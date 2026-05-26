Analiză FT: Iranul negociază din poziție de forță, iar Trump caută o ieșire rapidă din conflict

În negocierile menite să pună capăt războiului, Iranul pare să fi câștigat poziția de forță, în timp ce administrația Trump se confruntă cu presiuni economice și politice tot mai mari.

În timp ce Washingtonul avertizează public Teheranul, realitatea din culise arată că Republica Islamică a reușit să obțină un levier strategic semnificativ, în special prin închiderea Strâmtorii Ormuz, un punct vital pentru economia globală, arată o analiza Financial Times semnată de Gideon Rachman.

Iranul negociază din poziție de forță

Închiderea strâmtorii a afectat piețele internaționale și a dus la creșterea prețurilor la combustibil în Statele Unite, ceea ce a contribuit la scăderea popularității președintelui Trump. În aceste condiții, Washingtonul pare dispus să accepte un acord care, pe termen lung, ar putea întări poziția Iranului.

Acordul aflat în discuție ar presupune redeschiderea Strâmtorii Ormuz fără taxe impuse de Iran, relaxarea treptată a sancțiunilor și deblocarea unor active financiare iraniene

În schimb, Teheranul ar oferi doar angajamente generale privind limitarea programului nuclear, detaliile urmând să fie negociate ulterior, ceea ar lăsa problema nerezolvată.

Critici dure în SUA: un acord mai slab decât cel din 2015

Republicanii cu poziții dure în materie de securitate au reacționat imediat.

Senatorul Ted Cruz a avertizat că acordul ar putea însemna „o greșeală de proporții”, lăsând Iranul cu capacitatea de a îmbogăți uraniu și cu influență asupra Strâmtorii Ormuz.

Senatorul Roger Wicker, președintele comisiei pentru forțele armate, a afirmat că înțelegerea „nu ar valora nici măcar hârtia pe care este scrisă”.

Administrația Trump, care a criticat vehement acordul nuclear din 2015, riscă acum să accepte o variantă considerată chiar mai dezavantajoasă, din cauza presiunilor economice și a riscului unui conflict prelungit, se mai arată în analiza FT.

Israelul: de la speranța schimbării de regim la un rezultat nedorit

Guvernul israelian, care a susținut inițial intrarea SUA în conflict, se confruntă cu perspectiva unui rezultat contrar dezideratelor sale.

În locul unei slăbiri a regimului iranian, războiul pare să se încheie cu un Iran mai încrezător, un regim mai dur și resurse financiare noi pentru reactivarea programului nuclear și pentru consolidarea rețelei de grupări aliate din regiune.

Un fost oficial israelian a descris situația drept „o catastrofă strategică”, subliniind că Iranul a demonstrat că poate bloca oricând Strâmtoarea Ormuz, un factor de presiune cu valoare geopolitică uriașă, potrivit analizei Financial Times.

De ce Trump nu are alternative reale

Deși președintele american a amenințat în repetate rânduri cu represalii dure, credibilitatea acestor avertismente a fost limitată.

O operațiune militară care să asigure controlul asupra strâmtorii ar fi presupus trupe terestre, pierderi semnificative și riscul unor atacuri iraniene asupra infrastructurii energetice din Golf.

În limbajul experților militari, Iranul deține capacitatea de a provoca daune majore cu costuri relativ mici, ceea ce poartă numele de „dominantă a escaladării”.