Video Reacția NATO după ce forțele sale au doborât o rachetă lansată de Iran spre Turcia. Ankara anunță că își rezervă dreptul de a răspunde oricărei atitudini ostile

NATO a condamnat ferm Iranul după ce o rachetă balistică lansată de Teheran și îndreptată spre spațiul aerian al Turciei a fost interceptată de sistemele de apărare ale Alianței, au transmis oficialii organizației, potrivit The Guardian. Turcia a anunțată că își rezervă dreptul de a răspunde oricărei atitudini ostile.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat că Alianța „stă ferm alături de toți aliații săi, inclusiv Turcia”, în contextul intensificării atacurilor iraniene în regiune.

Ea a subliniat că postura de descurajare și apărare a NATO rămâne solidă, în special în ceea ce privește apărarea aeriană și antirachetă, potrivit LBCI.

Reacția Turciei: racheta a fost interceptată în timp util

Ministerul Apărării de la Ankara a confirmat că racheta a fost detectată după ce a traversat spațiul aerian al Irakului și Siriei și a fost „neutralizată la timp” de elemente ale apărării aeriene NATO desfășurate în estul Mediteranei.

Autoritățile turce au precizat că resturi ale muniției au căzut în districtul Dörtyol, provincia Hatay, însă nu s-au înregistrat victime.

Turcia își rezervă dreptul de a răspunde oricărei atitudini ostile

Ankara a transmis că securitatea teritoriului și a cetățenilor este „la cel mai înalt nivel” și că Turcia își rezervă dreptul de a răspunde oricărei atitudini ostile;

Toate părțile sunt îndemnate să evite acțiuni care ar putea extinde conflictul.

Escaladarea conflictului: bilanțul victimelor din Iran crește

În paralel cu tensiunile regionale, autoritățile iraniene au anunțat că bilanțul morților din Iran, în contextul războiului cu Israelul și Statele Unite, a ajuns la 1.045 de persoane. Cifra reprezintă numărul corpurilor identificate și pregătite pentru înmormântare, potrivit Fundației Martirilor și Veteranilor, citată de agenția Tasnim, potrivit DW.

Incidentul de marchează prima situație în care un stat membru NATO este direct vizat de o rachetă iraniană în actuala escaladare militară. Interceptarea rachetei evidențiază riscul extinderii conflictului în teritoriul Alianței și crește presiunea diplomatică asupra tuturor actorilor implicați.