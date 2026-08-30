Mojtaba Khamenei cere țărilor musulmane să se unească împotriva SUA și Israelului

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, le-a cerut țărilor musulmane să se unească împotriva Statelor Unite și Israelului, într-un mesaj scris transmis duminică, la șase luni de la declanșarea războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP, citată de Agerpres.

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, Foto: Arhivă

Mojtaba Khamenei i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, ucis în prima zi a ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului, pe 28 februarie. De atunci, noul lider suprem nu a mai fost văzut în public, iar autoritățile iraniene nu au difuzat până acum nicio înregistrare video sau audio cu acesta.

În mesajul publicat pe site-ul său oficial, Mojtaba Khamenei a pledat pentru unitatea lumii musulmane.

„Soluția la problemele Ummah (comunitatea musulmană) constă în unitatea cuvântului, prietenie și cooperare pe calea binelui”, a transmis ayatolahul.

Acesta i-a avertizat și pe cei care, potrivit lui, contribuie la apariția unor diviziuni între musulmani.

„Oricine, în orice poziție, care face ceva ce provoacă diviziune între musulmani și creează conflict în cadrul comunității musulmane, conștient sau inconștient, voluntar sau neintenționat, a servit obiectivelor dușmanilor Islamului”, a mai spus liderul iranian.

Mojtaba Khamenei le-a cerut liderilor din regiune să „recunoască adevăratul dușman, să-i înțeleagă planul și să-l combată”, indicând Statele Unite și Israelul drept adversari ai tuturor țărilor musulmane, nu doar ai Iranului.

În urma ofensivei israeliano-americane, Iranul a vizat mai mulți aliați ai Statelor Unite din regiune, printre care Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Kuweitul, Qatarul și Bahrainul.

Aceste atacuri au dus la deteriorarea relațiilor dintre Teheran și mai multe capitale din regiune.

În același mesaj, liderul suprem le-a cerut oficialilor iranieni și populației să își lase deoparte diferențele și să rămână uniți în fața Statelor Unite și Israelului.

„Sub nicio formă nu ar trebui să apară diviziuni” în rândul poporului iranian, a subliniat el.

Apelul vine după o altă declarație scrisă transmisă vineri, în care Mojtaba Khamenei a afirmat că „este interzis să se comită orice lucru care dăunează coeziunii sociale”.

Liderul suprem al Iranului a vorbit și despre situația economică a țării. El a cerut renunțarea treptată la dolar în economia iraniană și consolidarea producției interne, ca măsuri pentru relansarea economiei.