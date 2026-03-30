NATO interceptează a patra rachetă lansată din Iran spre Turcia. Sistemele Patriot, din nou activate

O rachetă balistică lansată din Iran, care a pătruns în spațiul aerian al Turciei, a fost neutralizată de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mediteranei, a anunțat luni Ministerul Apărării de la Ankara.

„O muniție balistică, despre care s-a stabilit că a fost lansată din Iran și a intrat în spațiul aerian al Turciei, a fost neutralizată de sistemele NATO de apărare aeriană și antirachetă desfășurate în estul Mediteranei”, se arată într-un comunicat al ministerului, citat de agenția de presă turcă, administrată de stat, Anadolu.

Instituția a subliniat că Turcia reacționează ferm la orice potențială amenințare și monitorizează îndeaproape evoluțiile din regiune.

„Sunt luate toate măsurile necesare, în mod decis și fără ezitare, împotriva oricărei amenințări la adresa teritoriului și spațiului aerian al țării, iar toate evoluțiile din regiune sunt atent urmărite, cu prioritate pentru securitatea națională”, se mai arată în comunicat.

Prima interceptare a avut loc pe 4 martie, când NATO a doborât o rachetă lansată către o țintă necunoscută. Iranul a negat anterior că ar fi lansat rachete către Turcia, în timp ce guvernul turc susține că deține dovezi că acestea au provenit din Iran.

După interceptările anterioare, NATO a desfășurat două sisteme de apărare antirachetă Patriot suplimentare în Turcia, scrie Bloomberg.

Există suspiciuni că rachetele lansate în trecut din Iran au vizat un sistem avansat de radar de avertizare timpurie din estul Turciei, precum și baza aeriană Incirlik din sudul țării, care găzduiește forțe NATO, inclusiv sute de militari americani.

Ankara nu permite ca spațiul său aerian sau bazele sale să fie utilizate pentru atacuri împotriva Iranului.

Teheranul a negat, în urma celor trei incidente anterioare, că ar fi autorizat astfel de lansări și i-a cerut Ankarei să lanseze o investigație comună în privința acestora.