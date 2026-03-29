search
Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ministrul Apărării nu crede că România ar putea fi atacată de Iran. Radu Miruță: „Nu este intenție de a irita NATO”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Radu Miruță, ministrul Apărării, a analizat dinamica actuală a conflictului din Orientul Mijlociu, subliniind că Iranul evită în mod deliberat orice provocare la adresa Alianței Nord-Atlantice.

Deși Teheranul și-a extins influența în zona Golfului, acesta a menținut o barieră clară față de statele membre NATO.

Ministrul a explicat că Iranul a extins conflictul către țările din Golf, „aproape ca un cerc”, dar „a decupat din cercul ăsta un sector care are legătură cu țările membre NATO”.

Radu Miruţă foto Facebook Radu Miruţă jpg

Această delimitare geografică și strategică este un semnal important:

„Asta pe noi ne face să credem că nu este intenție din partea Iranului de a irita NATO”, a punctat oficialul, dând asigurări că România nu se află pe lista țintelor vizate.

Analiza obiectivelor militare și a riscurilor regionale în cadrul unei intervenții la Antena 3, Radu Miruță a trecut în revistă acțiunile militare orchestrate de SUA și Israel, menționând că scopurile acestora au fost diverse:

„De la distrugerea arsenalului nuclear, la distrugerea infrastructurii, depistarea rachetelor balistice, au mizat și pe o revoltă internă în ceea ce privește schimbarea regimului, la stoparea propagării unei situații de destabilizare în zonă prin proxy din Iran. Unele dintre ele au fost îndeplinite, unele nu”.

În ciuda retoricii de război din regiune, ministrul insistă pe faptul că nu există o amenințare directă asupra țării noastre.

Urmărim în fiecare moment cum se desfășoară conflictul militar de acolo, pentru a ne acorda orice decizie în funcție de ce se întâmplă. Situația este una dinamică. Pe datele pe care le avem, nu există astfel de indicii și din declarațiile - chiar într-o țară cum este Iranul aflată în război - declarațiile transmise de acolo au fost pe situație politică și pe consecințe juridice. Nu a fost pronunțat cuvântul militar. Nu luăm în calcul până acum o astfel de ipoteză”.

Scutul de la Deveselu și capacitatea de reacție a NATO

Întrebat despre capacitatea de apărare în cazul puțin probabil al unui atac, Miruță a menționat că scutul de la Deveselu este pregătit să intercepteze rachete cu rază lungă de acțiune. Totuși, el consideră că o escaladare de acest tip este complicată de logistica regională și de monitorizarea constantă.

„Din monitorizarea de până acum, nu se generează, nu se conturează un astfel de risc”, a precizat el, adăugând că Iranul are deja dificultăți în a gestiona fronturile deschise.

„E destul de complicat și pentru ei, pe măsura trecerii timpului și destabilizării capacităților de reacție militară, să se extindă. Au extins către țările din Golf, aproape ca un cerc. Au decupat din cercul ăsta un sector care are legătură cu țările membre NATO. Cu Turcia e decupat. Asta pe noi ne face să credem, ne suplimentează informațiile pe care le procesăm, că nu este intenție din partea Iranului de a irita NATO. Au o situație militară cu Statele Unite, o situațiune militară cu Israel, s-a extins în regiune cu țările arabe, dar nu este indiciu că ar fi preocupate să deschidă un front și cu NATO”.

Ministrul a ținut să liniștească populația, explicând că structurile NATO permit identificarea oricărei amenințări cu mult timp înainte ca aceasta să se materializeze. Conform acestuia, mecanismele de apărare colectivă nu lasă loc pentru surprize strategice.

„În strategia pe care o avem, cu până la 60 de zile înainte, sunt elemente concrete care generează reacția NATO, reacție a unei țări membre NATO sau a tuturor țărilor membre NATO. Așadar, până în momentul zero, sunt zile bune înainte, până la 60 de zile în care se știe cu certitudine că se va întâmpla asta. Nu mă aștept ca într-o dimineață să se întâmple ceva pentru care România, NATO să nu aibă habar”.

Deși Ambasadorul Iranului la Sofia a lansat recent avertismente voalate la adresa României, autoritățile de la București mențin o poziție calmă, bazată pe analize de risc care indică o probabilitate extrem de scăzută a unui atac.  

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât va costa casa din Italia a Gabrielei Cristea după ce va fi reconstruită și renovată: „Va fi ca un hotel de 5 stele”. Conacul va avea șapte camere și un living imens
image
Roxana Nemeș și-a recăpătat silueta după ce a născut gemeni. Cum a slăbit 23 de kilograme: „Această dietă mă ajută”

OK! Magazine

image
Nu se mai poate face nimic? Verdictul brutal primit din partea medicilor de prințesa norvegiană

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?