Germania se pregătește să se doteze cu rachete balistice

Ministerul german al Apărării a anunțat testarea cu succes a rachetei Lora, produsă de compania israeliană Israel Aerospace Industries, care ar putea deveni prima rachetă balistică din dotarea Bundeswehr-ului.

Racheta balistică Lora/FOTO:X@BeateLandefeld Foto: X@BeateLandefeld

Armata germană a efectuat, în noaptea de marți spre miercuri, 2 septembrie, un test reușit al unei rachete balistice în partea nordică a Atlanticului, a anunțat Ministerul german al Apărării. Potrivit publicației Defense Update, este vorba despre o rachetă de tip Lora, produsă de compania israeliană Israel Aerospace Industries, cu o rază de acțiune de până la 430 de kilometri.

Dacă Berlinul va decide achiziționarea acestui sistem, Lora ar deveni prima rachetă balistică aflată în dotarea forțelor armate germane.

Inspectorul Marinei germane, viceamiralul Jan Christian Kaack, a calificat testul de lansare drept unul reușit. „Din perspectiva apărării Germaniei și a aliaților noștri, acest test marchează începutul unei noi etape în domeniul descurajării și al pregătirii de luptă în sfera navală”, a declarat el.

Pregătirile pentru testul rachetei Lora în Atlantic au fost ținute secrete, însă traficul aerian și naval din zonă a fost restricționat cu circa o lună și jumătate înainte de lansare.

Testul, la câteva ore după acuzații la adresa Rusiei

Testul rachetei balistice a avut loc la doar câteva ore după ce ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a acuzat Rusia că se află în spatele unei tentative de sabotaj cu dronă la aeroportul din Leipzig, iar șeful diplomației germane, Johann Wadephul, a anunțat măsuri restrictive corespunzătoare, printre care închiderea consulatului general al Rusiei din Bonn și a „Casei Ruse” din Berlin.

Potrivit relatărilor din presă, acest test de rachetă se înscrie în eforturile Germaniei și ale altor state occidentale de a-și dota forțele armate, într-un ritm accelerat, cu armament cu bătaie lungă — eforturi intensificate din momentul invaziei ruse în Ucraina.

În prezent, Bundeswehr-ul are în dotare rachetele de croazieră germano-suedeze Taurus, cu o rază de acțiune de peste 500 de kilometri, lansate de pe avioane de vânătoare; armata germană dispune de circa 600 de astfel de rachete. În paralel, Germania lucrează la o versiune modernizată a rachetei de croazieră Taurus, a cărei producție ar urma să înceapă în 2029. Rachetele balistice au însă o viteză de zbor semnificativ mai mare decât cele de croazieră.