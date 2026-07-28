 Cutremur puternic în Japonia: poduri prăbușite, incendii și un centru comercial distrus. Autoritățile se tem că vor fi numeroase victime | adevarul.ro
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Video Cutremur puternic în Japonia: poduri prăbușite, incendii și un centru comercial distrus. Autoritățile se tem că vor fi numeroase victime

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Mai multe persoane și-ar fi pierdut viața, iar numeroase altele ar fi rămas blocate într-un centru comercial din prefectura Kumamoto, după un cutremur puternic urmat de o explozie, potrivit relatărilor presei japoneze și autorităților locale. 

Clădirea centrului comercial AEON Mall Kumamoto s-a prăbușit parțial/FOTO:Profimedia
Clădirea centrului comercial AEON Mall Kumamoto s-a prăbușit parțial/FOTO:Profimedia

Conform postului TBS, explozia s-ar fi produs la aproximativ o oră după un seism cu magnitudinea de 7,1 care a afectat insula Kyushu, în sudul Japoniei. Clădirea centrului comercial AEON Mall Kumamoto ar fi suferit o prăbușire parțială.

Un oficial citat de TBS a declarat că există temeri privind un număr mare de victime, însă autoritățile nu au confirmat deocamdată bilanțul. Presa locală vorbește de 50 de răniți.

Poliția a anunțat că mai mulți angajați ai centrului comercial sunt dați dispăruți, iar operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare.

Intervenție dificilă a echipelor de salvare

Pompierii au ajuns la fața locului, însă, potrivit autorităților, accesul în clădire este îngreunat de avarii ale structurii.

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Poliția a precizat că aproximativ 200 de persoane se adăpostiseră în parcarea centrului comercial după cutremur, înainte ca explozia să se producă.

Localitatea Kashima, unde se află complexul comercial, ar fi fost afectată ulterior și de o replică seismică.

Pagube în mai multe zone din prefectura Kumamoto

Cutremurul s-a produs în largul insulei Kyushu și a fost urmat de mai multe replici.

Autoritățile au emis inițial o avertizare de tsunami, care a fost ulterior retrasă.

Presa locală relatează despre pagube în orașul Kumamoto și în localitatea Hikawa. Imagini difuzate de televiziunile japoneze par să arate prăbușirea unei porțiuni din podul pietonal Yashiro Ueyanagi și desprinderea unor ziduri de piatră ale Castelului Kumamoto, unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice ale Japoniei.

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Înregistrări video distribuite pe rețelele sociale surprind persoane care se adăpostesc în interiorul unor clădiri în timpul seismului.

Infrastructura și transporturile, afectate

Compania Kyushu Electric Power a anunțat că aproximativ 40.000 de locuințe au rămas fără energie electrică.

Operatorul feroviar JR Kyushu a suspendat circulația trenurilor, inclusiv a garniturilor de mare viteză Shinkansen, iar aeroportul din Kumamoto și-a închis pista, determinând anularea sau redirecționarea unor zboruri.

Un spital din Hikawa a informat că acordă îngrijiri medicale mai multor persoane rănite în urma cutremurului.

Guvernul monitorizează situația

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că autoritățile au primit informații privind persoane rănite, incendii, pene de curent și avarii la infrastructura rutieră și la clădiri.

Guvernul a constituit o celulă de criză pentru evaluarea pagubelor și coordonarea operațiunilor de intervenție.

Premierul a îndemnat populația din zonele afectate să rămână vigilentă din cauza riscului unor replici puternice și să urmeze instrucțiunile autorităților.

Autoritățile japoneze au precizat că, până în prezent, nu au fost raportate probleme la centralele nucleare din țară.

Una dintre cele mai active zone seismice din lume

Japonia este situată la intersecția a patru plăci tectonice, în regiunea cunoscută drept „Cercul de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active zone seismice de pe glob.

Țara înregistrează sute de cutremure în fiecare an, majoritatea de intensitate redusă, însă unele pot provoca pagube importante.

În 2016, prefectura Kumamoto a fost afectată de un cutremur puternic în urma căruia peste 50 de persoane au murit, iar mii au fost rănite.

Cel mai grav dezastru seismic din istoria recentă a Japoniei rămâne cutremurul din martie 2011, cu magnitudinea 9,0, care a declanșat un tsunami devastator și accidentul nuclear de la Fukushima.

La momentul redactării acestui articol, autoritățile continuă operațiunile de evaluare a pagubelor și de căutare a persoanelor dispărute, iar bilanțul victimelor nu este încă definitiv.

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