 Au plecat în vacanță în Halkidiki, dar nu s-au mai întors: un cuplu a murit împreună cu bebelușul lor, iar fiica de 7 ani luptă pentru viață | adevarul.ro
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Video Au plecat în vacanță în Halkidiki, dar nu s-au mai întors: un cuplu a murit împreună cu bebelușul lor, iar fiica de 7 ani luptă pentru viață

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O vacanță în Grecia s-a transformat într-o tragedie devastatoare pentru o familie. Lucia și Constantin au murit împreună cu fetița lor de șase luni într-un accident rutier produs în Halkidiki, în timp ce fiica lor de 7 ani a fost grav rănită și este internată la Terapie Intensivă.

Vacanța familiei Sîrbu s-a încheiat într-o tragedie fără margini
Lucia Sîrbu, soțul său, Constantin Sîrbu și-au pierdut viața în Grecia FOTO: FB/Arhivă personală

Tragedia s-a produs miercuri, pe drumul provincial care leagă localitățile Nea Moudania și Nikiti, pe segmentul Polygyros–Metamorfosis, în apropierea Mănăstirii Sfântul Arsenie, de lângă Metamorfosi, în Halkidiki.

Potrivit autorităților elene, autoturismul cu numere de înmatriculare din Republica Moldova în care se afla familia, formată din patru persoane, s-a ciocnit violent cu un camion-cisternă.

Mama și bebelușul au murit pe loc

Impactul a fost devastator. Lucia Sîrbu, în vârstă de 28 de ani, și fetița sa de doar șase luni au murit pe loc. Soțul ei, Constantin Sîrbu, de 35 de ani, a fost descarcerat în stare critică de echipajele de intervenție și transportat de urgență la Spitalul din Polygyros. În ciuda eforturilor medicilor, acesta a murit la scurt timp după internare.

Singura supraviețuitoare este fiica lor de 7 ani, care a suferit răni grave și a fost transferată la un spital din Salonic, unde este internată la secția de Terapie Intensivă. 

Cum s-a produs accidentul

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile elene, accidentul s-a produs în circumstanțe care nu au fost încă stabilite. Departamentul de Pompieri din Grecia a anunțat că Centrul Operațional a primit apelul privind accidentul miercuri, 15 iulie, în jurul orei 18:30. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, polițiști și ambulanțe, care au desfășurat o amplă operațiune de salvare.

Salvatorii au folosit echipamente speciale pentru descarcerarea victimelor dintre fiarele contorsionate ale autoturismului. Lucia Sîrbu și bebelușul au fost scoși fără semne vitale, iar Constantin Sîrbu a fost extras în stare critică și transportat la spital, unde a decedat ulterior.

Șoferul camionului-cisternă nu a fost rănit.

Ministerul Afacerilor Externe confirmă tragedia

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat joi, 16 iulie, că în accidentul din Halkidiki au fost implicați patru cetățeni moldoveni, membri ai aceleiași familii.

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Instituția a precizat că trei dintre aceștia au decedat, iar copilul supraviețuitor este internat în stare gravă.

„Ambasada Republicii Moldova la Atena este în contact permanent cu autoritățile elene, cu instituțiile medicale și cu familia, monitorizează îndeaproape evoluția cazului și acordă întreaga asistență consulară necesară. Totodată, misiunea diplomatică întreprinde demersurile necesare pentru acordarea sprijinului consular în vederea repatrierii victimelor”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Primăria Strășeni face apel la solidaritate

După tragedie, Primăria municipiului Strășeni a lansat un apel către cetățeni pentru sprijinirea familiei îndoliate, precizând că au fost deschise conturi speciale pentru colectarea donațiilor, cu acordul rudelor.

„O tragedie cumplită a lovit o familie din municipiul Strășeni. Soții Constantin și Lucia Sîrbu, împreună cu bebelușul lor de doar 6 luni, și-au pierdut viața în Grecia, iar fiica lor de 8 ani se află internată în stare gravă într-un spital. Familia are nevoie de sprijin pentru a face față acestei încercări cumplite. Îi îndemn pe toți cei care pot și doresc să ofere ajutor să contribuie, în măsura posibilităților, în conturile deschise exclusiv pentru colectarea donațiilor, cu acordul familiei”, a transmis primărița Valentina Casian.

„Fiecare leu contează. Fiecare gând bun, fiecare distribuire a acestui mesaj sunt un sprijin real în aceste momente de cumplită încercare. O comunitate se definește nu doar prin ceea ce construiește în timpuri bune, ci și prin felul în care își sprijină oamenii în cele mai grele clipe. Am încredere că locuitorii municipiului Strășeni vor răspunde acestui apel cu aceeași solidaritate și omenie care ne-au unit de fiecare dată”, a declarat Valentina Casian.

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Moartea celor trei membri ai familiei a stârnit un val de emoție.

Pe rețelele de socializare au fost publicate sute de mesaje de condoleanțe și rugăciuni pentru fetița de 7 ani, care continuă să lupte pentru viață într-un spital din Salonic.

De asemenea, autoritățile moldovene și cele elene colaborează pentru finalizarea procedurilor de repatriere a trupurilor neînsuflețite și pentru acordarea întregului sprijin consular familiei îndoliate. 

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