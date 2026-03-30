Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul din Iran. Ce se întâmplă cu bazele americane

Guvernul spaniol se află într-o situație delicată: respinge implicarea într-un război pe care îl consideră ilegal, dar contribuie în continuare la apărarea Turciei și a Ciprului, în conformitate cu angajamentele sale față de NATO și UE.

Spania și-a închis spațiul aerian pentru zborurile implicate în operațiunea „Epic Fury”, lansată de SUA și Israel împotriva Iranului. Pe lângă interzicerea utilizării bazelor militare din Rota (Cádiz) și Morón de la Frontera (Sevilla) de către avioanele de vânătoare sau avioanele de realimentare în zbor care participă la atac, Spania refuză și accesul în spațiul aerian al avioanelor americane staționate în țări terțe, precum Regatul Unit sau Franța, potrivit unor surse militare, scrie El Pais.

„Am refuzat Statelor Unite utilizarea bazelor de la Rota și Morón pentru acest război ilegal. Toate planurile de zbor care implică operațiuni în Iran au fost respinse. Toate, inclusiv cele pentru avioanele de realimentare”, a declarat miercurea trecută premierul Pedro Sánchez în Congres.

Practic, survolurile efectuate de bombardiere sau avioane cisternă care participă la această operațiune nu sunt aprobate. Interdicția spaniolă are o singură excepție: în situații de urgență, aeronavele în cauză vor fi autorizate să tranziteze sau să aterizeze.

Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că bazele din Morón și Rota nu sunt utilizate de aeronavele Forțelor Aeriene ale Statelor Unite (USAF), întrucât toate misiunile prevăzute în acordul bilateral cu Washingtonul rămân în vigoare, cum ar fi sprijinul logistic acordat trupelor americane dislocate în Europa – aproximativ 80.000 de militari în total –, care se desfășoară în mod obișnuit.

De asemenea, Centrul de Control al Traficului Aerian din Sevilla, aparținând entității publice ENAIRE, a oferit sprijin pentru navigația bombardierelor B-2 Spirit care decolează de la baza lor de la Whiteman, din statul Missouri, lovesc Iranul și se întorc apoi printr-un zbor direct cu o durată de peste 30 de ore. Cu toate acestea, aceste bombardiere nu intră în spațiul aerian spaniol, ci traversează Strâmtoarea Gibraltar în tranzit, lucru pe care Spania nu îl poate împiedica.

Dincolo de sloganul guvernului „Nu războiului”, poziția Spaniei față de conflictul care a început acum peste o lună a căpătat treptat un ton mai tehnic, până la punctul în care acum se apropie de neutralitate.

În săptămânile care au precedat atacul din 28 februarie, au avut loc negocieri intense între Madrid și Washington cu privire la rolul Spaniei în cadrul desfășurării militare a Statelor Unite. Pentagonul a desfășurat cel puțin 15 avioane cisternă, în principal KC-135 Stratotankers, la bazele din Rota și Morón, ca sprijin logistic pentru o desfășurare militară al cărei obiectiv, așa cum s-a spus la momentul respectiv, era de a exercita presiuni asupra Iranului pentru a-l determina să cedeze în cadrul negocierilor desfășurate în Oman și Geneva și să accepte să-și desființeze programele nucleare și de rachete fără a fi nevoie de acțiuni militare.

În acest context politico-militar, așa cum confirmă diverse surse, Washingtonul a sondat opinia omologilor săi cu privire la posibilitatea desfășurării unor bombardiere B-52H Stratofortress și B-1B Lancer pe baze spaniole. Potrivit părții americane, misiunea acestora nu ar fi aceea de a ataca direct Iranul, ci mai degrabă de a servi drept forță de reacție în cazul în care iranienii ar ataca NATO sau bazele aliate. În teorie, aceștia s-ar limita la distrugerea silozurilor și lansatoarelor de rachete ale Teheranului într-un al doilea atac.

Atât avioanele B-52, cât și cele B-1 au fost dislocate la Morón în mai multe rânduri pentru exerciții militare (cel mai recent în martie 2024 în cazul avioanelor B-1 și în noiembrie 2025 în cazul avioanelor B-52), astfel încât baza din Sevilla dispune de infrastructura necesară pentru a le găzdui. Cu toate acestea, doar o singură dată, în timpul Războiului din Golf din 1991 împotriva Irakului, guvernul lui Felipe González a autorizat utilizarea acesteia ca platformă pentru a ataca direct o țară terță. Cu acea ocazie, partea spaniolă a precizat clar americanilor că nu poate colabora la o operațiune care nu respectă dreptul internațional sau care nu se încadrează sub egida unei organizații multilaterale (ONU, NATO sau UE), astfel încât planul a fost retras, iar cererea de desfășurare a bombardierelor pe teritoriul spaniol nu a fost niciodată prezentată în mod oficial, potrivit unor surse guvernamentale.

Cu toate acestea, refuzul Spaniei de a coopera cu un război care, încă de la început, nu avea o justificare juridică a avut și alte consecințe: a împiedicat avioanele-cisternă deja dislocate la Morón și Rota să realimenteze bombardierele în zbor, o condiție esențială pentru extinderea razei de acțiune a acestora. În consecință, în weekendul din 28 februarie și 1 martie, aproximativ cincisprezece avioane KC-135 au plecat din Spania către Franța sau Germania. Aceste avioane cisternă, care constituie un pilon fundamental al puterii aeriene, au fost dislocate în timpul războiului în alte țări europene, precum România. Unul dintre ele s-a prăbușit în Irak, ucigând toți cei șase membri ai echipajului, iar alte cinci au fost avariate într-un atac iranian asupra unei baze americane din Arabia Saudită.