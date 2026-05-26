search
Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Curtea Primăriei Sectorului 1 se transformă în loc de joacă de 1 Iunie. Programul complet al activităților

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sectorul 1 marchează Ziua Internațională a Copilului printr-un amplu program de evenimente desfășurate în mai multe zone, inclusiv în curtea Primăriei, care va fi transformată, pentru câteva zile, în spațiu de joacă.

Au începu amenajările pentru 1 Iunie. FOTO: Primăria Sectorului 1
Au începu amenajările pentru 1 Iunie. FOTO: Primăria Sectorului 1

Animație în curtea Primăriei Sectorului 1, unde au început amenajările pentru ca aceasta să devină, de 1 Iunie, loc de joacă.

 „În curtea Primăriei Sectorului 1 au apărut astăzi șotronul, alfabetul și labirintul. Da, ne pregătim de 1 Iunie.

Colegii de la Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului au început astăzi amenajarea jocurilor pe asfalt în curtea Primăriei Sectorului 1, un spațiu folosit în timpul zilei pentru activitatea instituției.

Pe asfalt au fost trasate jocuri simple, vizibile și ușor de folosit: șotron, alfabet, labirint și trasee colorate. De acum înainte, după ora 17:00, întregul loc își va schimbă rolul și curtea va deveni spațiu pentru copii și părinți.

Pregătirile vin înainte de 1 Iunie, când vom organiza evenimente dedicate copiilor în șapte zone ale comunității noastre”, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a instituției.

curte primarie sector 1 foto04 Primăria Sectorului 1 jpg
Imaginea 1/4: curte primarie sector 1 foto04 Primăria Sectorului 1 jpg
curte primarie sector 1 foto04 Primăria Sectorului 1 jpg
curte primarie sector 1 foto01 Primăria Sectorului 1 jpg
curte primarie sector 1 foto02 Primăria Sectorului 1 jpg
curte primarie sector 1 foto03 Primăria Sectorului 1 jpg

Trei zile de evenimente în șapte locații

Între 30 mai și 1 iunie 2026, Sectorul 1 organizează un program extins de activități gratuite pentru copii și familii, desfășurat între orele 10:00 și 21:00. Evenimentele vor avea loc în șapte zone: Cantonul Băneasa, Strada Copilului, zona Dorobanți, Parcul Bazilescu, piețele Amzei și Matache, dar și la sediul Primăriei din Bulevardul Banu Manta nr. 9.

Programul „Sectorul 1 Animat” include sport, ateliere educative, spectacole, proiecții de film și jocuri în aer liber. În anumite zone vor fi restricții temporare de circulație, inclusiv pe Strada Copilului și strada Radu Beller.

Canton Băneasa – sport și activități în aer liber

În zona Canton Băneasa din Pădurea Băneasa, copiii și familiile vor avea la dispoziție terenuri de baschet 3×3, volei și mini fotbal, dar și activități precum trambuline, badminton, ping-pong și tir cu arcul.

Programul include și implicarea Federației Române de Scrabble și a Federației Române de Ciclism. În zonă funcționează și centrul de închiriere biciclete al Primăriei Sectorului 1.

Strada Copilului – „Open streets. Happy kids”

Strada Copilului va fi închisă traficului între Strada Constantin Buzdugan și imobilul nr. 18, în perioada 30 mai - 1 iunie, fiind transformată într-un spațiu pietonal dedicat copiilor și familiilor.

Unde puteți sărbători Ziua Copilului în București. Vor fi show-uri aviatice, plimbări cu tramvaiul cofetărie, dar și explorarea cosmosului cu astronauții NASA

Sub sloganul „Open streets. Happy kids”, zona va găzdui conferințe cu specialiști în educație și psihologie, demonstrații sportive susținute de FC Rapid, dar și activități precum volei, baschet, șah sau scrabble.

De asemenea, sunt programate ateliere de olărit, artă contemporană, pictură, graffiti, jocuri de societate, precum și experiențe interactive precum Silent Disco, jocuri arcade, hockey și fotbal de masă. Comercianți locali vor asigura puncte de alimentație.

Dorobanți – sport, film și cină comunitară

Pe strada Radu Beller, circulația rutieră și transportul public vor fi restricționate pe durata evenimentelor.

Programul include activități sportive realizate împreună cu FC Rapid, ateliere pentru copii, proiecții de film și zone de relaxare. De asemenea, vor fi amenajate terenuri de baschet și volei.

Pe 31 mai, de Rusalii, va avea loc și o cină comunitară organizată pe bază de invitație, cu sprijinul comercianților din zonă.

Parcul Bazilescu – „Orașul meseriilor”

În Parcul Bazilescu, pe o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați, copiii vor participa la un traseu interactiv inspirat din conceptul „Orașul meseriilor”.

Participanții vor primi misiuni și indicii, care îi vor ghida către puncte tematice unde vor avea de rezolvat provocări practice, de la exerciții de matematică și robotică la activități artistice, muzicale și de teatru. Cei care finalizează provocările vor fi recompensați cu diplome, medalii sau pălării de detectiv.

Programul mai include proiecții de film, activități sportive, demonstrații FC Rapid, ateliere gratuite și spectacole pentru copii.

Piața Amzei – artă, teatru și robotică

Piața Amzei va deveni un spațiu dedicat expresiei artistice și educației culturale. Copiii vor putea participa la ateliere de pictură, desen, modelaj din hârtie creponată și facepainting. Vor avea loc spectacole susținute de Teatrul „Ion Creangă”, momente de magie, modelare de baloane, expoziții florale și cursuri gratuite de robotică organizate de hub-ul cultural de Galben.

Pe scenă vor urca elevi ai liceelor vocaționale din Sectorul 1, iar unul dintre momentele centrale va fi un cor format din 500 de copii, parte din programul Cantus Mundi.

Piața Matache – „La Matache în familie”

În Piața Matache, copiii vor avea parte de jocuri dinamice și ateliere creative de pictură, olărit, modelaj și reciclare artistică, cu accent pe dezvoltarea abilităților practice și responsabilitatea ecologică.

Programul include mini-spectacole de teatru stradal, recitaluri acustice și momente de dans public. Vizitatorii vor putea degusta produse tradiționale și preparate artizanale de la food truck-uri și producători locali.

Banu Manta nr. 9 – tehnologie, magie și creativitate

La sediul Primăriei Sectorului 1, copiii și adulții vor avea acces gratuit la activități recreative, educative și sportive.

Vor fi organizate ateliere de pictură, modelaj și pictură pe față, dar și activități creative pe asfalt, cu cretă colorată pusă la dispoziția participanților.

Programul include și cursuri de robotică, experiențe VR și activități tehnologice interactive menite să apropie tinerii de noile tehnologii. Evenimentul va include și spectacole de magie, momente cu kendama și vată de zahăr ars, într-un cadru festiv dedicat Zilei Copilului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
digi24.ro
image
FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro
stirileprotv.ro
image
Un an cu Nicușor Dan. Președintele cu cea mai rapidă scădere de popularitate din istoria democrației românești. Gândul vă prezintă momentele care i-au marcat primul an de mandat, în care singura promisiune îndeplinită a fost că „nu va fi ușor”
gandul.ro
image
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
mediafax.ro
image
Daniel Pancu rupe tăcerea despre despărţirea de CFR Cluj: “O să plătesc clauza!”. S-a enervat în direct: “Trebuie să iau prima de Europa în iunie, nu peste doi ani”
fanatik.ro
image
România încearcă a patra oară să dea arme noi militarilor, prin SAFE. Guvernul a ales o firmă care s-a înființat cu o zi înainte de ultimul Crăciun
libertatea.ro
image
Statul cere înapoi alocația unei fetițe care a murit după o operație de apendicită
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
"Câți copii ai?" Valentina Pelinel, răspuns total neașteptat, după 8 ani de căsnicie cu Cristi Borcea
digisport.ro
image
După ce principii se ghidează Marius Moga în căsnicia cu Bianca? Ce sfat prețios a dat în calitate de naș? „Trebuie să stai cuminte”
click.ro
image
Care va fi salariul unui profesor, medic sau judecător, din 2027. Șeful Armatei va lua cu 4.000 de lei mai puțin decât un deputat
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Momentul în care Andras Demeter a decis că "îmi bag **** în interesul României că eu sunt ungur"
observatornews.ro
image
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
cancan.ro
image
Vara aduce o mare schimbare în sistemul de pensii. Care pensionari vor pierde 825 lei dacă nu se grăbesc?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
prosport.ro
image
Ce salariu vor avea profesorii debutanți după aplicarea noii legi a salarizării. Ce sporuri dispar și cum vor fi calculate veniturile
playtech.ro
image
Horațiu Potra cere bani grei de la CEC Bank, după ce instituția i-a blocat 500.000 de euro pentru ”riscuri de finanțare a terorismului”
fanatik.ro
image
Descoperire pe fundul oceanului: Experții au găsit 87 de nave care sunt adevărate „bombe cu ceas” VIDEO
ziare.com
image
Bernadette Szocs a "rupt" tăcerea, după doi ani: "Ce pot să spun mai mult?"
digisport.ro
image
Accident grav în Turcia. Mai mulți turiști români au fost răniți după coliziunea violentă a două microbuze în Antalya
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Avem NOUA LEGE a salarizării. Dispar 87 de sporuri, anvelopa scade cu 10%. DOCUMENT
romaniatv.net
image
Horoscop 26 mai. Mai multe uși se închid azi. Fiecare zodie trebuie să-și activeze lecția karmică
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
VIDEO Românca celebră de la Cannes cu cea mai ieftină rochie de pe covorul roșu. Mădălina Ghenea a purtat o ținută de zeci de mii de euro
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorit Cristian Mungiu. Detalii impresionante despre viața celebrului regizor român care a cucerit Cannes-ul și a schimbat cinematografia europeană
actualitate.net
image
Secretul humusului din Beirut care îl face cel mai bun din lume: trucul cu gheață
click.ro
image
Săndel Bălan rupe tăcerea despre fiica sa și Petrișor Ruge. Ce spune despre zvonurile că cei doi s-ar fi separat profesional
click.ro
image
Cum îi răspunde Lucian Viziru actriței Ioana Ginghină. L-a acuzat subtil că „cerșește” pe Tiktok: „E urât!”
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
image
Secretul humusului din Beirut care îl face cel mai bun din lume: trucul cu gheață

OK! Magazine

image
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta participanților la orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri

Click! Pentru femei

image
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică