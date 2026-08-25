 „L-a luat drept țintă”. Netanyahu susține că Iranul a încercat să-i ucidă unul dintre fii | adevarul.ro
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„L-a luat drept țintă”. Netanyahu susține că Iranul a încercat să-i ucidă unul dintre fii

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Premierul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că Iranul a încercat să-l asasineze pe unul dintre cei doi fii ai săi. Declarația a fost făcută luni, într-un interviu telefonic acordat postului israelian Channel 14, însă Netanyahu nu a precizat care dintre fii ar fi fost vizat și nici nu a oferit detalii despre presupusa tentativă.

Benjamin Netanyahu susține că Iranul a încercat să-i ucidă unul dintre fii: „L-a luat drept țintă”
Benjamin Netanyahu susține că Iranul a încercat să-i ucidă unul dintre fii: „L-a luat drept țintă” Foto: Reuters

„Ceva incredibil s-a întâmplat: Iranul l-a luat drept țintă pe unul dintre fiii mei. Iranul a încercat să-l ucidă pe unul dintre fiii mei”, a declarat Netanyahu, notează AFP, citat de Agerpres

Afirmația a apărut în timpul unei discuții despre securitatea fostului șef al Statului Major israelian, Gadi Eisenkot, considerat unul dintre principalii rivali politici ai lui Netanyahu la alegerile parlamentare programate pentru 27 octombrie.

Premierul israelian s-a pronunțat pentru asigurarea unei protecții permanente pentru Eisenkot, după informațiile potrivit cărora Shin Bet, serviciul israelian de securitate internă, ar fi refuzat să îi ofere un nivel suplimentar de protecție.

Netanyahu a apreciat că măsurile de securitate pentru fostul șef al Statului Major nu reprezintă un privilegiu, în condițiile amenințărilor existente.

„Fără aceasta, (iranienii) vor reuși” să-l asasineze, a afirmat premierul israelian.

Benjamin Netanyahu are doi fii și o fiică, însă premierul nu a precizat identitatea fiului despre care susține că ar fi fost vizat de Iran.

Fiul său cel mare, Yair Netanyahu, în vârstă de 35 de ani, a locuit o perioadă îndelungată în Statele Unite, inclusiv la Miami, începând din 2024. Potrivit informațiilor publice, acesta beneficiază de protecția Shin Bet.

Prezența lui Yair Netanyahu în Florida a generat controverse în Israel, inclusiv în legătură cu costurile suportate pentru asigurarea securității sale. Situația a stârnit și îngrijorări în rândul unor localnici din Florida, care s-au temut că prezența fiului premierului ar putea transforma zona într-o posibilă țintă.

La scurt timp după declarația premierului, jurnalistul israelian Amit Segal a afirmat pe canalul său de Telegram că presupusa tentativă de asasinat ar fi fost cunoscută de mai multe luni, însă informațiile nu au putut fi publicate din cauza unei interdicții de difuzare.

 

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