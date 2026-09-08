 Netanyahu ar fi fost avertizat de liderul Emiratelor cu 10 zile înainte de atacul Hamas din 7 octombrie. Premierul ar fi minimalizat amenințarea | adevarul.ro
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Netanyahu ar fi fost avertizat de liderul Emiratelor cu 10 zile înainte de atacul Hamas din 7 octombrie. Premierul ar fi minimalizat amenințarea

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Cu zece zile înainte de atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi fost avertizat personal de președintele Emiratelor Arabe Unite că Hamas pregătește o ofensivă majoră împotriva Israelului.

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Foto: Profimedia

Times of Israel scrie că investigația realizată de Haaretz, bazată pe o carte realizată în urma unor interviuri cu zeci de surse, susține că președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed (MBZ), l-ar fi avertizat pe Benjamin Netanyahu, la sfârșitul lui septembrie 2023, că Yahya Sinwar, fostul lider al Hamas, pregătea o operațiune de amploare.

Netanyahu i-ar fi răspuns că Israelul este pregătit pentru orice scenariu.

Potrivit publicației, avertismentul a venit pe fondul unor negocieri indirecte între Israel și Hamas privind eliberarea unor ostatici și prizonieri. Sinwar ar fi fost nemulțumit de lipsa progreselor și ar fi transmis că pregătește „o surpriză uriașă” pentru Israel.

În vara lui 2023, după ce Hamas a renunțat la cererea inițială de eliberare a 500 de prizonieri, Yahya Sinwar ar fi acceptat un schimb pentru 50 de prizonieri, în timp ce Shin Bet, agenția de Securitate a Israelului, era dispus să aprobe eliberarea a 30, dintre care 20 condamnate pe viață.

Haaretz afirmă că Netanyahu și-ar fi dat acordul pentru această variantă.

Netanyahu ar fi amânat în mod repetat convocarea comitetului ministerial care trebuia să aprobe eliberarea unor prizonieri, în contextul negocierilor cu Hamas.

Pe fondul blocării acestora, Sinwar a întrerupt contactul cu negociatorii, dar ar fi avut ulterior două întâlniri cu un oficial Fatah, căruia i-ar fi transmis avertismente privind o posibilă operațiune majoră.

„Spune-le israelienilor că, dacă nu avansează, pregătesc o surpriză uriașă pentru ei. Spune-le să se aștepte la un zilzal, un cutremur”, i-ar fi spus Sinwar lui „Coal Eyes”, potrivit relatării.

După întâlnire, oficialul Fatah era „agitat”, a declarat consilierul palestinian al lui Mohammed bin Zayed, potrivit cărții.

„Era clar pentru el că operațiunea despre care vorbea Sinwar ar putea afecta întregul Orient Mijlociu, dar îi era teamă să transmită informația direct Shin Bet. Pe de altă parte, era și mai îngrozit că, dacă nu informa Shin Bet, israelienii l-ar putea acuza că a colaborat cu Sinwar. Se temea cu adevărat pentru viața lui. Prin urmare, a decis să transmită mesajul lui Bin Zayed”, au spus autorii.

Sinwar i-ar fi transmis unui oficial Fatah, în două întâlniri din septembrie 2023, că pregătește „o operațiune formidabilă” și „mama tuturor surprizelor”, folosind termenul zilzal, interpretat de oficialii emiratezi drept „război”. Avertismentul a ajuns la Shin Bet, dar autoritățile israeliene nu l-ar fi interpretat ca pe o amenințare privind un atac din Gaza.

MBZ l-ar fi avertizat personal pe Netanyahu

Ulterior, Mohammed bin Zayed l-ar fi avertizat personal pe Netanyahu, care ar fi minimalizat amenințarea.

Haaretz a remarcat că această convorbire seamănă cu o altă discuție purtată între Netanyahu și șeful serviciilor de informații egiptene, Abbas Kamel, care l-ar fi avertizat pe premier cu doar zece zile înaintea atacului de amploare că locuitorii din Gaza ar putea face „ceva neobișnuit, o operațiune teribilă”.

Conversația, relatată de publicația Ynet la câteva zile după masacru, a fost negată de premier.

Cancelaria premierului a negat însă informația, susținând că Netanyahu nu a vorbit cu liderul emiratez și nu a primit niciun avertisment. Fostul premier Naftali Bennett a afirmat, în schimb, că relatarea Haaretz este adevărată și l-a acuzat pe Netanyahu de responsabilitate directă pentru eșecul din 7 octombrie.

„Nu s-a dus pe teren. Nu i-a alertat pe șefii structurilor de securitate. Nu a pregătit Israelul pentru un atac. Și nu a convocat cabinetul. Ce a făcut în acele zile?

A continuat să aprovizioneze Hamas pentru a opri protestele pe care gruparea le permitea de-a lungul gardului de frontieră, a transferat fonduri suplimentare pentru a cumpăra puțină liniște, a promis permise de muncă suplimentare pentru muncitorii palestinieni ca răspuns la amenințările Hamas și, ca de obicei, a respins toate avertismentele șefilor structurilor de securitate”, a adăugat Bennett.

Fostul șef al Statului Major al IDF Gadi Eisenkot și liderul partidului Democrații, Yair Golan, l-au acuzat pe Netanyahu că a ignorat avertismentele privind atacul din 7 octombrie și că încearcă să evite responsabilitatea. Afirmațiile vin după ce premierul a susținut că șefii serviciilor de securitate nu l-au trezit la timp.

Potrivit Channel 12, Netanyahu ar fi ajuns la sediul IDF abia după aproximativ două ore de la aflarea atacului și ar fi ordonat mobilizarea completă a armatei la 9:55.

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