 O alertă de cutremur de magnitudine 9,9 a provocat panică în Japonia. Avertizarea a fost anulată după opt minute | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 17 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video O alertă de cutremur de magnitudine 9,9 a provocat panică în Japonia. Avertizarea a fost anulată după opt minute

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O avertizare privind un cutremur devastator a provocat perturbări ale transportului public în Japonia. Alerta, care anunța un seism de o magnitudine extremă, a ajuns pe telefoanele locuitorilor și a fost retrasă câteva minute mai târziu, după descoperirea unei erori informatice.

Populația s-a adăpostit la alerta de cutremur
Populația s-a adăpostit la alerta de cutremur Foto: X

Agenția Meteorologică a Japoniei a anulat vineri o avertizare privind producerea unui cutremur puternic în largul coastelor nordice ale țării, după ce sistemul informatic a estimat în mod eronat magnitudinea acestuia la 9,9, potrivit Mediafax.

Alerta a fost emisă la ora locală 12:40 pentru o zonă extinsă, din nordul până în centrul Japoniei, autoritățile anunțând inițial că seismul s-ar fi produs în Insulele Chishima, cunoscute și sub numele de Insulele Kurile, în largul insulei Hokkaido.

O eroare informatică a dus la supraestimarea magnitudinii

Agenția Meteorologică a Japoniei a explicat că sistemul informatic a identificat greșit epicentrul cutremurului, ceea ce a dus la supraestimarea magnitudinii.

Ulterior, autoritățile au confirmat că un seism cu magnitudinea de 6,9 s-a produs în apropierea Peninsulei Kamceatka, din Rusia, la o adâncime de 160 de kilometri, în jurul orei locale 12:38.

Avertizarea inițială solicita populației să se pregătească pentru mișcări seismice de intensitate maximă, nivelul 7 pe scara japoneză.

În realitate, cea mai puternică mișcare seismică înregistrată a avut intensitatea 1, în orașul Hakodate, din sud-vestul insulei Hokkaido.

Transportul public, perturbat după alerta falsă

În urma avertizării, 14 tramvaie din orașul Sapporo, de pe insula Hokkaido, au fost oprite timp de câteva minute, până când operatorul a stabilit că circulația poate fi reluată în siguranță.

Serviciile feroviare de mare viteză de pe linia Tokaido Shinkansen au fost, de asemenea, suspendate temporar între stațiile Shin-Yokohama și Toyohashi.

Totuși, operatorul JR Central a precizat că alerta de cutremur nu a fost cauza directă a acestei suspendări.

Avertizarea seismică a fost anulată la opt minute după emitere.

Numeroase persoane au primit alerta pe telefoanele mobile sau au aflat despre aceasta prin intermediul televiziunilor, posturilor de radio și sistemelor publice de avertizare.

Un cutremur de 9,9 ar fi fost mult mai puternic decât dezastrul din 2011

Potrivit relatării, un cutremur cu magnitudinea de 9,9 ar elibera aproximativ de 22 de ori mai multă energie decât seismul cu magnitudinea de 9,0 care a lovit nord-estul Japoniei pe 11 martie 2011.

Cutremurul din 2011 a provocat tsunamiuri devastatoare de-a lungul coastelor Japoniei și un grav accident nuclear.

Guvernul japonez și-a cerut scuze

Secretarul-șef al Cabinetului japonez, Minoru Kihara, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că Guvernul tratează incidentul cu seriozitate.

„Am provocat foarte multă îngrijorare și am pus o povară asupra celor care s-au adăpostit sau au luat măsuri pentru a-și asigura siguranța, precum și asupra altora, inclusiv sistemelor de transport și companiilor afectate”, a declarat oficialul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost elucidat misterul cadavrului găsit într-un butoi în apele secate ale Lacului Mead. Ipotezele poliției au fost date peste cap
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Cine a avut grijă de Călin Georgescu în cele două săptămâni de arest. Decizia neașteptată a soției sale, Cristela
gandul.ro
image
Pare o glumă, dar chiar sunt „înfrățite”! Orașele cu cele mai bizare legături. România e pe listă
mediafax.ro
image
Ei sunt sportivii din România care primesc maximum rentei viagere de la stat. Câți bani încasează în fiecare lună
fanatik.ro
image
Căldura extremă ucide de două ori mai mulți români decât accidentele rutiere: 100 de decese în timpul verii, pentru fiecare grad în plus
libertatea.ro
image
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
digi24.ro
image
A divorțat de celebrul fotbalist după numai un an de căsnicie: „Parcă aș fi fost supusă unei operații pe cord deschis”
gsp.ro
image
Gigi Becali a renunțat definitiv la alimentul consumat de milioane de oameni: ”Nu mănânc deloc, nici nu ating”
digisport.ro
image
„Vorbesc cu o geantă-cățel!” Andreea Esca, despre experiența inedită de la Bucharest Fashion Week
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Cel mai mare pericol din ultimii 90 de ani. Lumea se pregăteşte pentru un nou război mondial? Din Europa în Asia şi Orientul Mijlociu, tot mai multe ţări se pregătesc pentru un conflict militar de amploare
zf.ro
image
Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără experienţă
observatornews.ro
image
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
cancan.ro
image
Care sunt cele două perioade din viață în care oamenii îmbătrânesc cel mai rapid? Nu se întâmplă la pensie!
newsweek.ro
image
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
prosport.ro
image
Cât economisești dacă reduci temperatura din casă cu un singur grad. Calcul pentru o factură de 500, 700 și 1.000 de lei
playtech.ro
image
Coregrafiile din fotbalul românesc care au impresionat presa străină. Imaginile care au făcut înconjurul lumii
fanatik.ro
image
Peste 2.100 de hectare de pădure și vegetație au ars în ultimele două luni la Herculane. Parchetul Militar a început o anchetă și sunt mai multe cereri de demisii
ziare.com
image
Cel mai bogat om din Ucraina a vorbit despre războiul cu Rusia: ”Sunt convins că așa va fi”
digisport.ro
image
Alina Pușcău, tratament de peste un milion de dolari pentru cancer. Cine a achitat toate cheltuielile
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Weekend perfect pentru mai multe zodii. Horoscopul finalului de săptămână
mediaflux.ro
image
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Sfaturile juridice oferite de inteligența artificială, în vizorul unui proiect de lege. Ce s-ar putea schimba pentru ChatGPT în România
actualitate.net
image
Doi soți pensionari, găsiți decapitați în propria locuință. Cine este principalul suspect
click.ro
image
Alina Pușcău, tratament de peste un milion de dolari pentru cancer. Cine a achitat toate cheltuielile
click.ro
image
Doliu în lumea sportului! Jucătorul de rugby Hyron Andrews a murit la doar 31 de ani, cu o zi înainte de meci
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Charlize Theron GettyImages (1) jpg
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”
okmagazine.ro
Portretul lui Nicolas Fouquet, de Charles Le Brun
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Alimentul super ieftin care prelungește viața în familia lui Dorel Vișan: „De ce credeți că țăranii trăiau mult?”
image
Doi soți pensionari, găsiți decapitați în propria locuință. Cine este principalul suspect

OK! Magazine

image
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”