr care nu ar fi făcut rău nici măcar unei muște”, a conchis mama studentului.

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