Video Alertă majoră în Turcia: NATO doboară a treia rachetă lansată din Iran în mai puțin de două săptămâni

O nouă rachetă balistică lansată din Iran a fost interceptată, vineri dimineață, de sistemele de apărare antiaeriană ale NATO în estul Mării Mediterane, după ce a intrat în spațiul aerian al Turciei.

Incidentul a avut loc în jurul orei 3.20–3.30, când sirenele au sunat în orașele Adana și Batman, precum și la baza aeriană Incirlik, unde sunt depozitate arme nucleare americane.

Ministerul Apărării din Turcia a transmis că „toate măsurile necesare sunt luate ferm și fără ezitare” pentru protejarea teritoriului național și a spațiului aerian.

„O muniţie balistică lansată din Iran şi care a intrat în spaţiul aerian turc a fost neutralizată de resursele aeriene şi de apărare antirachetă ale NATO desfăşurate în estul Mediteranei”, a declarat ministerul într-un comunicat publicat pe X.

Este al treilea caz în mai puțin de două săptămâni în care o rachetă balistică provenită din Iran este interceptată de apărarea antiaeriană NATO.

Primul incident a avut loc pe 4 martie, când o rachetă a fost doborâtă înainte de a intra în spațiul aerian turc, iar fragmentele interceptorului au căzut în provincia Hatay, fără a provoca victime. Al doilea caz a fost raportat pe 9 martie, în zona Gaziantep, unde locuiesc aproximativ două milioane de persoane.

Rachetele au fost interceptate cu ajutorul elementelor NATO desfășurate în regiune, inclusiv distrugătoare americane echipate cu interceptoare SM-3 și baterii Patriot.

Ministerul Apărării turc subliniază că securitatea națională rămâne prioritatea principală, iar orice amenințare la adresa teritoriului Turciei va fi abordată „decisiv și fără întârziere”.

Recep Tayyip Erdogan a transmis, de asemenea, un avertisment către Iran, cerând autorităților de la Teheran să evite acțiunile provocatoare.

„În pofida avertismentelor noastre clare, acţiuni extrem de nepotrivite şi provocatoare continuă să fie întreprinse, punând în pericol prietenia Turciei faţă de Iran”, a afirmat Erdogan.