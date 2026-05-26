Curtea Primăriei Sectorului 1 se transformă în loc de joacă de 1 Iunie. Programul complet al activităților

Sectorul 1 marchează Ziua Internațională a Copilului printr-un amplu program de evenimente desfășurate în mai multe zone, inclusiv în curtea Primăriei, care va fi transformată, pentru câteva zile, în spațiu de joacă.

Animație în curtea Primăriei Sectorului 1, unde au început amenajările pentru ca aceasta să devină, de 1 Iunie, loc de joacă.

„În curtea Primăriei Sectorului 1 au apărut astăzi șotronul, alfabetul și labirintul. Da, ne pregătim de 1 Iunie.

Colegii de la Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului au început astăzi amenajarea jocurilor pe asfalt în curtea Primăriei Sectorului 1, un spațiu folosit în timpul zilei pentru activitatea instituției.

Pe asfalt au fost trasate jocuri simple, vizibile și ușor de folosit: șotron, alfabet, labirint și trasee colorate. De acum înainte, după ora 17:00, întregul loc își va schimbă rolul și curtea va deveni spațiu pentru copii și părinți.

Pregătirile vin înainte de 1 Iunie, când vom organiza evenimente dedicate copiilor în șapte zone ale comunității noastre”, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a instituției.

Trei zile de evenimente în șapte locații

Între 30 mai și 1 iunie 2026, Sectorul 1 organizează un program extins de activități gratuite pentru copii și familii, desfășurat între orele 10:00 și 21:00. Evenimentele vor avea loc în șapte zone: Cantonul Băneasa, Strada Copilului, zona Dorobanți, Parcul Bazilescu, piețele Amzei și Matache, dar și la sediul Primăriei din Bulevardul Banu Manta nr. 9.

Programul „Sectorul 1 Animat” include sport, ateliere educative, spectacole, proiecții de film și jocuri în aer liber. În anumite zone vor fi restricții temporare de circulație, inclusiv pe Strada Copilului și strada Radu Beller.

Canton Băneasa – sport și activități în aer liber

În zona Canton Băneasa din Pădurea Băneasa, copiii și familiile vor avea la dispoziție terenuri de baschet 3×3, volei și mini fotbal, dar și activități precum trambuline, badminton, ping-pong și tir cu arcul.

Programul include și implicarea Federației Române de Scrabble și a Federației Române de Ciclism. În zonă funcționează și centrul de închiriere biciclete al Primăriei Sectorului 1.

Strada Copilului – „Open streets. Happy kids”

Strada Copilului va fi închisă traficului între Strada Constantin Buzdugan și imobilul nr. 18, în perioada 30 mai - 1 iunie, fiind transformată într-un spațiu pietonal dedicat copiilor și familiilor.

Sub sloganul „Open streets. Happy kids”, zona va găzdui conferințe cu specialiști în educație și psihologie, demonstrații sportive susținute de FC Rapid, dar și activități precum volei, baschet, șah sau scrabble.

De asemenea, sunt programate ateliere de olărit, artă contemporană, pictură, graffiti, jocuri de societate, precum și experiențe interactive precum Silent Disco, jocuri arcade, hockey și fotbal de masă. Comercianți locali vor asigura puncte de alimentație.

Dorobanți – sport, film și cină comunitară

Pe strada Radu Beller, circulația rutieră și transportul public vor fi restricționate pe durata evenimentelor.

Programul include activități sportive realizate împreună cu FC Rapid, ateliere pentru copii, proiecții de film și zone de relaxare. De asemenea, vor fi amenajate terenuri de baschet și volei.

Pe 31 mai, de Rusalii, va avea loc și o cină comunitară organizată pe bază de invitație, cu sprijinul comercianților din zonă.

Parcul Bazilescu – „Orașul meseriilor”

În Parcul Bazilescu, pe o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați, copiii vor participa la un traseu interactiv inspirat din conceptul „Orașul meseriilor”.

Participanții vor primi misiuni și indicii, care îi vor ghida către puncte tematice unde vor avea de rezolvat provocări practice, de la exerciții de matematică și robotică la activități artistice, muzicale și de teatru. Cei care finalizează provocările vor fi recompensați cu diplome, medalii sau pălării de detectiv.

Programul mai include proiecții de film, activități sportive, demonstrații FC Rapid, ateliere gratuite și spectacole pentru copii.

Piața Amzei – artă, teatru și robotică

Piața Amzei va deveni un spațiu dedicat expresiei artistice și educației culturale. Copiii vor putea participa la ateliere de pictură, desen, modelaj din hârtie creponată și facepainting. Vor avea loc spectacole susținute de Teatrul „Ion Creangă”, momente de magie, modelare de baloane, expoziții florale și cursuri gratuite de robotică organizate de hub-ul cultural de Galben.

Pe scenă vor urca elevi ai liceelor vocaționale din Sectorul 1, iar unul dintre momentele centrale va fi un cor format din 500 de copii, parte din programul Cantus Mundi.

Piața Matache – „La Matache în familie”

În Piața Matache, copiii vor avea parte de jocuri dinamice și ateliere creative de pictură, olărit, modelaj și reciclare artistică, cu accent pe dezvoltarea abilităților practice și responsabilitatea ecologică.

Programul include mini-spectacole de teatru stradal, recitaluri acustice și momente de dans public. Vizitatorii vor putea degusta produse tradiționale și preparate artizanale de la food truck-uri și producători locali.

Banu Manta nr. 9 – tehnologie, magie și creativitate

La sediul Primăriei Sectorului 1, copiii și adulții vor avea acces gratuit la activități recreative, educative și sportive.

Vor fi organizate ateliere de pictură, modelaj și pictură pe față, dar și activități creative pe asfalt, cu cretă colorată pusă la dispoziția participanților.

Programul include și cursuri de robotică, experiențe VR și activități tehnologice interactive menite să apropie tinerii de noile tehnologii. Evenimentul va include și spectacole de magie, momente cu kendama și vată de zahăr ars, într-un cadru festiv dedicat Zilei Copilului.