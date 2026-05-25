Lovitură pentru Bolojan din interior: soțul consilierei sale, judecătorul Alin Bodnar, contestă legea salarizării: „Proiectul este inacceptabil”

Judecătorul Alin Bodnar, magistrat la Tribunalul București și soțul Biancăi-Teodora Firezar, consilieră a premierului interimar Ilie Bolojan, critică în termeni duri proiectul noii legi a salarizării, susținând că acesta afectează independența financiară a magistraților.

Într-o poziție publică, Bodnar afirmă că „proiectul noii legi a salarizării este inacceptabil”, argumentând că eventualele reduceri salariale în sistemul de justiție ar putea fi justificate doar în contextul unor diminuări generale aplicate tuturor bugetarilor.

„Orice reducere a remunerației magistraților poate fi făcută doar în contextul unor reduceri generale ale salariilor funcționarilor publici, ceea ce nu este cazul în noua lege a salarizării, conform căreia multe salarii sunt majorate substanțial”, susține magistratul, potrivit Mediafax.

Judecătorul invocă și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit căreia remunerația magistraților trebuie să fie suficient de ridicată pentru a garanta independența acestora și pentru a-i proteja de eventuale presiuni externe.

Magistratul oferă și un exemplu concret privind impactul noii grile salariale asupra unui judecător cu grad de tribunal și 12 ani vechime.

Potrivit calculelor sale, salariul brut ar urma să ajungă la 23.567 de lei, ceea ce ar însemna un venit net de aproximativ 13.787 de lei, comparativ cu 15.554 de lei net în prezent.

„4,85 x 4.100 = 19.885 lei. Care se majorează cu 7,5% la gradația 1, cu 5% la gradația 2 și cu încă 5% la gradația 3. Iese un total de 23.567 lei brut și un net de 13.787 lei, față de 15.554 lei net acum”, a explicat Bodnar.

Declarațiile vin în urma dezbaterilor privind reforma salarizării în sectorul public.

Alin Bodnar este căsătorit cu Bianca-Teodora Firezar, consilieră a lui Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni. Anterior, aceasta a fost purtător de cuvânt și consilier în mandatul lui Ilie Bolojan la Consiliul Județean Bihor.