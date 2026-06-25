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Video Seisme în lanț pe trei continente: Japonia, zguduită la scurt timp după Venezuela. Un cutremur s-a produs și în California

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Mai multe seisme puternice au zguduit trei continente diferite, după ce un cutremur în California a provocat pene de curent, în timp ce Japonia a fost lovită de un seism cu magnitudinea de 7,2, iar în Venezuela două cutremure au declanșat stare de urgență și îngrijorări majore.

Cutremur în Mendocino, California FOTO X / Dave Martin @solofidian
Cutremur în Mendocino, California FOTO X / Dave Martin @solofidian

O zonă rurală din nordul Californiei a fost lovită miercuri dimineață de cel mai puternic cutremur din 1940 încoace, provocând câteva răniți, dar fără rapoarte imediate privind pagube majore, au anunțat autoritățile, potrivit AP.

Epicentrul seismului, cu o magnitudine preliminară de 5,6, a fost localizat la aproximativ 7 mile (12 kilometri) nord-vest de orașul agricol Willits, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). Cutremurul a fost resimțit pe scară largă, inclusiv în orașul de coastă Fort Bragg. Seismul principal a avut loc în interiorul continentului, la aproximativ 50 de mile (80 de kilometri) est de Fort Bragg, la ora 8:10 dimineața (ora Pacificului), iar USGS a precizat că a avut o adâncime de aproximativ 5 mile (8 kilometri).

Zona din comitatul Mendocino, presărată cu mici localități agricole, se află la 140 de mile (225 de kilometri) nord-est de San Francisco.

Cutremur în Mendocino, California FOTO X / Dave Martin @solofidian
Imaginea 1/3: Cutremur în Mendocino, California FOTO X / Dave Martin @solofidian
Cutremur în Mendocino, California FOTO X / Dave Martin @solofidian
Cutremur în Mendocino, California FOTO X / Dave Martin @solofidian
Cutremur în Mendocino, California FOTO X / Dave Martin @solofidian

Heather Rose, purtătoare de cuvânt a comitatului Mendocino, a declarat că spitalele au raportat unele răniți, însă nu deținea detalii privind natura sau gravitatea acestora.

Întreruperile de curent afectează peste 6.000 de locuitori din șase orașe aflate în apropierea epicentrului, a anunțat biroul executiv al comitatului Mendocino într-un comunicat. Autoritățile au îndemnat populația să evite autostrăzile și drumurile, pentru a permite echipelor de intervenție să inspecteze infrastructura și să efectueze reparațiile necesare.

Brie Leon și colegii săi tocmai deschiseseră restaurantul Club Calpella când clădirea a început să se zguduie, iar farfuriile și sticlele de alcool au început să se clatine zgomotos. „Abia aprinsesem semnul de deschis și mă întorsesem în bucătărie, iar atunci s-a întâmplat”, a spus ea. „A fost ca și cum ceva ar fi lovit clădirea.”

Alte trei cutremure, cu magnitudini sub 2,7, au fost înregistrate în apropierea epicentrului în decurs de o oră.

Japonia, zguduită de un cutremur puternic

Între timp, un cutremur puternic a lovit joi coasta de nord a Japoniei, însă agenția meteorologică a țării a anunțat că nu există pericol de tsunami, transmite AP.

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Seismul a avut o magnitudine de 7,2 și s-a produs în largul coastei estice a prefecturii Iwate, fiind revizuit în creștere de la o valoare inițială de 6,9, a transmis Agenția Meteorologică Japoneză. Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 50 de kilometri (30 de mile). USGS a raportat, de asemenea, o magnitudine de 6,9.

Vibrațiile au fost resimțite într-o zonă în care cutremure puternice au fost raportate în mod repetat în ultimele luni, inclusiv unul care a declanșat în decembrie o alertă de tip „mega-cutremur” valabilă timp de o săptămână.

Seismul, produs în nord-estul Japoniei în timpul orei de vârf de dimineață de joi, a zguduit ușor și Tokyo. Nu au fost raportate imediat victime sau pagube, potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Minoru Kihara.

Prim-ministrul Sanae Takaichi a declarat presei la Tokyo că echipa de urgență a guvernului „pune pe primul loc viețile oamenilor”, în timp ce evaluează informațiile și pregătește eventuale operațiuni de intervenție. Ea a îndemnat locuitorii din zonele afectate să fie atenți la posibile replici.

Imagini difuzate de televiziunea publică NHK, citând jurnaliști din mai multe orașe puternic afectate, inclusiv Sendai și Morioka, arată că oamenii au simțit zguduiturile timp de câteva minute, dar nu au observat pagube. Imaginile au surprins persoane mergând la serviciu ca de obicei.

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Compania East Japan Railway Co., care operează trenurile din nord-estul Japoniei, a anunțat că unele trenuri de mare viteză și alte linii locale au fost suspendate pentru verificări de siguranță.

Seismul s-a produs la scurt timp după ce Venezuela a fost zguduită de două cutremure puternice produse unul după altul, care au distrus clădiri în capitala Caracas și au stârnit temeri privind un număr foarte mare de victime.

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat stare de urgență, în timp ce Serviciul Geologic al SUA estimează că numărul victimelor ar putea fi cuprins între 10.000 și 100.000 de persoane.

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