Un miliardar SUA spune că angajații ar trebui să primească o parte din profitul companiei. „Mi-a fost rușine că nu îi plăteam suficient”

Miliardarul american Mark Cuban susține majorarea salariului minim federal la 20 de dolari pe oră și spune că angajații ar trebui să primească o parte din câștigurile companiilor. În prezent, salariul minim federal în SUA este de 7,25 dolari pe oră, echivalentul a doar 15.080 de dolari pe an pentru un program standard de lucru.

Fortune scrie că, în unele state americane, angajații ajung să câștige doar 5,15 dolari pentru fiecare oră de muncă. Mark Cuban spune că majorarea salariului pe oră este un pas necesar, întârziat de prea mult timp.

„Am mai spus-o: cred că majorarea salariului minim federal la 20 de dolari pe oră este o idee inteligentă”, a scris Cuban într-o postare pe X publicată luna trecută.

În prezent, niciun stat din SUA nu a stabilit un salariu minim orar la un nivel atât de ridicat.

Salariul minim federal este în prezent de 7,25 dolari pe oră. Asta înseamnă doar 15.080 de dolari pe an, calculat pentru un program standard de 40 de ore pe săptămână – mai puțin de o treime din salariul anual mediu al unui american, de aproximativ 60.000 de dolari.

Iar în contextul în care criza costului vieții erodează veniturile deja modeste, peste 40 de milioane de americani sunt nevoiți să apeleze la bonuri de masă și alte programe de asistență alimentară pentru a-și putea acoperi cheltuielile.

Miliardarul adaugă că este rușinos ca angajații să nu fie plătiți cu un salariu care să le permită un trai decent și afirmă că obiectivul său este să îi ajute să acumuleze avere.

„Când am aflat că angajații unei companii în care investisem (dar pe care nu o conduceam) aveau nevoie de ajutor guvernamental, m-am asigurat că toți primesc măriri de salariu”, a continuat Cuban în postarea sa pe X.

„Mi-a fost rușine că nu îi plăteam suficient. Am făcut sau am contribuit la formarea a cel puțin o mie de milionari. Și voi continua să lucrez pentru a crește acest număr.”

Apelul lui Mark Cuban pentru salarii mai mari face parte din poziția sa privind averea miliardarilor și distribuirea beneficiilor economice.

Deși susține că fondatorii merită averile acumulate deoarece își asumă riscuri și creează locuri de muncă, el consideră că angajații ar trebui să beneficieze mai mult de succesul companiilor. Cuban afirmă că firmele mature ar trebui să ofere salarii decente și să împartă acțiuni sau alte beneficii angajaților, argumentând că acest lucru îmbunătățește performanța companiei și reduce stresul financiar al personalului.

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„Desigur, pentru un startup, supraviețuirea este prioritatea”, a scris Cuban într-un schimb de e-mailuri cu Fortune.

„Dar, pe măsură ce depășești această etapă a ciclului de viață al companiei, începi să înțelegi că, atunci când prosperă toți cei implicați – nu doar tu –, compania are performanțe mai bune, obține mai mult succes financiar și, la fel de important, îți crește și calitatea vieții.”

„Cu cât angajații sunt mai puțin stresați de plata facturilor, cu atât aduc mai puțin stres la birou, în relația cu furnizorii, potențialii clienți și clienții existenți.”

Miliardarul a împărțit mereu profitul cu angajații

Acesta și-a împărțit de mult timp succesul în afaceri cu angajații săi și susține că a ajutat peste o mie de oameni din companiile sale să devină milionari.

La MicroSolutions, companie de consultanță IT cu 80 de angajați pe care a fondat-o în 1983 și pe care a vândut-o către CompuServe în 1990 pentru 6 milioane de dolari, Cuban a distribuit 20% din profit tuturor angajaților.

El și-a păstrat aceeași filosofie și la Broadcast.com>, companie de streaming online pe care a cofondat-o în 1995 și pe care a vândut-o către Yahoo în 1999 pentru 5,7 miliarde de dolari. Potrivit lui, aproximativ 300 dintre cei 330 de angajați ai companiei au devenit milionari.

Deși compania sa din 2003, HDNet, nu a fost la fel de mare, Cuban spune că și acolo a distribuit 20% din profit angajaților.

Cei care lucrează în afacerile sale din afara sectorului tehnologic beneficiază, la rândul lor, de recompense. Cuban, acționar minoritar la Dallas Mavericks, a acordat în 2024 bonusuri de peste 35 de milioane de dolari angajaților echipei din NBA.

De ani de zile, Cuban susține că angajații de rând ar trebui să primească o parte din succesul financiar al companiilor.

Referindu-se la un raport al Oxfam, care arată că averea miliardarilor a crescut cu 33 de trilioane de dolari în ultimul deceniu, Mark Cuban susține că beneficiile creșterii bursiere ar trebui împărțite și cu angajații, nu doar cu directorii executivi.

El propune ca firmele să ofere acțiuni tuturor salariaților, iar exemplul Klarna, unde peste 40 de angajați au devenit milionari după listarea la bursă, arată că acest model poate funcționa.

La fel ca Cuban, directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat anul trecut că a creat mai mulți miliardari în echipa sa decât orice alt lider din lume.

De asemenea, când Canva a lansat în 2025 un program de vânzare a acțiunilor deținute de angajați, directorul operațional Cliff Obrecht a spus că angajații actuali și foști eligibili vor putea vinde acțiuni în valoare de până la 3 milioane de dolari, la un preț de 1.646,14 dolari pe acțiune.

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