NATO desfășoară un nou sistem Patriot în Turcia, după incidentele cu rachetele lansate din Iran

Turcia a anunțat miercuri desfășurarea unui nou sistem de apărare antiaeriană Patriot la baza aeriană Incirlik Air Base, în sudul țării, în contextul tensiunilor crescute din regiune și după interceptarea, la începutul lunii martie, a trei rachete balistice lansate spre teritoriul turc dinspre Iran.

Potrivit Ministerului Apărării de la Ankara, sistemul este instalat la ordinul Comandamentului Aerian Aliat al NATO din Ramstein Air Base și vine să completeze sistemul Patriot deja operat de Spania în aceeași locație.

Noul echipament, de tip PAC-3, este mai avansat decât sistemul PAC-2 aflat deja în serviciu la Incirlik și este proiectat pentru interceptarea și distrugerea rachetelor balistice tactice. Decizia face parte dintr-un set mai amplu de măsuri menite să întărească apărarea antiaeriană a Turciei, conform Reuters.

Ankara anunțase anterior și desfășurarea unui alt sistem Patriot la baza Kurecik Radar Station, situată la aproximativ 250 de kilometri de Incirlik. Această facilitate strategică găzduiește un radar NATO de avertizare timpurie, capabil să detecteze lansări de rachete, inclusiv dinspre Iran, și este deservită inclusiv de trupe americane.

„Se iau toate măsurile necesare (...) pentru a contracara ameninţările la adresa securităţii noastre naţionale”, a transmis Ministerul Apărării turc.

Tensiunile dintre Ankara și Teheran au escaladat după ce autoritățile turce au acuzat Iranul de lansarea rachetelor interceptate, acuzații respinse de partea iraniană. Turcia a anunțat că va prezenta dovezi tehnice în acest sens.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că țara sa nu dorește să fie atrasă în escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. „Prioritatea este să împiedicăm ca țara noastră să fie târâtă în această vâlvătaie”, a afirmat liderul turc, referindu-se la conflictul regional aflat în desfășurare.

Recent, Erdogan a făcut apel la încetarea războiului din Orientul Mijlociu, avertizând că războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului riscă să se extindă în întreaga regiune.

Baza de la Incirlik, situată în apropierea orașului Adana, are o importanță strategică majoră, fiind utilizată de mai multe state, inclusiv Statele Unite, Spania, Polonia și Qatar, în cadrul operațiunilor NATO și al acordurilor bilaterale.