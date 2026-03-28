Video SUA ar putea să nu sprijine NATO, amenință Trump: „Cheltuim sute de miliarde și nu mai trebuie să fim acolo”

Donald Trump a amenințat vineri, 27 martie, că Statele Unite ar putea să nu vină în sprijinul NATO în caz de conflict, reproșând aliaților că nu au răspuns solicitărilor Washingtonului pentru securizarea strâmtorii Ormuz.

„Pur și simplu nu au fost acolo”, a afirmat Trump, referindu-se la solicitarea Washingtonului, care a rămas fără răspuns, de sprijin militar din partea aliaților pentru securizarea strâmtorii Ormuz, potrivit reuters.

„Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru NATO, sute de miliarde, pentru a-i proteja, și am fi fost mereu alături de ei, dar acum, având în vedere acțiunile lor, presupun că nu mai trebuie să fim, nu-i așa?”, a adăugat președintele american.

Pe 19 martie, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia au emis un comunicat comun, anunțând că sunt pregătite să contribuie la „eforturi adecvate menite să garanteze securitatea traversării strâmtorii Ormuz”, prin care tranzitează aproximativ o cincime din producția mondială de petrol.

Cu toate acestea, țările semnatare au exclus orice participare militară directă.

Blocajul din strâmtoare a dus la paralizarea traficului maritim și la creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie la nivel global.